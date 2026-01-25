Ηράκλειο: Κίνδυνος – θάνατος οι γέφυρες στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης

Σοβαρά ζητήματα οδικής – και όχι μόνο – ασφάλειας προκύπτουν από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται είκοσι γέφυρες επί του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης.

Μετρώντας 50 χρόνια από την κατασκευή τους, οι περισσότερες εμφανίζουν σοβαρές φθορές, ενώ συχνά αποκολλούνται τσιμεντένια τμήματα τα οποία απειλούν τους διερχόμενους οδηγούς αλλά και πεζούς. Κι αυτό γιατί οι γέφυρες βρίσκονται πάνω από κομβικές οδικές αρτηρίες της πόλης του Ηρακλείου, από χώρους αναψυχής, ακόμα και από παραλίες όπως στην περίπτωση του Παλαιοκάστρου.

Στις 11 Δεκεμβρίου 2025 μεγάλα κομμάτια αποκολλήθηκαν από τη γέφυρα Παλαιοκάστρου και έπεσαν σε ένα σημείο που μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες ήταν πολυσύχναστο, από τουρίστες και ντόπιους λουόμενους. Έκτοτε, το σημείο επί της παραλίας παραμένει αποκλεισμένο και περιμένει τις εργασίες αποκατάστασης.

Μόλις πριν από 3 ημέρες (21/1/2026), ένα μεγάλο κομμάτι τσιμέντου αποκολλήθηκε από τη γέφυρα που βρίσκεται στην περιοχή του Μπεντεβή, πάνω από την πολυσύχναστη λεωφόρο Κνωσού και έπεσε σε παρμπρίζ σταθμευμένου οχήματος, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα. Η λαβωμένη γέφυρα βρίσκεται πάνω από το υπό διαμόρφωση πάρκο Ερυθραίας, τον μεγαλύτερο χώρο αναψυχής που κατασκευάζεται σήμερα στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων κ. Γιάννη Λιονάκη, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ Ηρακλείου, η κατάσταση είναι σοβαρή και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, καθώς τα ζητήματα οδικής ασφάλειας είναι πολλά τόσο για τα οχήματα όσο και για τους πολίτες.

Ξεκινούν έργα συντήρησης

Μέσα στο επόμενο 15νθημερο αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα αποκατάστασης σε 11 συνολικά γέφυρες του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης και συγκεκριμένα, στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Ρεθύμνου, όπως τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ Ηρακλείου ο αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων κ. Νίκος Σκουλάς.

Η Περιφέρεια Κρήτης κατάφερε τους προηγούμενους μήνες να εξασφαλίσει την απαιτούμενη χρηματοδότηση από το υπουργείο Υποδομών, εξασφάλισε την απαιτούμενη χρηματοδότηση για μελέτες τις οποίες είχε ολοκληρώσει τo 2021.

Συνολικά η Περιφέρεια εξασφάλισε 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η σύμβαση που θα ξεκινήσει άμεσα αφορά έργα 5,09 εκατ. ευρώ. Το έργο είναι ενταγμένο στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 της Περιφέρειας Κρήτης.

Οι 11 γέφυρες στις οποίες πρόκειται να γίνουν παρεμβάσεις είναι:

1. Γέφυρα κάτω διάβασης, τοπικής οδού προς κ.τ.ε.ο. Ηρακλείου, περιοχής Τομπρούκ, επί της ε.ο. παράκαμψης Ηρακλείου, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.).

2. Γέφυρα κάτω διάβασης, οδός Καρτερός–Επισκοπή, περιοχής Τομπρούκ, επί της ε.ο. παράκαμψης Ηρακλείου, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.).

3. Γέφυρα κάτω διάβασης, Λεωφόρου Καζαντζίδη προς Βι.Πε. Ηρακλείου, στον α/κ Κατσαμπά, επί της ε.ο. παράκαμψης Ηρακλείου, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.).

4. Γέφυρα Σιλαμιανού ρέματος, επί της ε.ο. παράκαμψης, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.).

5. Κάτω διάβαση οδού Καστοριάς, στην περιοχή του α/κ Κατσαμπά, επί της ε.ο. παράκαμψης Ηρακλείου, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.).

6. Γέφυρα κάτω διάβασης οδού Κλεάνθους, στην περιοχή «Παπά Τίτου» μετόχι, επί της ε.ο. παράκαμψης, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.).

7. Γέφυρα ρέματος Γιόφυρο, επί της ε.ο. παράκαμψης, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.).

8. Γέφυρα κάτω διάβασης τοπικής οδού, στην περιοχή «Λινοπεράματα», επί της ε.ο. παράκαμψης Ηρακλείου, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.).

9. Γέφυρα κάτω διάβασης προς Φόδελε, επί της ε.ο. Ηρακλείου–Ρεθύμνου, στον Β.Ο.Α.Κ.

10. Γέφυρα κάτω διάβασης προς Σίσες, επί της ε.ο. Ηρακλείου–Ρεθύμνου, στον Β.Ο.Α.Κ.

11. Γέφυρα ρέματος Ζουρίδας, επί της ε.ο. Χανίων–Ρεθύμνου, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.). Αξίζει να σημειωθεί πως για τις υπόλοιπες υπόλοιπες εννέα γέφυρες υπάρχει δικαστική εκκρεμότητα, καθώς εταιρείες που συμμετείχαν στο σχετικό διαγωνισμό έχουν καταθέσει προσφυγές.https://www.ertnews.gr/