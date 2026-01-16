Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Νέα στοιχεία στρέφουν τις έρευνες στην Επισκοπή Ρεθύμνου

Οι εθελοντές που βρίσκονται για έρευνες στην Κρήτη, δημοσίευσαν την πιο πρόσφατη φωτογραφία του αγνοούμενου γιατρού.
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Αλέξη Τσικόπουλου τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 7 Δεκεβρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr οι έρευνες μεταφέρονται από τον δήμο Φρε στην Επισκοπή Ρεθύμνου καθώς υπήρξε μια πληροφορία ότι μια γυναίκα πριν 15μέρες όταν έβρεχε, τον είδε κάτω από μια γέφυρα και τον ρώτησε «που πας παιδί μου με τέτοια βροχή». Εκείνος δεν απάντησε μόνο την ρώτησε αν έχει νερό να του δώσει. Η γυναίκα του έδωσε νερό και έφυγε.
Υπενθυμίζεται ότι με φακούς, θερμικές κάμερες, drone και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά οι εθελοντές του “Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού” ερευνούν σπιθαμή προς σπιθαμή για δεύτερη μέρα την ευρύτερη περιοχή του Φρε Αποκορώνου, όπου είχε εντοπιστεί το αυτοκίνητο του αγνοούμενου.
Σε σημερινή μάλιστα ανακοίνωσή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι εθελοντές αναφέρουν ότι ο 33χρονος φορούσε γαλάζιο φούτερ με κουκούλα όταν εξαφανίστηκε, δημοσιεύοντας παράλληλα την πιο πρόσφατη φωτογραφία του.
Το χρονικό της εξαφάνισης
Ήταν Κυριακή 7 Δεκεμβρίου όταν ο 33χρονος Αλέξης, που εργαζόταν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, πήρε τηλέφωνο τον πατέρα του και του ανέφερε πως δεν ήταν καλά ζητώντας του να κατέβει στην Κρήτη.
Ο πατέρας του πήρε το αεροπλάνο από τη Θεσσαλονίκη και έφτασε στο Ηράκλειο ωστόσο τα ίχνη του είχαν χαθεί.
Άμεσα ειδοποίησε τις αρχές και οργανώθηκε μία μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του άτυχου άνδρα.
Λίγα 24ωρα αργότερα εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του στην περιοχή Φρε των Χανίων με τις αρχές να διαπιστώνουν πως είχε υποστεί μηχανική βλάβη. Αμέσως οι έρευνες στράφηκαν στις γύρω περιοχές, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα.
Την ίδια ώρα, εκδόθηκε silver alert για τον 33χρονο γιατρό ενώ τόσο ο πατέρας του όσο και η μητέρα του απεύθυναν έκκληση σε όποιον ξέρει το ο,τιδήποτε να βοηθήσει ώστε να βρεθεί ο γιος τους.
Θύμα εξαπάτησης από ιδιωτικό ερευνητή η οικογένεια του 33χρονου
Κατά τη διάρκεια των ερευνών ένας 54χρονος ιδιωτικός ερευνητής πλησίασε την οικογένεια του 33χρονου και τους έπεισε ότι με την μέθοδο της «κβαντικής τεχνολογίας» θα μπορούσε να βρει τον γιο τους.
Αφού απασχόλησε για αρκετές ώρες τόσο την οικογένεια, όσο και τις αρχές διαπιστώθηκε πως ο 54χρονος ήταν απατεώνας και συνελήφθη. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2,5 ετών, καθώς και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ, με την ποινή να έχει αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση.
