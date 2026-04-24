ΚΡΗΤΗ

Τρόμος τα ξημερώματα στην Κρήτη: 5,7 Ρίχτερ «χτύπησαν» το Λασίθι

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τι δηλώνει ο Ευθύμιος Λέκκας για τη μετασεισμική δραστηριότητα
Σεισμός 5,7 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα στην Κρήτη, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους του νησιού. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε επτά χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα πέντε χιλιόμετρα.

Για τη σεισμική δόνηση μίλησε στην ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, δίνοντας τις πρώτες εκτιμήσεις για το φαινόμενο.

Όπως δήλωσε ο κ. Λέκκας: «Έχουμε έναν σεισμό νότια του Λασιθίου. Το πρώτο μέγεθος είναι 5,5 στον θαλάσσιο χώρο στα 5 χιλιόμετρα βάθος. Δεν έχουμε ακόμα δει τα ακριβή στοιχεία του σεισμού γιατί είναι το αυτόματο σύστημα, θεωρώ ότι είναι ένας σεισμός ο οποίος θα έγινε αντιληπτός σε μεγάλο εύρος και στην Κρήτη και στην Κάσο και στην Κάρπαθο, αλλά περισσότερα στοιχεία αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Περιμένουμε ουσιαστικά τις καταγραφές για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την όλη κατάσταση».

Πρόσθεσε επίσης: «Είναι κοντά στη Χέρσο, πρέπει να έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλο το Λασίθι και στην υπόλοιπη Κρήτη. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται το ακριβές μέγεθος και η ακριβής θέση, στα 5 χιλιόμετρα είναι επιφανειακός ο σεισμός, αλλά τα επιμέρους στοιχεία και τα ακριβή στοιχεία θα τα ξέρουμε σε λίγη ώρα».

