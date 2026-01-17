ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ευλογία Αγιοβασιλόπιτας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Νομού Ρεθύμνης

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

12 Ιανουαρίου 2026

Το βράδυ της Δευτέρας, 12ης Ιανουαρίου 2026, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος ευλόγησε την Αγιοβασιλόπιτα του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Νομού Ρεθύμνης, κατά τη διάρκεια δείπνου σε κατάστημα εστίασης στις Σίσες Μυλοποτάμου, το οποίο προσέφερε η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, παρουσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, των Διαιτητών και των οικογενειών τους.

Ο Σεβασμιώτατος χάρηκε και την αναστροφή και συνομιλία με όλους τους συνδαιτημόνες, στους οποίους ευχήθηκε καταλλήλως καλή και ευλογημένη χρονιά, καλή δύναμη και δίκαιη διαιτησία στους αγώνες και να ασκούν πάντοτε με σύνεση και ψυχραιμία τα καθήκοντά τους.

