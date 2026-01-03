Φοροελαφρύνσεις: Ποδαρικό στο 2026 με 10 μειώσεις φόρων

Φοροελαφρύνσεις φέρνει η νέα φορολογική κλίμακα – Εφαρμόζεται ΦΠΑ μειωμένος κατά 30% σε νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εβρου και των Δωδεκανήσων

Ποδαρικό με μειωμένους φόρους για εκατομμύρια φορολογουμένους έκανε το 2026. Ηδη, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, οι οποίοι προπληρώνονται τους μισθούς και τις συντάξεις, είδαν περισσότερα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό λόγω της μειωμένης παρακράτησης φόρου, ενώ οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα διαπιστώσουν τις φοροελαφρύνσεις που φέρνει η νέα φορολογική κλίμακα μόλις λάβουν τον μισθό του Ιανουαρίου.

Οι μειωμένοι συντελεστές θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν στα μέσα του 2027

Από την Πρωτοχρονιά, εφαρμόζεται ΦΠΑ μειωμένος κατά 30% σε νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εβρου και των Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, ενώ καταργήθηκε και το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης.

Στις αρχές Μαρτίου, περίπου 1 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων σε μικρούς οικισμούς θα δουν τον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ για το 2026 να «ξεφουσκώνει» κατά 50%, ενώ με τις νέες φορολογικές δηλώσεις σχεδόν 500.000 φορολογούμενοι θα γλιτώσουν από τον εφιάλτη των τεκμηρίων διαβίωσης.

Ελαφρύτερο θα είναι το φετινό εκκαθαριστικό και για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς αλλά και για τις νέες μητέρες.

Αντίθετα, οι φορολογούμενοι με μεσαία εισοδήματα από ακίνητα, καθώς και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες, θα πρέπει να περιμένουν περίπου ενάμιση χρόνο για να διαπιστώσουν το φορολογικό όφελος που προκύπτει από τη νέα φορολογική κλίμακα. Και αυτό γιατί οι μειωμένοι συντελεστές μπορεί να αφορούν τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν φέτος αλλά θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν στα μέσα του 2027.

Οι 10 φορο-ανατροπές

Με τις αλλαγές στο φορολογικό τοπίο οι οποίες άρχισαν να ξεδιπλώνονται:

Μισθωτοί και συνταξιούχοι διαπιστώνουν αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές τους λόγω των μικρότερων κρατήσεων φόρου εισοδήματος που φέρνει η νέα φορολογική κλίμακα. Η μείωση των συντελεστών και της μηνιαίας παρακράτησης φόρου οδηγεί σε ελαφρύνσεις, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις ισοδυναμούν ακόμη και με δύο επιπλέον μισθούς σε ετήσια βάση.

Περισσότερο κερδισμένοι της νέας φορολογικής κλίμακας είναι οι νέοι εργαζόμενοι έως 30 ετών, οι οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, αλλά και οι μισθωτοί με μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα. Οσοι δηλώνουν ετήσιο εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ (700-800 ευρώ καθαρά τον μήνα) θα δουν άμεσα τη διαφορά, καθώς μειώνονται οι κρατήσεις φόρου εισοδήματος σε κάθε μισθοδοσία.

Για παράδειγμα, εργαζόμενος 25 ετών στην εστίαση, με καθαρές αποδοχές 1.250 ευρώ, θα έχει μηνιαία αύξηση 177 ευρώ και ετήσιο όφελος σχεδόν 2.500 ευρώ, ποσό που προσεγγίζει τους δύο μισθούς.

Μισθωτός με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.776 ευρώ θα κερδίζει 86 ευρώ τον μήνα ή περίπου 1.200 ευρώ τον χρόνο, ενώ τρίτεκνος εργαζόμενος με αποδοχές 1.291 ευρώ θα δει αύξηση 93 ευρώ μηνιαίως. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η ελάφρυνση για τις πολύτεκνες οικογένειες. Μισθωτός με τέσσερα παιδιά και καθαρό μισθό 1.800 ευρώ θα έχει ετήσιο όφελος 4.100 ευρώ, δηλαδή περίπου 2,3 μισθούς.

Χωρίς όφελος

Στον αντίποδα, περιορισμένο ή ακόμη και μηδενικό παραμένει το όφελος για εργαζομένους με χαμηλά εισοδήματα.

Σε συνολικά 24 νησιά του Αιγαίου εφαρμόζεται πλέον μειωμένος ΦΠΑ κατά 30% για προϊόντα και υπηρεσίες. Η μείωση του ΦΠΑ ισχύει σε νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Σαμοθράκης και των Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ. Με τη μείωση κατά 30% οι συντελεστές ΦΠΑ διαμορφώνονται ως εξής: από 24% σε 17%, από 13% σε 9%, από 6% σε 4% και από 4% σε 3%. Από τη μείωση εξαιρούνται τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.

Ποια νησιά καλύπτονται

Τα 24 νησιά στα οποία ισχύει πλέον μειωμένος ΦΠΑ είναι: Αγαθονήσι, Αγιος Ευστράτιος, Αστυπάλαια, Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Κως, Λειψοί, Λέρος, Λέσβος, Λήμνος, Μεγίστη, Νίσυρος, Οινούσσες, Πάτμος, Σαμοθράκη, Σάμος, Σύμη,

Τήλος, Φούρνοι, Χάλκη, Χίος, Ψαρά. Επιπλέον ισχύει και σε μικρότερες νησίδες όπως Γαϊδουρονήσι, Θύμαινα, Μάραθος κ.λπ. Σημειώνεται ότι για τα νησιά Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο η μείωση ΦΠΑ κατά 30% ίσχυε ήδη και παραμένει.

Προϋποθέσεις

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, για να εφαρμοστεί ο μειωμένος ΦΠΑ σε πωλήσεις αγαθών θα πρέπει:

• Τα αγαθά να βρίσκονται στα νησιά αυτά τη στιγμή της πώλησης.

• Η επιχείρηση που πουλά να έχει έδρα ή υποκατάστημα στα συγκεκριμένα νησιά.

Καταργήθηκε το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης 10% που επιβάρυνε τους λογαριασμούς συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα. Το μέτρο αφορά περισσότερους από 1 εκατομμύριο λογαριασμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Περίπου 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων που κατοικούν σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους και ειδικά στον Εβρο, στη Δυτική Μακεδονία και στα σύνορα της ηπειρωτικής μεθορίου σε οικισμούς έως 1.700 κατοίκους, θα διαπιστώσουν ότι ο ΕΝΦΙΑ του 2026 θα είναι μειωμένος κατά 50%.

Με τη βεβαίωση του ΕΝΦΙΑ τον Μάρτιο 2027 ο φόρος για τους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες θα είναι μηδενικός.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται και διαμένουν σε όλους τους οικισμούς εκτός Αττικής έως 1.500 κατοίκους και στις ακριτικές περιοχές έως 1.700 κατοίκους, θα έχουν μειωμένο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα κατά 50%.

Οι νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα εξαιρούνται από το τεκμαρτό εισόδημα κατά το έτος γέννησης του παιδιού τους και τα επόμενα δύο έτη.

Με το κούρεμα των τεκμηρίων διαβίωσης για τις κατοικίες και τα αυτοκίνητα περίπου 477.000 φορολογούμενοι θα γλιτώσουν φόρους για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2025 και θα δηλωθούν φέτος. Σημειώνεται ότι τα τεκμήρια για οχήματα που ταξινομήθηκαν μετά το 2010 θα υπολογίζονται πλέον βάσει ρύπων, ενώ εξαιρούνται τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν δικό τους εισόδημα από το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ.

Χωρίς ΦΠΑ παραμένουν οι αγοραπωλησίες νεόδμητων κατοικιών έως το τέλος του έτους.

Οι φορολογούμενοι που θα ρίξουν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης μέχρι το τέλος του έτους κλειστές κατοικίες ή ακίνητα τύπου Airbnb θα απαλλαγούν από τον φόρο εισοδήματος για τα ενοίκια που θα εισπράττουν για τρία χρόνια.

Εκπτωση φόρου θα κερδίσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εντός του 2026 θα πραγματοποιήσουν δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής ή αισθητικής αναβάθμισης σε κατοικίες ή επαγγελματικά ακίνητα. Το συνολικό φορολογικό όφελος μπορεί να φθάσει τις 16.000 ευρώ σε βάθος πενταετίας (2027-2031), με ανώτατο όριο δαπανών τις 16.000 ευρώ και ετήσια έκπτωση έως 3.200 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι οι πληρωμές θα γίνουν ηλεκτρονικά και τα παραστατικά θα διαβιβαστούν στην ΑΑΔΕ.