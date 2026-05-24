EuroLeague: Το μήνυμα του Μαζωνάκη για τον τελικό του Ολυμπιακού μέσα από το νέο του τραγούδι

Λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Γιώργος Μαζωνάκης έδειξε δημόσια τη στήριξή του προς τους «ερυθρόλευκους» με έναν ξεχωριστό και ιδιαίτερα δυναμικό τρόπο.

Ο γνωστός τραγουδιστής δημοσίευσε βίντεο με αφορμή τη νέα του μουσική κυκλοφορία, με τίτλο «Επιπτώσεις», στο οποίο εμφανίζεται φορώντας τα χρώματα του Ολυμπιακού, στέλνοντας το δικό του μήνυμα λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση.

Παράλληλα, μέσω της λεζάντας της ανάρτησής του στο Instagram, θέλησε να εκφράσει την υποστήριξή του προς την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, γράφοντας: «Αα ξέχασα, αύριο Κυριακή παίζει ο Μέγας Ολυμπιακός με τη Real για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ-EuroLeague. Εύχομαι επιτυχία. Γ@@@@@ε τους».

Η ανάρτησή του προκάλεσε άμεσα μεγάλη κινητικότητα στα social media, συγκεντρώνοντας χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια από φίλους του Ολυμπιακού, την ώρα που η αγωνία για τον τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης κορυφώνεται.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τους Πειραιώτες, σε μια περίοδο που το ενδιαφέρον των φιλάθλων για τον τελικό της EuroLeague βρίσκεται στο αποκορύφωμά του.