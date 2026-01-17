Ηράκλειο:Άμεσες ενέργειες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στο μέγαρο Κοθρή

Στις αναγκαίες και άμεσες εργασίες που απαιτήθηκαν για την περαιτέρω θωράκιση του μεγάρου Κοθρή -Λιοπυράκη που βρίσκεται στη διασταύρωση της 25ης Αυγούστου με την οδό Επιμενίδου, προχώρησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου μετά την πτώση διακοσμητικού γείσου εξωτερικά του κτιρίου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 12/1.

Το τμήμα της οδού Επιμενίδου μπροστά από το μέγαρο Κοθρή θα παραμένει κλειστό για πεζούς και οχήματα μέχρι την ολοκλήρωση των πρόσθετων ελέγχων που ζήτησε και υπέδειξε η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου.

Ειδικότερα η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προχώρησε:

• Στην απομάκρυνση τμήματος του γείσου που κατέρρευσε και είχε εγκλωβιστεί μεταξύ του εξώστη του πρώτου ορόφου και της σκαλωσιάς που είναι τοποθετημένη.

• Στην ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας της σκαλωσιάς σε όλη την επιφάνεια του κτιρίου με διπλή στρώση διχτύου αραιής και υψηλής πυκνότητας πλέξης.

Παράλληλα έχει δοθεί εντολή στον εργολάβο για την άμεση τοποθέτηση σοβατεπί στην εξωτερική πλευρά της πλατφόρμας (πλατώ εργασίας).

Οι πρόσθετοι έλεγχοι που ζητήθηκαν από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων θα εστιάζονται στην καθαίρεση των επικίνδυνων, ετοιμόρροπων διακοσμητικών στοιχείων της όψης και στερέωση όσων διακοσμητικών στοιχείων των όψεων διαπιστωθεί ότι παρουσιάζουν φθορές και κρίνονται επικίνδυνα προς πτώση χωρίς να κρίνεται όμως αναγκαία η καθαίρεσή τους.