Ορίστηκε το Δ.Σ του νοσοκομείου Ρεθύμνης

Δημοσιεύθηκε και επίσημα σε ΦΕΚ ο ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου.
Υπενθυμίζεται πως το Δ.Σ. τρεις μήνες μετά την παραίτηση του πρώην διοικητή, Νίκου Μαλλιαρού, είχε εκ του νόμου παύσει να ισχύει.
Μετά την τοποθέτηση του Γιώργου Παπακωνσταντή ως αναπληρωτή διοικητή, με υπογραφή του υπουργού Υγείας Α. Γεωργιάδη και του υφυπουργού Μάριου Θεμιστοκλέους, ορίστηκαν τα μέλη του Δ.Σ. τα οποία ωστόσο είναι τα ίδια με μόνη διαφοροποίηση τον πρόεδρο.
Έτσι στο νέο Δ.Σ. με πρόεδρο πλέον τον Γιώργο Παπακωνσταντή «επανέρχονται» η δικηγόρος Μαρία Συνατσάκη με αναπληρωτή τον τραπεζικό υπάλληλο Γεώργιο Πιτσιδιανάκη, ο γιατρός Ιωάννης Γαϊτάνης με αναπληρώτρια τη φυσικοθεραπεύτρια Βενετία Μπαρκάτσα, ο διευθυντής του Πνευμονολογικού Τμήματος του ΓΝΡ Γεώργιος Χρυσοφάκης ως εκπρόσωπος των ιατρών του ιδρύματος χωρίς αναπληρωματικό μέλος, ο νοσηλευτής Κωνσταντίνος Τόλικας ως εκπρόσωπος των εργαζομένων με αναπληρώτριά του την Αναστασία Σταυγιανουδάκη που εργάζεται στον τομέα της φυσικοθεραπείας, την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρία Λιονή με αναπληρωτή της τον περιφερειακό σύμβουλο Ευάγγελο Τσουδερό και τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Γιατρών Κωνσταντίνο Χλιβερό με αναπληρώτρια την παιδίατρο Ιωάννα Δακανάλη.
ΠΗΓΗ: ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ