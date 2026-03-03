Έξαλλος με Ισπανία και Βρετανία ο Τραμπ – «Στο Ιράν σχεδόν τα πάντα έχουν καταστραφεί»

Για ποιο λόγο είναι ενοχλημένος ο Αμερικανός πρόεδρος με τη στάση των δύο χωρών – Τι ανέφερε για την εξέλιξη της επίθεσης στο Ιράν.
Τι ανέφερε στις δηλώσεις του ο Ντόναλτ Τραμπ, στη συνάντηση που είχε το απόγευμα της Τρίτης, ώρα Ελλάδας, με τον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, στον Λευκό Οίκο.
Πιο συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν και δήλωσε ότι «σχεδόν τα πάντα έχουν καταστραφεί» αναφερόμενος στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης. «Δεν έχουν ναυτικό. Έχει καταστραφεί. Δεν έχουν αεροπορία. Έχει καταστραφεί. Δεν έχουν έλεγχο στην εναέρια κυκλοφορία, έχει καταστραφεί. Τα ραντάρ τους έχουν καταστραφεί. Και σχεδόν τα πάντα έχουν καταστραφεί», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Ο «πλανητάρχης» δήλωσε, επίσης, ότι οι νέες επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Τρίτη (3/3) στόχευσαν μια άλλη ομάδα Ιρανών ηγετών, υποστηρίζοντας ότι ο αντίκτυπος φαίνεται «αρκετά σημαντικός».
«Σήμερα υπήρξε μια άλλη επίθεση κατά της νέας ηγεσίας και φαίνεται ότι ήταν αρκετά σημαντική», δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο. «Έτσι, δέχονται πολύ σκληρά χτυπήματα», προσέθεσε. Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε ποιοι από τους ηγέτες του Ιράν ήταν ο στόχος ή πόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις.
Επίσης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, είπε ότι διέταξε την επίθεση εναντίον του Ιράν επειδή «είχα την αίσθηση» ότι το Ιράν θα επιτεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμά του είχαν σταματήσει. Ακόμα, αμφισβήτησε την υπόθεση ότι τα σχέδια του Ισραήλ να επιτεθεί στο Ιράν τον ώθησαν να ξεκινήσει τις επιθέσεις, λέγοντας ότι μάλλον «τους ανάγκασε να κινηθούν» και όχι το αντίστροφο.
«Θα επιτίθεντο αν δεν το κάναμε εμείς, θα επιτίθεντο πρώτοι. Ήμουν απόλυτα σίγουρος για αυτό. Αν μη τι άλλο, ίσως να ανάγκασα το Ισραήλ να δράσει, αλλά το Ισραήλ ήταν έτοιμο, και εμείς ήμασταν έτοιμοι, και είχαμε πολύ, πολύ ισχυρό αντίκτυπο, γιατί σχεδόν όλα όσα είχαν έχουν καταστραφεί. Τώρα ο αριθμός των πυραύλων τους έχει μειωθεί σημαντικά», είπε στο Οβάλ Γραφείο.
Είπε επίσης, ότι το Ιράν εξακολουθεί να εκτοξεύει πυραύλους, αλλά προέβλεψε ότι η Τεχεράνη θα χάσει τελικά αυτή την ικανότητα λόγω της συνεχιζόμενης επίθεσης εναντίον τους. «Έχουν εκτοξεύσει πολλούς, και εμείς καταστρέφουμε πολλούς», είπε.
Απαντώντας σε ερώτηση για την αντίδραση των συμμάχων των ΗΠΑ, δήλωσε ότι είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία. «Δεν έχουμε να κάνουμε με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ», δήλωσε ο Τραμπ αναφερόμενος στον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ.
Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «δεν είναι ευχαριστημένος με το Ηνωμένο Βασίλειο» λόγω της αρχικής άρνησης του Λονδίνου να επιτρέψει στην Ουάσινγκτον να χρησιμοποιήσει τη βρετανική βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό κατά τη διάρκεια των πρώτων επιθέσεων εναντίον του Ιράν.
«Μας πήρε τρεις, τέσσερις μέρες για να αποφασίσουν πού μπορούμε να προσγειωθούμε», είπε και πρόσθεσε πως: «θα κόψουμε κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία» μετά την άρνηση της ευρωπαϊκής χώρας να επιτρέψει στον αμερικανικό στρατό να χρησιμοποιήσει τις βάσεις της για αποστολές που σχετίζονται με επιθέσεις κατά του Ιράν.
«Η Ισπανία έχει συμπεριφερθεί απαράδεκτα», δήλωσε ο Τραμπ προσθέτοντας ότι είχε ζητήσει από τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να «διακόψει όλες τις συναλλαγές» με την Ισπανία.
«Θα διακόψουμε κάθε εμπορική συναλλαγή. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με την Ισπανία», υπογράμμισε.
