Πρόωρη εξόφληση 5,29 δισ. ευρώ – Νέα μείωση του μνημονιακού χρέους

Ακόμη ένα βήμα απελευθέρωσης από τα μνημόνια πραγματοποιεί η χώρα μας, ενισχύοντας το οικονομικό της προφίλ.
Η Ελλάδα προχωρά μέσα στον Δεκέμβριο σε ακόμη μία κίνηση απομείωσης του δημόσιου χρέους, προεξοφλώντας δάνεια ύψους 5,29 δισ. ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) επιταχύνει τη διαδικασία αποπληρωμής, μειώνοντας άμεσα το χρέος κατά περίπου 2,2% του ΑΕΠ και εξοικονομώντας γύρω στα 150 εκατ. ευρώ από τόκους σε ορίζοντα 12 ετών.
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της κυβέρνησης για πιο ενεργητική μείωση του χρέους, αξιοποιώντας την ισχυρή δημοσιονομική επίδοση και τα υψηλά ταμειακά αποθέματα της χώρας. Στόχος, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, είναι μέχρι το 2031 να έχει εξοφληθεί πλήρως το σύνολο των διμερών δανείων του πρώτου προγράμματος, δηλαδή δέκα χρόνια πριν από την κανονική λήξη τους.
Η αποπληρωμή αφορά τον μηχανισμό GLF (Greek Loan Facility), μέσω του οποίου το ελληνικό Δημόσιο είχε δανειστεί 52,9 δισ. ευρώ από τις χώρες της Ευρωζώνης το 2010. Από αυτό το ποσό, έχουν ήδη επιστραφεί 21,3 δισ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 31,6 δισ. ευρώ θα εξοφληθούν σταδιακά έως το 2031. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα ουσιαστικά κλείνει οριστικά το κεφάλαιο του πρώτου μνημονίου, καθώς τα δάνεια αυτά είχαν επιτόκιο άνω του 3%, συγκριτικά με το 1,73% που είναι πλέον ο μέσος όρος για το συνολικό δημόσιο χρέος. Η πρόωρη εξόφληση, επομένως, μειώνει το επιτοκιακό ρίσκο και βελτιώνει το προφίλ δανεισμού της χώρας.
Σύμφωνα με το προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2026, το δημόσιο χρέος της γενικής κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει για πρώτη φορά μετά το 2010 κάτω από το 140% του ΑΕΠ, φτάνοντας στο 137,6% έναντι 145,4% φέτος. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση της τελευταίας δεκαετίας και ένα κομβικό σημείο για την ελληνική οικονομία, καθώς η χώρα παύει πλέον να είναι η πιο υπερχρεωμένη στην Ευρωζώνη — κλείνοντας έτσι έναν κύκλο 15 ετών οικονομικής επιτήρησης.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ