Σοκ στο Μενίδι: 14χρονη παρουσιάστηκε σε αστυνομικό τμήμα με νεκρό βρέφος σε σακούλα

Αφού απέβαλε, η 14χρονη εμφανίστηκε στο ΑΤ της περιοχής με το έμβρυο σε μία σακούλα.
Μία ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Μενίδι όταν μία κοπέλα 14 ετών από την Αλβανία, η οποία ήταν έγκυος, ξυλοκοπήθηκε άγρια από τη μητέρα της με αποτέλεσμα να αποβάλει και να εμφανιστεί στο ΑΤ της περιοχής με το έμβρυο σε μία σακούλα.
Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η υπόθεση άρχισε να «ξεδιπλώνεται» χθες Πέμπτη (27/11) όταν οι αστυνομικοί δέχθηκαν κλήση για επεισόδιο στο σπίτι της οικογένειας, έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν την 54χρονη μητέρα για βαριά σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία.
Όπως αποκαλύφθηκε η 54χρονη, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής, χτύπησε τόσο άσχημα την ανήλικη και έγκυο κόρη της με αποτέλεσμα η τελευταία να αποβάλει.
Εν συνεχεία το κορίτσι πήρε το έμβρυο και εμφανίστηκε στο τμήμα, ενώ πλέον βρίσκεται στο Παίδων κατόπιν εισαγγελικής εντολής.