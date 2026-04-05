Ηράκλειο:Η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη γιορτάζει την «Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2026»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη γιορτάζει την «Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2026» με δράσεις για μαθήτριες και μαθητές από σχολεία του Ηρακλείου

Η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη συμμετέχοντας ενεργά στις εκδηλώσεις για την «Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου», που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου σε όλο τον κόσμο, τιμώντας τη γέννηση του Δανού παραμυθά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, διοργάνωσε δράσεις με μαθήτριες, μαθητές και εκπαιδευτικούς από σχολεία του Ηρακλείου.

Με σύνθημα «Φυτέψτε ιστορίες και ο κόσμος θα ανθίσει», που επιλέχθηκε για το 2026 από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου ο οποίος έχει την ευθύνη της διοργάνωσης, τα παιδιά της πόλης, συνοδευόμενα από εκπαιδευτικούς, έγιναν μικροί εξερευνητές της Βικελαίας.

Συγκεκριμένα, συζήτησαν για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, περιηγήθηκαν στους χώρους της βιβλιοθήκης, διάβασαν και δημιούργησαν τα δικά τους μικρά βιβλία, φύτεψαν σπόρους ιδεών και όσπρια και φωτογραφήθηκαν στο photobooth που δημιούργησαν. Μέσα από αυτές τις δημιουργικές δράσεις οι οποίες αγκαλιάστηκαν θερμά, οι ιστορίες τους ζωντάνεψαν, «άνθισαν» και γέμισαν τη βιβλιοθήκη με φαντασία.

Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του Απριλίου, δίνοντας σε περισσότερα παιδιά την ευκαιρία να συμμετάσχουν και να γίνουν μέρος αυτής της μαγικής γιορτής, την οποία συντονίζει από το 1967 η «Διεθνής Οργάνωση Βιβλίων για τη Νεότητα», προωθώντας την ανάγνωση και την αγάπη για τα παιδικά βιβλία.

Team Πολ. Κρήτης
