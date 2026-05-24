ΕΛΛΑΔΑ

EuroLeague: Το μήνυμα του Μαζωνάκη για τον τελικό του Ολυμπιακού μέσα από το νέο του τραγούδι

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Γιώργος Μαζωνάκης έδειξε δημόσια τη στήριξή του προς τους «ερυθρόλευκους» με έναν ξεχωριστό και ιδιαίτερα δυναμικό τρόπο.

Ο γνωστός τραγουδιστής δημοσίευσε βίντεο με αφορμή τη νέα του μουσική κυκλοφορία, με τίτλο «Επιπτώσεις», στο οποίο εμφανίζεται φορώντας τα χρώματα του Ολυμπιακού, στέλνοντας το δικό του μήνυμα λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση.

Παράλληλα, μέσω της λεζάντας της ανάρτησής του στο Instagram, θέλησε να εκφράσει την υποστήριξή του προς την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, γράφοντας: «Αα ξέχασα, αύριο Κυριακή παίζει ο Μέγας Ολυμπιακός με τη Real για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ-EuroLeague. Εύχομαι επιτυχία. Γ@@@@@ε τους».

Η ανάρτησή του προκάλεσε άμεσα μεγάλη κινητικότητα στα social media, συγκεντρώνοντας χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια από φίλους του Ολυμπιακού, την ώρα που η αγωνία για τον τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης κορυφώνεται.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τους Πειραιώτες, σε μια περίοδο που το ενδιαφέρον των φιλάθλων για τον τελικό της EuroLeague βρίσκεται στο αποκορύφωμά του.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κυριακάτικη ανασκόπηση με ευχή στον...

0
Για το χωροταξικό σχέδιο, την ανανέωση του στόλου στα...

Final Four Euroleague: Έτοιμοι για τη μεγάλη...

0
Πώς θα προσέλθουν οι φίλαθλοι στο ΟΑΚΑ Ολυμπιακός και Ρεάλ...

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κυριακάτικη ανασκόπηση με ευχή στον...

0
Για το χωροταξικό σχέδιο, την ανανέωση του στόλου στα...

Final Four Euroleague: Έτοιμοι για τη μεγάλη...

0
Πώς θα προσέλθουν οι φίλαθλοι στο ΟΑΚΑ Ολυμπιακός και Ρεάλ...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κυριάκος Μητσοτάκης: Κυριακάτικη ανασκόπηση με ευχή στον Ολυμπιακό – ΕΣΥ, «Σπίτι μου II» και νέο χωροταξικό
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related