Συνεχίζεται η έκθεση «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας» στη Βικελαία

Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό ως τις 30 Ιουνίου 2026.

Συνεχίζεται η έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας» που οργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων-Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων, με τη συνεργασία της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, και φιλοξενείται στο 2ο όροφο της ιστορικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Ηρακλείου.

Πρόκειται για μια έκθεση – φόρο τιμής που ταξιδεύει το κοινό στη ζωή του σημαντικού λόγιου Δημητρίου Βικέλα, από τα παιδικά του χρόνια, λίγο μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έως τον θάνατό του, στο πέρασμα του 20ου αιώνα. Τα εκθέματα φωτίζουν σταθμούς της δράσης και του έργου του και στήνουν το σκηνικό των πραγματικών και νοερών ταξιδιών του στην Ελλάδα και την Ευρώπη, κυρίως, όμως, των αναγνωστικών σταθμών και των συγγραφικών τόπων του. Παρακολουθούν τη συγγραφική και μεταφραστική παραγωγή του, που περιλαμβάνει διηγήματα, ποιήματα, μυθιστόρημα, μελέτες, διαλέξεις, αναμνήσεις και θεατρικά έργα. Ψηφιακά αντίγραφα βιβλίων, φωτογραφιών, εφημερίδων και αρχειακών τεκμηρίων, προερχόμενα κυρίως από τις Συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής και της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, αναδεικνύουν τον ανήσυχο Δημήτριο Βικέλα, που γνώρισε σε βάθος διαφορετικούς πολιτισμούς και αποτύπωσε στα γραπτά του πραγματικούς, καθημερινούς ανθρώπους.

Την επιστημονική επιμέλεια της έκθεσης έχει η Προϊσταμένη Μπενακείου Βιβλιοθήκης Δρ Μαρία Βλασσοπούλου και την καλλιτεχνική της επιμέλεια ο Γιάννης Μετζικώφ. Υπενθυμίζεται ότι την έκθεση εγκαινίασε σε μια λαμπρή τελετή ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης τον Οκτώβριο του 2025.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 2026 και είναι ανοικτή με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, από Δευτέρα έως Παρασκευή, τις ώρες 08:00-15:00.

 

