Fuel Pass: Ανοίγει αύριο 6 Απριλίου η πλατφόρμα για την επιδότηση καυσίμων

Από: ΠΚ team

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου 2026 – Τα εισοδηματικά κριτήρια βασίζονται στη φορολογική δήλωση του 2024, ενώ τα ποσά της επιδότησης κυμαίνονται από 25 έως 60 ευρώ.

Αύριο, Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα για το Fuel Pass, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του.

Fuel Pass: Ποιοι οι δικαιούχοι

Η αίτηση θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με κωδικούς Taxisnet, χωρίς περιορισμούς από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ενώ όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία θα μπορούν να απευθυνθούν στα ΚΕΠ.

Οι δικαιούχοι απλώς επιβεβαιώνουν ή επικαιροποιουν email, κινητό και IBAN και στη συνέχεια επιλέγουν τρόπο πληρωμής: είτε ψηφιακή κάρτα – με μεγαλύτερη επιδότηση – είτε απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, με ελαφρώς χαμηλότερο ποσό αλλά πλήρη ελευθερία χρήσης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν εντός 48 ωρών από την υποβολή της αίτησης. Αυτό σημαίνει ότι όσοι υποβάλουν αίτηση τη Μεγάλη Δευτέρα θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους πριν από τις τραπεζικές αργίες.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει ένα μόνο όχημα, το οποίο θα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας.

Η ενίσχυση αφορά το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου και κυμαίνεται από 30 έως 60 ευρώ, ανάλογα με το όχημα και τον τόπο κατοικίας. Για αυτοκίνητα στην ηπειρωτική Ελλάδα προβλέπονται 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα (40 ευρώ σε λογαριασμό), ενώ στα νησιά το ποσό ανεβαίνει στα 60 ευρώ (ή 50 ευρώ αντίστοιχα). Για μοτοσυκλέτες, τα ποσά διαμορφώνονται από 25 έως 35 ευρώ.

Το εισοδηματικό φίλτρο βασίζεται στη φορολογική δήλωση του 2024: έως 25.000 ευρώ για άγαμους, 35.000 ευρώ για έγγαμους με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει τα 39.000 ευρώ, επίσης με προσαυξήσεις.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου 2026. Τα εισοδηματικά κριτήρια βασίζονται στη φορολογική δήλωση του 2024, ενώ τα ποσά της επιδότησης κυμαίνονται από 25 έως 60 ευρώ, ανάλογα με το όχημα και την περιοχή κατοικίας.

 

Χάθηκαν οκτώ άτομα σε φαράγγι στην Εύβοια

0
Επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό τους. Κλήση έλαβε η...

Υποκλοπές: Έκθετο το Μαξίμου – Για πρώτη...

0
Κοινοπραξία στην οποία είχε ενταχθεί Intellexa υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας...
