ΕΛΛΑΔΑΑΓΡΟΤΙΚΑΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δεύτερη προφυλάκιση για την εγκληματική οργάνωση με τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Πρόκειται για 53χρονη που δήλωνε ως κύρια δραστηριότητα το εμπόριο – Ελεύθερες είχαν αφεθεί νωρίτερα οι δύο κόρες της που είχαν και αυτές συλληφθεί.

Ρεπορτάζ Μίνα Μουστάκα

Και σε δεύτερη κατηγορούμενη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έδειξαν το δρόμο για τη φυλακή ο ανακριτής και η εντεταλμένη Ευρωπαία εισαγγελέας .

Η 53χρονη κατηγορούμενη, η οποία κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη φέρεται ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης και δήλωνε ως κύρια δραστηριότητα το εμπόριο.

Οι δύο κόρες της

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των κατηγορουμένων είναι και οι δυο κόρες της, οι οποίες είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες που μετά την απολογία τους με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθερες.

Νωρίτερα, ανακριτής και εισαγγελέας συνολικά είχαν προφυλακίσει έναν ακόμα κατηγορούμενο ,ενώ για σήμερα εκκρεμούν οι απολογίες δυο ακόμη κατηγορουμένων για να ολοκληρωθεί η δεύτερη μέρα της ανακριτικής διαδικασίας .

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Πρόωρη εξόφληση 5,29 δισ. ευρώ – Νέα...

0
Ακόμη ένα βήμα απελευθέρωσης από τα μνημόνια πραγματοποιεί η...

Πώς η θερινή ώρα επηρεάζει την υγεία...

0
Καθώς οι νύχτες μεγαλώνουν και ετοιμαζόμαστε να «γυρίσουμε» τα...

Πρόωρη εξόφληση 5,29 δισ. ευρώ – Νέα...

0
Ακόμη ένα βήμα απελευθέρωσης από τα μνημόνια πραγματοποιεί η...

Πώς η θερινή ώρα επηρεάζει την υγεία...

0
Καθώς οι νύχτες μεγαλώνουν και ετοιμαζόμαστε να «γυρίσουμε» τα...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Πρόωρη εξόφληση 5,29 δισ. ευρώ – Νέα μείωση του μνημονιακού χρέους
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Τσιτσιπάς: «Στόχος να επιστρέψω πιο δυνατός το 2026»

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Ελληνας τενίστας ανακοίνωσε ότι δεν θα πάρει μέρος...

Ηράκλειο: Σε σοβαρή κατάσταση νεογέννητο μετανάστριας που γέννησε λίγο μετά τη διάσωσή της

ΠΚ team ΠΚ team -
Μητέρα και βρέφος νοσηλεύονται στο Βενιζέλειο. Σε σταθερή αλλά σοβαρή...

Νίκος Καζαντζάκης: Ο άνθρωπος που πάλεψε με τα σκοτάδια του για να βρει μια στάλα φως – Εξήντα οκτώ χρόνια από τον θάνατο του...

ΠΚ team ΠΚ team -
«Στις κουβέντες μας “ο προδότης των ελληνικών θεσμών” λαχταρούσε...

Πρόωρη εξόφληση 5,29 δισ. ευρώ – Νέα μείωση του μνημονιακού χρέους

ΠΚ team ΠΚ team -
Ακόμη ένα βήμα απελευθέρωσης από τα μνημόνια πραγματοποιεί η...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST