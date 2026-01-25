Γ. Δούκης ο νέος υποστράτηγος που αναλαμβάνει επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ στην Κρήτη

Μετά από πολλά χρόνια Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής τοποθετείται αξιωματικός εκτός νησιού

”

Μετά από πολλά χρόνια, τα ηνία της τοπικής ΕΛ.ΑΣ αναλαμβάνει αξιωματικός που μετακινείται στην Κρήτη από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων. Ο λόγος για τον υποστράτηγο, Γιώργο Δούκη, ο οποίος τοποθετείται στη θέση του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Κρήτης.

Αναλυτικά, με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου, έγιναν οι τοποθετήσεις των Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

ΣΤΑΓΑΚΗΣ Μαρίνος, στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Διευθυντής,

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πέτρος, στη Διεύθυνση Προστασίας Προέδρου της Κυβέρνησης, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,

ΑΞΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος, στη Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Γενικός Διευθυντής,

ΝΤΟΥΙΤΣΗΣ Φώτιος, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,

ΤΖΗΜΑΣ Γεώργιος, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής,

ΛΑΣΚΟΣ Σπυρίδων, στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,

ΘΑΝΟΣ Λουκάς, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,

ΣΕΒΔΥΝΙΔΗΣ Μιχαήλ, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,

ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ Θεόδωρος, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδος, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,

ΚΑΜΠΡΑΣ Αθανάσιος, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής,

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Γεώργιος, στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,

ΔΟΥΚΗΣ Γεώργιος, από Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,

ΔΗΜΑΚΑΡΕΑΣ Παναγιώτης, στη Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Λάμπρος, στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Ιωάννης, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπου υπηρετεί, ως Υποδιευθυντής,

ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Ιωάννης, στη Διεύθυνση Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,

ΒΑΖΟΥΡΑΣ Ηλίας, από Β΄ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου στην Α΄ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου, ως Διευθυντής,

ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ Χρήστος, από Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας στο Γραφείο Β΄ Υπαρχηγού, ως Βοηθός,

ΚΑΚΟΥΣΗΣ Κωνσταντίνος, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,

ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ Λυκούργος, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,

ΠΛΑΤΙΑΣ Κωνσταντίνος, από Γραφείο κ. Προϊσταμένου Επιτελείου/Α.Ε.Α. στη Γενική Διεύθυνση Επιτελικού Συντονισμού/Α.Ε.Α., ως Γενικός Διευθυντής,

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Δημήτριος, από Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,

ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Αριστείδης, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιώς, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,

[Ε.Κ.] ΛΑΓΙΟΣ Μιχαήλ, στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου υπηρετεί,

[ΥΓ] ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ Γεώργιος, στη Διεύθυνση Υγειονομικού/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

Στο βαθμό του ταξίαρχου κρίθηκαν διατηρητέοι οι:

Ιωάννης Τριαντάφυλλος,

Νικόλαος Γιαννόπουλος,

Κωνσταντίνος Πελεκάνος,

Ελευθέριος Χαρδαλιάς,

Κωνσταντίνος Μπάρλας,

Αλέξανδρος Σταματίου,

Ιωάννης Μπούμης,

Ιωάννης Δημητρακόπουλος,

Σπυρίδων Σκολαρίκης,

Γεώργιος Χαλυβόπουλος,

Αντώνιος Σγούρδος,

Εμμανουήλ Παναγιώτου,

Γεώργιος Ζαχάρης,

Λάμπρος Τσιάρας,

Δημήτριος Σταυρόπουλος,

Σωτήριος Καλταμπάνης,

Δημήτριος Πολύζος,

Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος,

Βασίλειος Λαγός,

Κωνσταντίνος Αγιασοφίτης,

Παρασκευάς Χηνόπουλος,

Κωνσταντίνος Αθανασάκος,

Αθανάσιος Ασβεστάς,

Κωνσταντίνος Παχής,

Χρήστος Γαβράς,

Αθανασία Βαργιαμίδου,

Δήμητρα Βασιλάκη,

Σπυρίδων Κρεζίας,

Φανή Γιουβαννοπούλου,

Μαρία Πουλίζου,

Δήμητρα Αθανασοπούλου,

Βασιλική Αθανασοπούλου,

Ζαμπία Γύπαρη,

Παρασκευή Παπαγεωργοπούλου,

Βασίλειος Μπερτάνος,

Αικατερίνη Τσιρέλη,

Κλεονίκη Χατζηπαντελή,

Παναγιώτης Ηλιόπουλος,

Βασίλειος Θεοφιλόπουλος,

Ευστράτιος Καρακοντίνος,

Αναστάσιος Μαργέτης,

Βασιλική Παυλάκη,

Χρήστος Τσιτσιμπίκος,

Κανέλλος Νικολάου,

Διογένης Σαρρής,

Σεραφείμ Τρίτος,

Κυριάκος Δημητρίου,

Δημήτριος Μήτραινας,

Αναστασία Λάζαρη,

Γεώργιος Ντιζές,

Αγάπιος Χαρακόπουλος,

Σταυρούλα Παυλοπούλου,

Παναγιώτα Παπαδοπούλου,

Γεώργιος Γκάμπρας,

Δημήτριος Κωνσταντακόπουλος,

Σοφία Τσουλιάγκα (Υγειονομικός),

Στέφανος Καββαδίας (Υγειονομικός),

Χρήστος Καλύβας (Υγειονομικός),

Αικατερίνη Κονδύλη (Εγκληματολογικών Εργαστηρίων).

Οι κρίσεις συνεχίζονται με τους Αστυνομικούς Διευθυντές.