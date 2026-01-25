ΚΡΗΤΗ

«Δεν ελπίζουμε, αλλά δεν σταματάμε» – Ο πατέρας του Αλέξη Τσικόπουλου μιλά στο in για την εξέλιξη των ερευνών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο πατέρας του 33χρονου γιατρού μίλησε στο in, τονίζοντας πως πλέον, έχει χάσει τις ελπίδες, να βρεθεί ζωντανός, ο γιος του.
Ένας μήνας και 18 ημέρες έχουν περάσει από την ημέρα που ο 33χρονος γιατρός από τη Θεσσαλονίκη, Αλέξης Τσικόπουλος, έδωσε για τελευταία φορά, σημάδια ζωής.

Ήταν 7 Δεκεμβρίου του 2025, όταν ο νεαρός γιατρός με καταγωγή από την συμπρωτεύουσα, εξαφανίστηκε από την Κρήτη όπου και διέμενε. Όλα ξεκίνησαν, όταν δεν εμφανίστηκε στην εφημερία του, ως όφειλε. Έκτοτε, δεν τον έχει δει κανείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες των αρχών, ο χρόνος που περνάει χωρίς να υπάρχει καμία πληροφορία για την τύχη του 33χρονου Αλέξη, μειώνει τις πιθανότητες, να βρεθεί σώος, με όλα τα σενάρια ωστόσο να είναι ανοιχτά.

Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη, μίλησε για πρώτη φορά, ένας στενός φίλος του γιατρού, που μάλιστα ήταν από τα τελευταία άτομα που συνομίλησε μαζί του, πριν χαθούν τα ίχνη του.

Ο φίλος του Αλέξη και κάτοικος Γερμανίας, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποιος να του έχει κάνει κακό.

«Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία αλλά…»
Το in, που βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε συνεχή επικοινωνία με την οικογένεια του εξαφανισμένου, μίλησε με τον πατέρα του, ο οποίος δηλώνει πως πλέον, έχει χάσει τις ελπίδες, να βρεθεί ζωντανός, ο γιος του.

Ο πατέρας του, Γεώργιος Τσικόπουλος μίλησε στο in για τις εξελίξεις γύρω από την εξαφάνιση του 33χρονου:

• Το βρίσκετε πιθανό κάποιος να του έχει κάνει κακό;

«Δεν το βλέπω πολύ πιθανό, αλλά τι να σας πω, για να μην βρίσκεται πουθενά; Ενδόμυχα δεν το πιστεύω, αλλά δεν αποκλείω και τίποτα. Κάπου έχει χαθεί, έχει πέσει κάπου; Δεν ξέρω. Αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Δε θα το αφήσουμε, άμα δε βρεθεί είτε έτσι είτε αλλιώς. Δεν ξέρω τι να σας πω, όλα παίζονται τώρα έτσι όπως έγινε το πράγμα και εκεί που φτάσαμε!»

• Ελπίζετε ακόμη;

«Όχι δεν ελπίζουμε… η ελπίδα πεθαίνει τελευταία αλλά… δεν έχουμε… Δεν σταματάμε, είμαστε alert, δεν το συζητάω, ούτε θα το αφήσουμε έτσι το πράγμα ότι μπορούμε θα κάνουμε.»

• Οι πληροφορίες που έχετε από την αστυνομία, ποιες είναι;

«Τίποτα ησυχία. Καμία διασταύρωση. Τίποτα. Όπως ήμασταν στη αρχή, έτσι είμαστε και τώρα. Δεν έχουμε τίποτα απολύτως σοβαρό. Τα άλλα, διαψεύδονται συνέχεια.»

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του ειδικευόμενου ωτορινολαρυγγολόγου, συνεχίζονται…

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
