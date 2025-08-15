ΚΡΗΤΗ

Ο σκύλος που έσωσε τη ζωή του φίλου του – Μια συγκινητική πράξη

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο Άτλας πρόσφερε το αίμα του για να σώσει τον φίλο του, Γκούφυ, και αναζητά τώρα το σπίτι που του αξίζει.

Μια πραγματική ιστορία φιλίας και ανιδιοτελούς προσφοράς γράφτηκε πρόσφατα στο Κυνοκομείο Ηρακλείου, όταν ο Άτλας, ένας σκύλος 6 ετών, έδειξε τι σημαίνει πραγματική αφοσίωση και γενναιοδωρία.

Ο Άτλας, με το υπέροχο μαύρο τρίχωμά του, δεν δίστασε να γίνει δότης αίματος για τον φίλο του, τον Γκούφυ, που είχε ανάγκη από άμεση μετάγγιση για να κρατηθεί στη ζωή. Η πράξη του αυτή αποδεικνύει πως η αγάπη και η αλληλεγγύη μεταξύ των ζώων δεν έχει όρια.

Ο Άτλας, μετά την παραίτηση του κηδεμόνα του λόγω προσωπικών λόγων, βρέθηκε στο κυνοκομείο, όπου αμέσως κέρδισε τις καρδιές των εθελοντών. Όλοι συμφωνούν ότι είναι μια “γενναία ψυχή” που, παρόλο που δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να ζήσει την καλύτερη ζωή, συνεχίζει να προσφέρει ανιδιοτελώς και να δείχνει την αληθινή του φύση.

Η αναζήτηση για την ιδανική οικογένεια του Άτλαντα ξεκίνησε και οι εθελοντές ελπίζουν πως σύντομα θα βρει το σπίτι που θα του προσφέρει τη στοργή που αξίζει.

 

PATRIS.GR

Έξι χρόνια χωρίς την Κάλλια: Η τραγωδία ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου και η δημιουργία της ομάδας SOS_BOAK για ασφαλείς δρόμους
ΠΚ team
ΠΚ team
