ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο Μενίδι: 14χρονη παρουσιάστηκε σε αστυνομικό τμήμα με νεκρό βρέφος σε σακούλα

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Αφού απέβαλε, η 14χρονη εμφανίστηκε στο ΑΤ της περιοχής με το έμβρυο σε μία σακούλα.

Μία ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Μενίδι όταν μία κοπέλα 14 ετών από την Αλβανία, η οποία ήταν έγκυος, ξυλοκοπήθηκε άγρια από τη μητέρα της με αποτέλεσμα να αποβάλει και να εμφανιστεί στο ΑΤ της περιοχής με το έμβρυο σε μία σακούλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η υπόθεση άρχισε να «ξεδιπλώνεται» χθες Πέμπτη (27/11) όταν οι αστυνομικοί δέχθηκαν κλήση για επεισόδιο στο σπίτι της οικογένειας, έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν την 54χρονη μητέρα για βαριά σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία.

Όπως αποκαλύφθηκε η 54χρονη, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής, χτύπησε τόσο άσχημα την ανήλικη και έγκυο κόρη της με αποτέλεσμα η τελευταία να αποβάλει.

Εν συνεχεία το κορίτσι πήρε το έμβρυο και εμφανίστηκε στο τμήμα, ενώ πλέον βρίσκεται στο Παίδων κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

 

ΠΗΓΗ: https://www.protothema.gr/

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Φλωρίδης: Οι κληρονόμοι δε θα αναγκάζονται να...

0
Αλλαγές στη νόμιμη μοίρα και στη διανομή περιουσίας –...

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Πάνω από 200 χιλιοστά...

0
Πολύ μεγάλα αθροιστικά ύψη βροχής σημειώθηκαν και σε άλλες...

Φλωρίδης: Οι κληρονόμοι δε θα αναγκάζονται να...

0
Αλλαγές στη νόμιμη μοίρα και στη διανομή περιουσίας –...

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Πάνω από 200 χιλιοστά...

0
Πολύ μεγάλα αθροιστικά ύψη βροχής σημειώθηκαν και σε άλλες...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Πάνω από 200 χιλιοστά βροχής δέχτηκαν σε τρεις μέρες τα Τζουμέρκα
Επόμενο άρθρο
Φλωρίδης: Οι κληρονόμοι δε θα αναγκάζονται να αποποιηθούν κληρονομιά για να μην επωμισθούν χρέη
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ο υπέρηχος στον λαιμό μπορεί να εντοπίσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού

ΠΚ team ΠΚ team -
Πρόκειται για έναν απλό και ανώδυνο τρόπο για την...

“Ο Γιάννης Λιαπάκης ανέδειξε τις αξίες της κρητικής διατροφής σε διεθνές επίπεδο”

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, συνεχάρη τον κρητικό σεφ...

Φλωρίδης: Οι κληρονόμοι δε θα αναγκάζονται να αποποιηθούν κληρονομιά για να μην επωμισθούν χρέη

ΠΚ team ΠΚ team -
Αλλαγές στη νόμιμη μοίρα και στη διανομή περιουσίας –...

(ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ) Το Ηράκλειο φόρεσε τα γιορτινά του – Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΠΚ team ΠΚ team -
Η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων ξεκίνησε και επίσημα. Δόθηκε και...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST