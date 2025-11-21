ΕΛΛΑΔΑΕΥΡΩΠΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερασπίζεται σθεναρά την Ελλάδα απέναντι στις απειλές της Ρωσίας

Η Επιτροπή τόνισε ότι η στήριξη στην Ελλάδα δεν είναι μόνο συμβολική, παρά αποτελεί θεμέλιο της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την απόλυτη στήριξή της στην Ελλάδα μετά τις τελευταίες απειλές που εκτόξευσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή τη συνεργασία της Αθήνας με την Ουκρανία σε θέματα άμυνας και τεχνολογίας. Το μήνυμα που εκπέμπει η Ένωση είναι ξεκάθαρο: καμία ρωσική πρόκληση δεν θα εκφοβίσει τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες ή θα θέσει υπό αμφισβήτηση τη διεθνή τους θέση.

Η Επιτροπή τόνισε ότι η στήριξη στην Ελλάδα δεν είναι μόνο συμβολική, παρά αποτελεί θεμέλιο της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας. Στο στρατηγικό σχέδιο «Defence Readiness Roadmap 2030», η ΕΕ ενισχύει τη στρατιωτική της ισχύ για να υπερασπιστεί και να προστατέψει όλα τα κράτη-μέλη – συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας – ενάντια σε οποιαδήποτε απειλή από τη Ρωσία.

Η ελληνική συνεργασία με την Ουκρανία αναγνωρίζεται ως μία γνήσια κίνηση ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και διαφύλαξης της διεθνούς τάξης. Η φραστική επίθεση της Ρωσίας δεν «προκαλεί έκπληξη», αφού η Μόσχα έχει θέσει στο στόχαστρο οποιοδήποτε κράτος-μέλος στέκεται υπέρ της Ουκρανίας και της θεσμικής σταθερότητας.

Απαντήσεις στις κατηγορίες περί παράδοσης όπλων

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Ανίτα Χίππερ, απέφυγε να σχολιάσει ισχυρισμούς του ρωσικούυΥπουργείου Εξωτερικών περί αποστολής όπλων και πυρομαχικών από την Ελλάδα στην Ουκρανία, τα οποία – σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Ρωσίας – χρησιμοποιούνται εναντίον αμάχων. Ανέφερε ότι η ΕΕ συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία με όλα τα μέσα, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ενίσχυση της ενωσιακής άμυνας.

Μήνυμα αποφασιστικότητας στην Αθήνα

Η Ε.Ε. απορρίπτει κάθε «ρητορικό παιχνίδι» και επαναλαμβάνει πως «η στήριξη της Ελλάδας και της Ουκρανίας είναι η μόνη αποδεκτή επιλογή για την ενωσιακή ασφάλεια και αξιοπρέπεια». Στην Ελλάδα, η Επιτροπή διαμηνύει πως όποια κι αν είναι η απάντηση της Ρωσίας, η ΕΕ θα σταθεί δίπλα της – έμπρακτα – ενισχύοντας την άμυνα, τη διπλωματία και την οικονομία της χώρας.

 

ertnews.gr

