Μεγαλειώδης η εκδήλωση του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ» στο Ρέθυμνο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Με τη συμμετοχή εκατοντάδων ανθρώπων πραγματοποιήθηκε, το βράδυ της Τετάρτης, 14ης Ιανουαρίου 2026, η εκδήλωση για την κοπή της Αγιοβασιλόπιτας του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ», στο «Κτήμα Θυμέλη», στο Ρέθυμνο.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, εξέφρασε τις ευγνώμονες ευχαριστίες του προς όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης, τους δωρητές και χορηγούς, καθώς και τις εκατοντάδες των ανθρώπων που προσήλθαν στην εκδήλωση αυτή, ζητώντας συγγνώμη από το πλήθος των ανθρώπων που δεν κατάφεραν να εισέλθουν στο χώρο της εκδήλωσης, και τόνισε πως απόψε το Ρέθυμνο εξακτινώνει το μήνυμα της αληθινής αγάπης.

Ο Σεβασμιώτατος επίσης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους ωφελουμένους και τους εργαζομένους του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ» και προς το Διοικητικό Συμβούλιο, που θυσιαστικά εργάζονται στο σπουδαίο αυτό για τον τόπο μας έργο προσφοράς και διακονίας, με τη βοήθεια των τοπικών αρχών και φορέων και πλήθους ανθρώπων.

Ιδιαίτερα ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τον Γενικό Διευθυντή του Συλλόγου, ιατρό κ. Εμμανουήλ Ραπτάκη, για όλη τη μέριμνα της προετοιμασίας και του συντονισμού της εκδήλωσης αυτής, κατά την οποία τιμήθηκαν η εταιρεία Qualco Foundation, για την δωρεά δύο αυτοκινήτων προς το Σύλλογο «ΑΓΑΠΗ», και ο καταξιωμένος Κρητικός καλλιτέχνης κ. Γρηγόρης Σαμόλης, ο οποίος, μαζί με το εκλεκτό του συγκρότημα, γέμισε με κρητικούς ήχους τη βραδυά.

Τέλος, ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε προς όλους καλή και ευλογημένη χρονιά, γεμάτη με αληθινή και ανυπόκριτη αγάπη.

Ηράκλειο:Για ενθουσιασμένη ασθενή από το Βενιζέλειο κομπάζει...

0
«“Μιζέρια” είναι να έχεις το παιδί σου άρρωστο, να...

Ευλογία Αγιοβασιλόπιτας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Νομού Ρεθύμνης

0
12 Ιανουαρίου 2026 Το βράδυ της Δευτέρας, 12ης Ιανουαρίου 2026,...

Team Πολ. Κρήτης
