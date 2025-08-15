Έξι χρόνια χωρίς την Κάλλια: Η τραγωδία ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου και η δημιουργία της ομάδας SOS_BOAK για ασφαλείς δρόμους

Η 32χρονη Κάλλια έχασε άδικα τη ζωή της στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, αλλά η μνήμη της έγινε σύμβολο αγώνα. Η ομάδα SOS_BOAK συνεχίζει να μάχεται καθημερινά για οδική ασφάλεια και πρόληψη τραγωδιών

Έξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το δυστύχημα που στέρησε τη ζωή της 32χρονης Κάλλιας στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, ένα γεγονός που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία και αποτέλεσε το έναυσμα για τη δημιουργία της διαδικτυακής ομάδας SOS_BOAK στο Facebook. Η ομάδα, που μετρά πλέον χιλιάδες μέλη και ευρεία στήριξη, ιδρύθηκε το 2019 με στόχο την ευαισθητοποίηση για την οδική ασφάλεια και την αντιμετώπιση της μάστιγας των τροχαίων στο νησί.

Οι διαχειριστές της σελίδας υπενθυμίζουν κάθε χρόνο ότι η Κάλλια δεν ήταν απλώς ένα ακόμη θύμα της ασφάλτου, αλλά το σύμβολο μιας συλλογικής προσπάθειας για να σωθούν ζωές. Η δράση τους επικεντρώνεται στην ενημέρωση των πολιτών, στην άσκηση πίεσης για βελτίωση των υποδομών και στην καλλιέργεια οδικής παιδείας, ώστε να αποτραπούν νέες τραγωδίες.

Μέσα από καθημερινές αναρτήσεις, παρεμβάσεις και εκδηλώσεις, η SOS_BOAK συνεχίζει να τιμά τη μνήμη της Κάλλιας και όλων των θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων στην Κρήτη. Στη φετινή τους ανάρτηση, οι διαχειριστές μιλούν για εκείνη τη «μαύρη μέρα» που χάθηκε η νεαρή γυναίκα, γεμάτη όνειρα και προοπτικές. Τονίζουν πως η εικόνα του δυστυχήματος αποτέλεσε τον καταλύτη για τη δημιουργία της ομάδας και για τη δέσμευσή τους να μη ξεχαστεί ποτέ κανένα θύμα.

Η συγκινητική ανάρτηση:

«Στην μνήμη της Κάλλιας…🕊️

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η σκέψη μας γυρίζει σε εκείνη τη μαύρη μέρα. Στην ημέρα που χάθηκε η Κάλλια… Ένα νέο κορίτσι μόλις 32 ετών, γεμάτο όνειρα, που έφυγε ξαφνικά και άδικα από τη ζωή σε ένα φρικτό τροχαίο στον ΒΟΑΚ,.

Η εικόνα του τροχαίου εκείνη την μέρα ηταν η αφορμή για την δημιουργία μιας ομάδας το 2019

Για να μην ξεχάσουμε ποτε κανένα θυμα τροχαίου ατυχήματος. Για να φωνάξουμε ότι οι ζωές δεν είναι αριθμοί. Κάθε όνομα που χάνεται στους δρόμους είναι μια οικογένεια που καταστρέφεται.

Ένα λάθος, ένα δευτερόλεπτο απροσεξίας, μπορεί να κοστίσει μια ζωή. Η οδήγηση δεν είναι αγώνας, είναι ευθύνη. Ας μην αφήσουμε άλλη Κάλλια να χαθεί.

Για εκείνη. Για τα παιδιά μας. Για όλους μαςhttps://www.neakriti.gr/