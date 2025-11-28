ΕΛΛΑΔΑ

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Πάνω από 200 χιλιοστά βροχής δέχτηκαν σε τρεις μέρες τα Τζουμέρκα

Πολύ μεγάλα αθροιστικά ύψη βροχής σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Η περιοχή των Τζουμέρκων δέχτηκε το μεγαλύτερο «χτύπημα» από την κακοκαιρία ADEL, με τα στοιχεία να εντυπωσιάζουν, καθώς καταγράφηκαν περισσότερα από 200 χιλιοστά βροχής μέσα σε τρεις μέρες, ενώ πολύ μεγάλα αθροιστικά ύψη βροχής σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως φαίνεται από τα δεδομένα που δημοσίευσε το meteo.gr/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μέχρι και το μεσημέρι της Παρασκευής.

Όπως επισημαίνεται από το ΕΑΑ οι βροχοπτώσεις ήταν επίμονες και κατά τόπους ισχυρές και επηρέασαν σε διαδοχικά κύματα σχεδόν όλη την Ελλάδα. Οι βροχές ξεκίνησαν την Τετάρτη 26/11 από τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Ανατολική Μακεδονία & Θράκη και συνεχίστηκαν έως και σήμερα, Παρασκευή 28/11, όπου σημαντικά ύψη υετού καταγράφηκαν και στην ανατολική χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της πόλης της Αθήνας.

Ειδικότερα, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 36 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 63 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 138 σταθμούς. Επιπλέον, 3 σταθμοί στην Ήπειρο, και πιο συγκεκριμένα στα Τζουμέρκα, κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση στην περιοχή, καθώς η συνολική μηνιαία βροχόπτωση για τον Νοέμβριο έχει πλέον υπερβεί τα 900-1000 χιλιοστά.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

