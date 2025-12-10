«Ετοίμαζε κάτι μεγάλο»: Η σκοτεινή διαδρομή του Κρητικού – Είχε δολοφονήσει 74χρονη στη Γέργερη

Οι Αρχές επιχειρούν να ξετυλίξουν το σκοτεινό ποινικό παρελθόν του 37χρονου Κρητικού, ο οποίος συνελήφθη στα Καλύβια όταν εντοπίστηκε σε κλεμμένο αυτοκίνητο, μέσα στο οποίο βρέθηκε βαρύς οπλισμός: καλάσνικοφ, πιστόλια και δοχεία βενζίνης. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής – το αποκαλούμενο «ελληνικό FBI» – εκτιμούν ότι ο κατηγορούμενος προετοίμαζε ενέργεια μεγάλης κλίμακας, πιθανότατα δολοφονική επίθεση εναντίον συγκεκριμένου στόχου.

Αυτή τη στιγμή οι έρευνες επικεντρώνονται στο δίκτυο επαφών του, με στόχο τον εντοπισμό τυχόν συνεργών ή προσώπων που μπορεί να συνδέονται με τον σχεδιασμό της επίθεσης.

Βαρύ παρελθόν

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, ο 37χρονος έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία, οπλοκατοχή, βιασμό, απόδραση και ενδοοικογενειακή βία.

Η πρώτη του καταδίκη ήρθε το 2006, όταν σε ηλικία μόλις 16 ετών βρέθηκε υπεύθυνος για το στυγερό έγκλημα σε βάρος 74χρονης γυναίκας στη Γέργερη. Η υπόθεση είχε συγκλονίσει τότε την Κρήτη.

Το έγκλημα της Γέργερης

Η ηλικιωμένη γυναίκα, καταγόμενη από τα Απομαρμά Ηρακλείου και μόνιμη κάτοικος Γέργερης μετά τον γάμο της, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της έπειτα από δύο ημέρες που δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματα συγγενών. Ο αδελφός της, ανήσυχος, μετέβη στην οικία και εντόπισε το άψυχο σώμα της στο κρεβάτι, ημίγυμνο. Το στόμα της ήταν φραγμένο με χαρτιά και η μύτη της είχε κλείσει με μανταλάκι.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι είχε υποστεί ασφυκτικό θάνατο και είχε βιαστεί. Από τα νύχια της συλλέχθηκε γενετικό υλικό που δεν της ανήκε, ενώ τα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν στην κουζίνα και την κρεβατοκάμαρα ταυτίστηκαν με εκείνα του ανήλικου δράστη, ο οποίος είχε επιχειρήσει να αμυνθεί αλλά δεν κατάφερε να ξεφύγει από τη μοιραία κατάληξη.

Για το έγκλημα αυτό ο 16χρονος τότε δράστης είχε καταδικαστεί και είχε εκτίσει πολυετή ποινή κάθειρξης.