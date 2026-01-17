ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Άμεσες ενέργειες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στο μέγαρο Κοθρή

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στις αναγκαίες και άμεσες εργασίες που απαιτήθηκαν για την περαιτέρω θωράκιση του μεγάρου Κοθρή -Λιοπυράκη που βρίσκεται στη διασταύρωση της 25ης Αυγούστου με την οδό Επιμενίδου, προχώρησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου μετά την πτώση διακοσμητικού γείσου εξωτερικά του κτιρίου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 12/1.

Το τμήμα της οδού Επιμενίδου μπροστά από το μέγαρο Κοθρή θα παραμένει κλειστό για πεζούς και οχήματα μέχρι την ολοκλήρωση των πρόσθετων ελέγχων που ζήτησε και υπέδειξε η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου.

Ειδικότερα η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προχώρησε:

• Στην απομάκρυνση τμήματος του γείσου που κατέρρευσε και είχε εγκλωβιστεί μεταξύ του εξώστη του πρώτου ορόφου και της σκαλωσιάς που είναι τοποθετημένη.

• Στην ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας της σκαλωσιάς σε όλη την επιφάνεια του κτιρίου με διπλή στρώση διχτύου αραιής και υψηλής πυκνότητας πλέξης.

Παράλληλα έχει δοθεί εντολή στον εργολάβο για την άμεση τοποθέτηση σοβατεπί στην εξωτερική πλευρά της πλατφόρμας (πλατώ εργασίας).

Οι πρόσθετοι έλεγχοι που ζητήθηκαν από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων θα εστιάζονται στην καθαίρεση των επικίνδυνων, ετοιμόρροπων διακοσμητικών στοιχείων της όψης και στερέωση όσων διακοσμητικών στοιχείων των όψεων διαπιστωθεί ότι παρουσιάζουν φθορές και κρίνονται επικίνδυνα προς πτώση χωρίς να κρίνεται όμως αναγκαία η καθαίρεσή τους.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Για ενθουσιασμένη ασθενή από το Βενιζέλειο κομπάζει...

0
«“Μιζέρια” είναι να έχεις το παιδί σου άρρωστο, να...

Ευλογία Αγιοβασιλόπιτας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Νομού Ρεθύμνης

0
12 Ιανουαρίου 2026 Το βράδυ της Δευτέρας, 12ης Ιανουαρίου 2026,...

Ηράκλειο:Για ενθουσιασμένη ασθενή από το Βενιζέλειο κομπάζει...

0
«“Μιζέρια” είναι να έχεις το παιδί σου άρρωστο, να...

Ευλογία Αγιοβασιλόπιτας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Νομού Ρεθύμνης

0
12 Ιανουαρίου 2026 Το βράδυ της Δευτέρας, 12ης Ιανουαρίου 2026,...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Νέα στοιχεία στρέφουν τις έρευνες στην Επισκοπή Ρεθύμνου
Επόμενο άρθρο
Μεγαλειώδης η εκδήλωση του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ» στο Ρέθυμνο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Εορτολόγιο 17 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σημερα – Η μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα Σάββατο, 17 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται...

Ηράκλειο:Για ενθουσιασμένη ασθενή από το Βενιζέλειο κομπάζει ο Άδωνις και πολίτες του σέρνουν τα εξ αμάξης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«“Μιζέρια” είναι να έχεις το παιδί σου άρρωστο, να...

Τουρισμός: Εσπασαν το φράγμα των 3 δισ. οι διανυκτερεύσεις στην ΕΕ – Η επίδοση της Ελλάδας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι διανυκτερεύσεις τουριστών στην ΕΕ ήταν αρκετά ισορροπημένες μεταξύ...

Ευλογία Αγιοβασιλόπιτας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Νομού Ρεθύμνης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
12 Ιανουαρίου 2026 Το βράδυ της Δευτέρας, 12ης Ιανουαρίου 2026,...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST