Φοινικούντα: Νέα πρόσωπα στο «κάδρο» της ανακρίτριας για το διπλό φονικό

Ποιοι εξετάζονται από τις Αρχές και ποιος είναι ο ενδεχόμενος ρόλος που μπορεί να διαδραμάτισαν στο έγκλημα. Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, καθώς η ανακρίτρια έχει πλέον βάλει στο «κάδρο» δύο νέα πρόσωπα που εξετάζεται αν γνώριζαν ή βοήθησαν στην οργάνωση του εγκλήματος. Η σύντροφος του ανιψιού αποχώρησε από τη ρεσεψιόν του κάμπινγκ μόλις 6 λεπτά πριν μπει ο ένοπλος και σκοτώσει τα θύματα. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι από το κινητό της πραγματοποιήθηκε το πρώτο τηλεφώνημα του ανιψιού προς τον εργοδότη των δύο 22χρονων, στοιχείο που οι ανακριτικές αρχές εξετάζουν ως κρίσιμο για την αλληλουχία των γεγονότων. Ένα ακόμη άτομο από τον στενό οικογενειακό κύκλο του ανιψιού εξετάζεται για πιθανή γνώση ή εμπλοκή στις κινήσεις του πριν και μετά το φονικό. Οι αρχές προσπαθούν να αποσαφηνίσουν το εύρος της συμμετοχής όσων περιβάλλουν τον ανιψιό, καθώς τα στοιχεία υποδεικνύουν πιθανή συνεννόηση ή στήριξη στους δράστες. Πρόκειται για άτομα που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, χωρίς να έχουν κατηγορηθεί ή διωχθεί. Η αδελφή του 68χρονου έχει καταθέσει αίτημα για αναπαράσταση του εγκλήματος, με στόχο να φωτιστούν όλες οι συνθήκες και η σειρά των γεγονότων. Σημαντική εξέλιξη είναι ότι έχουν αλλάξει οι ρόλοι των δύο 22χρονων: ο φερόμενος ως συνεργός φαίνεται τελικά να ήταν ο εκτελεστής. Παράλληλα, η ανιψιά του θύματος ζητά να ερευνηθεί εξονυχιστικά όλος ο χώρος του κάμπινγκ, ακόμα και ένα πηγάδι εντός της επιχείρησης, δεδομένου ότι το όπλο του εγκλήματος παραμένει άφαντο. Η έρευνα παραμένει ανοιχτή ενώ την Δευτέρα ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας θα βρεθούν για να απολογηθούν ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας φίλος του από την Αθήνα, που κατηγορούνται για ηθική αυτουργία στο διπλό φονικό. Και οι δύο, μέχρι στιγμής αρνούνται τις κατηγορίες.