ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόωρη εξόφληση 5,29 δισ. ευρώ – Νέα μείωση του μνημονιακού χρέους

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ακόμη ένα βήμα απελευθέρωσης από τα μνημόνια πραγματοποιεί η χώρα μας, ενισχύοντας το οικονομικό της προφίλ.

Η Ελλάδα προχωρά μέσα στον Δεκέμβριο σε ακόμη μία κίνηση απομείωσης του δημόσιου χρέους, προεξοφλώντας δάνεια ύψους 5,29 δισ. ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) επιταχύνει τη διαδικασία αποπληρωμής, μειώνοντας άμεσα το χρέος κατά περίπου 2,2% του ΑΕΠ και εξοικονομώντας γύρω στα 150 εκατ. ευρώ από τόκους σε ορίζοντα 12 ετών.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της κυβέρνησης για πιο ενεργητική μείωση του χρέους, αξιοποιώντας την ισχυρή δημοσιονομική επίδοση και τα υψηλά ταμειακά αποθέματα της χώρας. Στόχος, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, είναι μέχρι το 2031 να έχει εξοφληθεί πλήρως το σύνολο των διμερών δανείων του πρώτου προγράμματος, δηλαδή δέκα χρόνια πριν από την κανονική λήξη τους.

Η αποπληρωμή αφορά τον μηχανισμό GLF (Greek Loan Facility), μέσω του οποίου το ελληνικό Δημόσιο είχε δανειστεί 52,9 δισ. ευρώ από τις χώρες της Ευρωζώνης το 2010. Από αυτό το ποσό, έχουν ήδη επιστραφεί 21,3 δισ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 31,6 δισ. ευρώ θα εξοφληθούν σταδιακά έως το 2031. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα ουσιαστικά κλείνει οριστικά το κεφάλαιο του πρώτου μνημονίου, καθώς τα δάνεια αυτά είχαν επιτόκιο άνω του 3%, συγκριτικά με το 1,73% που είναι πλέον ο μέσος όρος για το συνολικό δημόσιο χρέος. Η πρόωρη εξόφληση, επομένως, μειώνει το επιτοκιακό ρίσκο και βελτιώνει το προφίλ δανεισμού της χώρας.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2026, το δημόσιο χρέος της γενικής κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει για πρώτη φορά μετά το 2010 κάτω από το 140% του ΑΕΠ, φτάνοντας στο 137,6% έναντι 145,4% φέτος. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση της τελευταίας δεκαετίας και ένα κομβικό σημείο για την ελληνική οικονομία, καθώς η χώρα παύει πλέον να είναι η πιο υπερχρεωμένη στην Ευρωζώνη — κλείνοντας έτσι έναν κύκλο 15 ετών οικονομικής επιτήρησης.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δεύτερη προφυλάκιση για την εγκληματική οργάνωση με...

0
Πρόκειται για 53χρονη που δήλωνε ως κύρια δραστηριότητα το...

Πώς η θερινή ώρα επηρεάζει την υγεία...

0
Καθώς οι νύχτες μεγαλώνουν και ετοιμαζόμαστε να «γυρίσουμε» τα...

Δεύτερη προφυλάκιση για την εγκληματική οργάνωση με...

0
Πρόκειται για 53χρονη που δήλωνε ως κύρια δραστηριότητα το...

Πώς η θερινή ώρα επηρεάζει την υγεία...

0
Καθώς οι νύχτες μεγαλώνουν και ετοιμαζόμαστε να «γυρίσουμε» τα...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Πώς η θερινή ώρα επηρεάζει την υγεία μας – Μια ώρα περισσότερος ύπνος αλλά με τι κόστος;
Επόμενο άρθρο
Δεύτερη προφυλάκιση για την εγκληματική οργάνωση με τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Τσιτσιπάς: «Στόχος να επιστρέψω πιο δυνατός το 2026»

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Ελληνας τενίστας ανακοίνωσε ότι δεν θα πάρει μέρος...

Δεύτερη προφυλάκιση για την εγκληματική οργάνωση με τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΠΚ team ΠΚ team -
Πρόκειται για 53χρονη που δήλωνε ως κύρια δραστηριότητα το...

Ηράκλειο: Σε σοβαρή κατάσταση νεογέννητο μετανάστριας που γέννησε λίγο μετά τη διάσωσή της

ΠΚ team ΠΚ team -
Μητέρα και βρέφος νοσηλεύονται στο Βενιζέλειο. Σε σταθερή αλλά σοβαρή...

Νίκος Καζαντζάκης: Ο άνθρωπος που πάλεψε με τα σκοτάδια του για να βρει μια στάλα φως – Εξήντα οκτώ χρόνια από τον θάνατο του...

ΠΚ team ΠΚ team -
«Στις κουβέντες μας “ο προδότης των ελληνικών θεσμών” λαχταρούσε...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST