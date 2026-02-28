Φλέγεται η Μέση Ανατολή : Συνεχείς αναχαιτίσεις αυτήν την ώρα στο Τελ Αβίβ

Αμερικανικά και Ισραηλινά πλήγματα σε έξι πόλεις του Ιράν από αέρα και θάλασσα – Νεκροί σε Άμπου Ντάμπι και Ιράν από τις επιθέσεις

Τι συνέβη στο Ιράν;

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις» στο Ιράν, αφού το Ισραήλ δήλωσε επίσης ότι εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις εναντίον της χώρας.

Το Ιράν έχει προβεί σε αντίποινα , στοχεύοντας το Ισραήλ και αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως το Κατάρ, τα ΗΑΕ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, τη Συρία, την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ.

Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις έχουν αναφερθεί και σε διάφορες άλλες τοποθεσίες σε όλη τη χώρα.

Αρκετές χώρες στην περιοχή έχουν κλείσει τον εναέριο χώρο τους εν μέσω ανταλλαγής επιθέσεων.

Σε μια κίνηση που αλλάζει άρδην τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου ευρείας κλίμακας προληπτική επίθεση εντός του ιρανικού εδάφους.

«Το κράτος του Ισραήλ εξαπέλυσε προληπτική επίθεση εναντίον του Ιράν για να εξαλείψει τις απειλές εναντίον του κράτους του Ισραήλ», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς και κήρυξε «ειδική και άμεση κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα».

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του επεσήμανε ότι επιβάλλεται «απαγόρευση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και των συγκεντρώσεων», ενώ συνέστησε στους πολίτες να εργαστούν από το σπίτι.

Εξάλλου οι σειρήνες προειδοποίησης για αεροπορικές επιδρομές ήχησαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, «προκειμένου να προετοιμαστούν οι πολίτες για το ενδεχόμενο να εκτοξευθούν πύραυλοι εναντίον του Ισραήλ» ως αντίποινα, πρόσθεσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Την ίδια ώρα η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Μεταφορών έχει κλείσει τον ισραηλινό εναέριο χώρο για τις πολιτικές πτήσεις και κάλεσε τους πολίτες να μην προσέρχονται στα αεροδρόμια.

Το πρακτορείο FARS από την πλευρά του μετέδωσε ότι πύραυλοι έπληξαν την κεντρική συνοικία Τζομχούρι στην πρωτεύουσα του Ιράν και τον δρόμο όπου βρίσκεται το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.

Η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο, ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν. Όπως δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας, η ισραηλινή επίθεση επιχείρηση εναντίον του Ιράν διεξάγεται σε συνεργασία με τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση σχεδιαζόταν για μήνες, ενώ η ημερομηνία που θα διεξαγόταν η επίθεση είχε αποφασιστεί πριν εβδομάδες.

Κοινή επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ είχε προγραμματιστεί εδώ και μήνες, σύμφωνα με πηγή ασφαλείας που επικαλέστηκε το τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η επιχείρηση σχεδιάστηκε με λεπτομέρεια, με στόχο να αιφνιδιάσει το Ιράν μέσω επίθεσης σε ώρες ημέρας.

Όπως σημείωσε η πηγή, το Ισραήλ προχωρά «με όλες του τις δυνάμεις» στην επιχείρηση, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται «στην ίδια γραμμή». Το αρχικό στάδιο της κοινής επίθεσης αναμένεται να διαρκέσει τέσσερις ημέρες.

Σύμφωνα με την τηλεοπτική αναφορά, η επιλογή των πρωινών ωρών για την έναρξη των επιθέσεων ήταν στρατηγική, καθώς οι ιρανικές δυνάμεις δεν θα ανέμεναν ενέργεια τέτοιου είδους κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι είναι «δυσαρεστημένος» με την πρόοδο των πρόσφατων διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τόνισε ότι το Ιράν δεν μπορεί να διαθέτει πυρηνικά όπλα ούτε δυνατότητες εμπλουτισμού ουρανίου.

Σε δηλώσεις του χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε πως «μερικές φορές πρέπει να χρησιμοποιείς δύναμη», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης.

Israel is confirmed to have launched “preemptive strikes” this morning against Iran. pic.twitter.com/KAMo8oldTe

— OSINTdefender (@sentdefender) February 28, 2026

Βίντεο-ντοκουμέντα: Πύραυλοι πάνω από το Ιράκ λίγο πριν τις εκρήξεις στην Τεχεράνη

Πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν πυραύλους να πετούν χαμηλά πάνω από το Ιράκ, λίγο πριν ξεκινήσουν οι ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις που προκάλεσαν εκρήξεις στο Ιράν.

Τα βίντεο, τα οποία κυκλοφόρησαν διαδικτυακά, παρουσιάζουν φωτεινά ίχνη στον ουρανό, με χρήστες να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για πυραυλικά πλήγματα σε εξέλιξη. Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής ανεξάρτητη επιβεβαίωση της αυθεντικότητάς τους.

Λίγο αργότερα, η κυβέρνηση του Ιράκ ανακοίνωσε ότι προχώρησε στο κλείσιμο του εναέριου χώρου της χώρας, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας και προληπτικά μέτρα ενόψει της έντασης στην περιοχή.

Τι αναφέρει το The Jerusalem Post

«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) εξαπέλυσαν αιφνιδιαστική επίθεση στο Ιράν το πρωί του Σαββάτου, με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη.

Την ώρα της επίθεσης, οι IDF απέστειλαν εθνικό προειδοποιητικό μήνυμα προς όλους τους πολίτες να παραμείνουν κοντά σε προστατευμένους χώρους.

“Πρόκειται για μια προληπτική ειδοποίηση προκειμένου να προετοιμαστεί το κοινό για την πιθανότητα εκτόξευσης πυραύλων προς το Κράτος του Ισραήλ”, ανέφεραν οι IDF.

Επί του παρόντος, δεν έχουν εκτοξευθεί πύραυλοι προς το Ισραήλ.», αναφέρει δημοσίευμα του The Jerusalem Post.

Τι προηγήθηκε της επίθεσης

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν την δεύτερη επίθεση τους εναντίον του Ιράν μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν επανεκκίνησαν τις διαπραγματεύσεις τον Φεβρουάριο, σε μια προσπάθεια να επιλύσουν μέσω διπλωματίας τη διαμάχη δεκαετιών και να αποτρέψουν το ενδεχόμενο στρατιωτικής σύγκρουσης που θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει την περιοχή.

Ωστόσο, το Ισραήλ επέμεινε ότι οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης θα πρέπει να περιλαμβάνει την πλήρη αποξήλωση της ιρανικής πυρηνικής υποδομής και όχι απλώς τον περιορισμό του εμπλουτισμού ουρανίου, ενώ άσκησε πιέσεις στις ΗΠΑ ώστε να ενταχθούν στις συνομιλίες και περιορισμοί στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η Τεχεράνη δήλωσε ότι είναι διατεθειμένη να συζητήσει περιορισμούς στο πυρηνικό της πρόγραμμα με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων, αλλά απέκλεισε οποιαδήποτε σύνδεση του ζητήματος με το πυραυλικό της οπλοστάσιο.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι θα υπερασπιστεί τον εαυτό της απέναντι σε οποιαδήποτε επίθεση και προειδοποίησε γειτονικές χώρες που φιλοξενούν αμερικανικά στρατεύματα ότι θα στοχοποιήσει αμερικανικές βάσεις σε περίπτωση που η Ουάσινγκτον πλήξει το Ιράν.

Η τελευταία φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν ιρανικό έδαφος ήταν τον Ιούνιο του 2025, όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε πολεμικά αεροσκάφη να ρίξουν βαριές βόμβες σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις εντός της χώρας.

Με εκείνη την επίθεση, ο Τραμπ έγινε ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που ενέκρινε πλήγμα κατά του Ιράν, έπειτα από σχεδόν μισό αιώνα έντασης και εχθρότητας με την Ισλαμική Δημοκρατία.

Η Τεχεράνη απάντησε εκτοξεύοντας πυραύλους προς την αμερικανική αεροπορική βάση Al Udeid Air Base στο Κατάρ, τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή.

Η απάντηση της Τεχεράνης και η εκεχειρία

Σε αντίποινα, το Ιράν εκτόξευσε περίπου δώδεκα βαλλιστικούς πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς προς τη βάση al-Udeid στο Κατάρ, τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε εκεχειρία και προειδοποίησε το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε νέους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν.