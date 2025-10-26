Κτηματολόγιο: Οδηγός 10 ερωτήσεων και απαντήσεων για εύκολες διορθώσεις ώστε να μην μπλοκάρουν περιουσίες

Ποια είναι η διαδικασία για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» – Ποια είναι τα δικαιολογητικά για την αλλαγή γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών

Πολλοί είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που διαπιστώνουν πως υπάρχουν σφάλματα στις αρχικές εγγραφές του Κτηματολογίου. Οσοι ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία θα πρέπει να γνωρίζουν πως με βάση τα όσα προβλέπονται, όλα τα σφάλματα, ακόμη κι αυτά για τα οποία δεν χρειάζεται προσφυγή στα δικαστήρια, θα πρέπει να διορθώνονται, προκειμένου να μην μπλοκάρουν οι μεταβιβάσεις και να αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών αδειών.

Τα μη… σοβαρά σφάλματα χαρακτηρίζονται «πρόδηλα» και οι ιδιοκτήτες μπορούν να τα διορθώσουν ανά πάσα στιγμή. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία προθεσμία για τη διόρθωσή τους.

Αν και πρόσφατα άνοιξε και η ηλεκτρονική υποβολή συμβολαίων και αιτήσεων εξωδικαστικών διορθώσεων (προδήλων σφαλμάτων), ωστόσο δεν εξυπηρετεί τα λάθη που αφορούν την πλειονότητα των ιδιοκτητών για γεωμετρικά λάθη στις επιφάνειες ακινήτων όπου εμπλέκονται όμοροι ιδιοκτήτες και τα καταχωρισμένα ακίνητα στην κτηματογράφηση ως αγνώστου ιδιοκτήτη, για τα οποία ακολουθείται η γραφειοκρατική και διά ζώσης διαδικασία.

«ΤΑ ΝΕΑ», με τη βοήθεια της τοπογράφου-πολεοδόμου Γραμματής Μπακλατσή, παρουσιάζουν μέσα από 10 ερωτήσεις – απαντήσεις όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ιδιοκτήτες ακινήτων για τα πρόδηλα σφάλματα, προκειμένου να μη βρεθούν προ εκπλήξεων πριν από μια αγοραπωλησία.

Τι είναι πρόδηλο σφάλμα;

Ως πρόδηλο σφάλμα ορίζεται ένα λάθος που έχει πραγματοποιηθεί κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης, και είναι φανερό με την πρώτη ματιά, αλλά η διόρθωσή του είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της ακρίβειας των εγγραφών.

Πότε εσφαλμένες εγγραφές θεωρούνται πρόδηλα σφάλματα;

Αφορούν συνήθως ανακρίβειες που έχουν να κάνουν με:

τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου (π.χ. λάθος πατρώνυμο)

το καταχωρισθέν δικαίωμα (π.χ. ποσοστό κυριότητας επί του ακινήτου)

τον τίτλο κτήσης (π.χ. δεν αναγράφεται ορθά ο αριθμός συμβολαίου)

το ιδιοκτησιακό αντικείμενο (π.χ. οριζόντια ιδιοκτησία)

ανακριβή γεωμετρικά δεδομένα

τα όρια του ακινήτου να εμφανίζονται λανθασμένα στον χάρτη

λανθασμένη διεύθυνση ή τοπωνυμία

λάθη στις μετρήσεις επιφάνειας

το εμβαδόν του ακινήτου να εμφανίζεται μεγαλύτερο ή μικρότερο από το πραγματικό.

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων;

Θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία που καταχωρίστηκαν στο Κτηματολόγιο. Αν διαπιστώσουν σφάλματα, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον μηχανικό (σχετικά με τη θέση και τα όρια του γεωτεμαχίου) και με τον δικηγόρο (για τα ιδιοκτησιακά θέματα).

Υπάρχει ημερομηνία λήξης για τα πρόδηλα σφάλματα;

Τα πρόδηλα λάθη στο Κτηματολόγιο δεν έχουν ημερομηνία λήξης προθεσμίας και η διόρθωσή τους μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή μέσω αίτησης, καθώς η διαδικασία αφορά τη διόρθωση σαφών και εμφανών λαθών που δεν απαιτούν δικαστική κρίση.

Η έγκαιρη διόρθωση των προδήλων σφαλμάτων είναι σημαντική για την ακρίβεια των κτηματολογικών εγγραφών και την αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων, όπως καθυστερήσεις στη μεταβίβαση ενός ακινήτου, στην έκδοση οικοδομικής άδειας κ.λπ.

Πώς γίνεται η διόρθωση με τον παραδοσιακό τρόπο;

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση προς τον προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Στη συνέχεια, ο προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου αποφαίνεται για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης. Εάν η αίτηση αφορά πρόδηλα σφάλματα σε ακίνητα με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» και πληρούνται οι προϋποθέσεις, η διόρθωση επέρχεται αμέσως χωρίς τη μεσολάβηση δικαστικής απόφασης.

Πώς γίνεται η ψηφιακή διόρθωση των προδήλων σφαλμάτων στο Κτηματολόγιο;

Η εισαγωγή στην εφαρμογή γίνεται με τη χρήση των κωδικών taxisnet του συμβαλλομένου. Στην ηλεκτρονική φόρμα, ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει συγκεκριμένα πεδία που αφορούν: Τα ακίνητα για τα οποία γίνεται η αίτηση διόρθωσης. Την υποκατηγορία διόρθωσης προδήλου σφάλματος για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.

Την περιγραφή τού προς διόρθωση σφάλματος. Την απαιτούμενη διορθωτική ενέργεια. Τα στοιχεία των δημοσίων εγγράφων που τηρούνται στο αρχείο του Κτηματολογικού Γραφείου κ.ά. Ακολούθως ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης δημιουργεί έναν ψηφιακό φάκελο που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το έγγραφο στο οποίο περιέχεται η προς καταχώριση εγγραπτέα πράξη, το πιστοποιητικό μεταγραφής κ.ά.

Ποια είναι η διαδικασία διόρθωσης προδήλου σφάλματος για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη»;

Είναι απαραίτητη η συναίνεση του Δημοσίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αίτηση διόρθωσης του προδήλου σφάλματος επιδίδεται εντός 10 ημερών από την κατάθεσή της στο Δημόσιο. Το τελευταίο με τη σειρά του τεκμαίρεται ότι συμφωνεί με την αίτηση διόρθωσης. Στη συνέχεια, ο προϊστάμενος οφείλει να προχωρήσει σε αυτή, εάν δεν αποσταλεί αρνητική απάντηση εξήντα ημέρες μετά την επίδοση της αίτησης στο Δημόσιο.

Πώς γίνονται οι διορθώσεις με τη διά ζώσης διαδικασία;

Η διαδικασία είναι η εξής:

Βήμα 1: Αίτηση στο Κτηματολογικό Γραφείο. Πρέπει να συμπληρωθεί η σχετική φόρμα διόρθωσης (η οποία διατίθεται στο Κτηματολογικό Γραφείο αλλά και ηλεκτρονικά), στην οποία αναφέρεται λεπτομερώς το σφάλμα.

Βήμα 2: Προσκόμιση των απαιτούμενων εγγράφων. Είναι τα συμβόλαια ιδιοκτησίας με τα οποία επιβεβαιώνονται τα στοιχεία του ακινήτου. Τα τοπογραφικά διαγράμματα που διασφαλίζουν τη γεωμετρία του ακινήτου και η δήλωση εξουσιοδότησης – στην περίπτωση που κάποιος εκπρόσωπος ενεργεί εκ μέρους σας.

Βήμα 3: Αξιολόγηση από το Κτηματολογικό Γραφείο. Εξετάζονται η αίτηση και τα έγγραφα που προσκόμισε ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης.

Βήμα 4: Τελική ενημέρωση των εγγραφών. Οι διορθωμένες εγγραφές δημοσιεύονται στο σύστημα του Κτηματολογίου, και ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει αντίγραφο των διορθωμένων στοιχείων.

Τι είναι η αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων;

Πρόκειται για την αίτηση με την οποία γίνεται διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν γεωμετρικά στοιχεία του ακινήτου που βρίσκεται σε περιοχή που έχει συνταχθεί το Κτηματολόγιο (θέση, σχήμα, όρια, εμβαδόν ακινήτου). Υποβάλλεται στις περιπτώσεις που εντοπιστεί διαφορά μεταξύ Κτηματολογίου και πραγματικότητας.

Επίσης, η γεωμετρική μεταβολή μπορεί να αφορά και αλλαγές που έχουν προκύψει στο ακίνητο π.χ. κατάτμηση γεωτεμαχίων, συνένωση γεωτεμαχίων, σύσταση/κατάργηση δουλειών διόδου. Η αίτηση υποβάλλεται από αυτόν που έχει έννομο συμφέρον επί του ακινήτου που αιτείται διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων, στο κατά τόπους αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

Ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης θα πρέπει να έχει υπόψη του τα εξής:

Εάν πρόκειται για διόρθωση που αφορά επίλυση ιδιοκτησιακής αμφισβήτησης, τότε αυτή θα πρέπει να επιλυθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση του αρμόδιου πολιτικού δικαστηρίου.

Εάν πρόκειται για διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων, απαιτείται η προηγούμενη αίτηση στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο για την έκδοση και χορήγηση κτηματογραφικού διαγράμματος, όπου θα εμφανίζονται και τα όμορα γεωτεμάχια και θα δίνει σε πίνακα συντεταγμένων τις κορυφές των ορίων και τα εμβαδά τους.

Εφόσον όλοι οι επηρεαζόμενοι όμοροι ιδιοκτήτες συναινούν για την επιδιωκόμενη διόρθωση, τότε η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί υπογεγραμμένη από κοινού, συνοδευόμενη και από τοπογραφικό διάγραμμα που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτούνται.

Προβλέπεται η δυνατότητα διόρθωσης του καταχωρισμένου εμβαδού του ακινήτου ή άλλων στοιχείων της πρώτης εγγραφής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθενται υπό αμφισβήτηση τα όρια όμορων ακινήτων ή τα δικαιώματα τρίτων προσώπων επ’ αυτών. Στις περιπτώσεις αυτές, απαιτείται η υποβολή αίτησης ενώπιον του δικαστή.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά για τη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων;

Η αίτηση διόρθωσης.

Το αντίγραφο του συμβολαίου.

Το αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, που προσαρτάται στο συμβόλαιο.

Το κτηματογραφικό διάγραμμα που συνοδεύεται είτε από τοπογραφικό διάγραμμα είτε από διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών στο οποίο απεικονίζεται η γεωμετρική μεταβολή. Το διάγραμμα εκδίδεται και χορηγείται από το αρμόδιο γραφείο κατόπιν σχετικής αίτησης και εμφανίζει τα όμορα γεωτεμάχια και δίνει σε πίνακα συντεταγμένων τις κορυφές των ορίων και τα εμβαδά τους.