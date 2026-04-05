Πάσχα 2026: Ηλιοφάνεια μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη και μετά… ανατροπή – Πού αναμένονται βροχές την Κυριακή

Με ήπιες θερμοκρασίες και κυρίως αίθριο ουρανό θα κινηθεί ο καιρός τις πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, ωστόσο τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν μεταβολή όσο πλησιάζουμε προς το Πάσχα, με αυξημένες πιθανότητες για βροχές και ενισχυμένους ανέμους σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η γενική εικόνα μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας παραπέμπει σε καθαρά ανοιξιάτικες συνθήκες, καθώς η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, ξεπερνώντας σε ορισμένες περιπτώσεις τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί, αν και δεν θα λείψουν πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά. Ειδικότερα, τη Μεγάλη Δευτέρα (06-04-2026) ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Εξαίρεση θα αποτελέσουν η Κρήτη και τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων, όπου αναμένονται τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών έως το απόγευμα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 με 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και τη Μεγάλη Τρίτη (07-04-2026), με γενικά αίθριο καιρό και τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως στα βόρεια ορεινά δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές. Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία. Αλλαγή στην εικόνα του καιρού αναμένεται από τη Μεγάλη Τετάρτη (08-04-2026). Αν και στα δυτικά και νότια θα διατηρηθεί η ηλιοφάνεια, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο, με τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα παραμείνουν έως 6 μποφόρ, ενώ στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βορειοανατολικά. Τη Μεγάλη Πέμπτη (09-04-2026), το σκηνικό γίνεται πιο σύνθετο: στα δυτικά ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, όμως στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως αργά το απόγευμα. Παράλληλα, δεν αποκλείεται περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς, επιστρέφοντας σε πιο φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Όσον αφορά το διάστημα από τη Μεγάλη Παρασκευή έως την Κυριακή του Πάσχα, τα διαθέσιμα προγνωστικά σενάρια συγκλίνουν σε μια πιο ασταθή εικόνα. Η θερμοκρασία αναμένεται χαμηλότερη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, ενώ υπάρχουν ενδείξεις – προς το παρόν ασθενείς έως μέτριες – για εκδήλωση βροχών, ιδιαίτερα το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα. Συνολικά, η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκινά με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, αλλά η εξέλιξη του καιρού προς το τέλος της παραμένει αβέβαιη, με την πιθανότητα αστάθειας να παραμένει ανοιχτή για αρκετές περιοχές της Ελλάδας.