Fodele Hills: Νέο 5άστερο ξενοδοχείο 45 εκατ. ευρώ στο Φόδελε Ηρακλείου – Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το πεντάστερο «Fodele Hills», μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για επένδυση 45 εκατ. ευρώ
Το «πράσινο φως» άναψε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για την ανάπτυξη του νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος «Fodele Hills», με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του σχεδίου.

Το «Fodele Hills» αναπτύσσεται από την εταιρεία «Σ. Γιαννικάκης Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε.» στο χωριό Φόδελε στο Ηράκλειο Κρήτης και είναι συνολικής επένδυσης 45 εκατ. ευρώ.

Μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από την διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και την ανάρτηση της ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) στη Διαύγεια και στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, ακολουθούν οι τελικές αδειοδοτήσεις και η έναρξη των εργασιών.

Η μονάδα, ιδιοκτησίας της εταιρείας Σ. Γιαννικάκης Α.Ε., προβλέπεται να διαθέτει δυναμικότητα 298 κλινών και να αναπτυχθεί σε έκταση περίπου 50 στρεμμάτων, εκτός οικισμού, στη θέση «Γιαλός ή Τελωνείο». Το νέο ξενοδοχειακό συγκρότημα 5 αστέρων, φιλοδοξεί να ενισχύσει το υψηλού επιπέδου τουριστικό προϊόν της περιοχής, η οποία ήδη συγκεντρώνει σημαντικές επενδύσεις φιλοξενίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, το συγκρότημα θα περιλαμβάνει κεντρικό κτίριο υποδοχής, εστιατόριο, εμπορικούς χώρους και 38 ανεξάρτητες κτιριακές ενότητες δωματίων, σχεδιασμένες ώστε να προσφέρουν αυξημένη ιδιωτικότητα στους επισκέπτες. Στο σχέδιο προβλέπεται επίσης η δημιουργία εκτεταμένων κοινόχρηστων χώρων αναψυχής, spa και οργανωμένων χώρων στάθμευσης.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της επένδυσης αποτελεί ο μεγάλος αριθμός κολυμβητικών δεξαμενών: τρεις κοινόχρηστες πισίνες και 126 ιδιωτικές, συνολικής επιφάνειας άνω των 3.300 τετραγωνικών μέτρων, στοιχείο που κατατάσσει τη μονάδα στην κατηγορία των πολυτελών resort υψηλών προδιαγραφών.

Η συνολική δόμηση υπολογίζεται σε περίπου 10.000 τ.μ., ενώ η λειτουργία του ξενοδοχείου θα είναι εποχική, από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο, με την έναρξη λειτουργίας να τοποθετείται το 2027.

Η εταιρεία Σ. Γιαννικάκης Α.Ε. ιδρύθηκε το 1977 με σκοπό την ίδρυση και εκμετάλλευση Ξενοδοχείων καθώς και κάθε είδους τουριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η εταιρεία έχει την εκμετάλλευση του ιδιόκτητου ξενοδοχειακού συγκροτήματος στο Φόδελε Ηρακλείου Fodele Beach. Επίσης στον Αδελιανό Κάμπο Ρεθύμνου έχει την εκμετάλλευση ιδιόκτητου καταστήματος πωλήσεως εμπορευμάτων (κυρίως τουριστικών ειδών), καθώς και την εκμετάλλευση ιδιόκτητου ξενοδοχείου (Syntopia).

Το 2024 κύκλος εργασιών της εταιρείας, ανήλθε στα 20.693.866,12 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,89 % σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο ποσό των 8.138.127,26 ευρώ έναντι 7.370.126,07 ευρώ της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση κατά 768.001,19 ευρώ ή σε ποσοστό 10,42%. Τέλος τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν το 2024 στα 4.831.668,50 ευρώ έναντι 4.058.875,02 ευρώ στη χρήση 2023.

