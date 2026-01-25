Δήμος Ηρακλείου:Οι εξελίξεις σε σημαντικά ζητήματα στην ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά. Η έκδοση της οικοδομικής άδειας ανέγερσης του Κέντρου Κοινοτικής Φροντίδας Αγίας Αικατερίνης, το πλαίσιο δράσεων και έργων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, η παράδοση σε χρήση της αίθουσας πολιτικών κηδειών, των ψυκτικών θαλάμων και του χώρου κοινωνικών εκδηλώσεων στο νέο Κοιμητήριο, ήταν μερικές από τις εξελίξεις αυτής της εβδομάδας.

Ας διατρέξουμε μαζί τα γεγονότα:

🔘 Για τη λύση του προβλήματος υδροδότησης του Ηρακλείου

Όπως όλοι γνωρίζουμε, η πόλη μας τα τελευταία χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπη με το πρόβλημα λειψυδρίας ως συνέπεια της παρατεταμένης ξηρασίας, ιδιαίτερα τα τρία τελευταία έτη κατά τα οποία οι βροχοπτώσεις ήταν περιορισμένες με αποτέλεσμα την όλο και μειούμενη συνδρομή του Φράγματος Αποσελέμη στο υδροδοτικό σύστημα του Δήμου μας.

Για τον λόγο αυτό, στις 10/12/2025 ζητήσαμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την κήρυξη του Δήμου Ηρακλείου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τη συνδρομή του Υπουργείου στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων και ευρύτερα παρεμβάσεων για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος καθώς και τη χρηματοδότηση των έργων που θα απαιτηθούν

. Στο διάστημα που μεσολάβησε έχουμε πραγματοποιήσει πολλές συναντήσεις και έχουμε συγκεκριμενοποιήσει ένα πλαίσιο δράσεων και έργων που ανάλογα με το χρόνο που απαιτείται για την υλοποίηση τους διακρίνονται σε:

• Βραχυπροθεσμες παρεμβάσεις, με χρόνο υλοποίησης μέσα στο επόμενο εξάμηνο, οι οποίες θα βοηθήσουν άμεσα στην άμβλυνση των προβλημάτων υδροδότησης της πόλης του Ηρακλείου που αναμένονται τη φετινή καλοκαιρινή κυρίως περίοδο,

• Μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις, με χρόνο υλοποίησης την επόμενη τριετία, οι οποίες θα αποτελέσουν σοβαρή βελτίωση και ενίσχυση του υδροδοτικού προβλήματος της πόλης του Ηρακλείου, και

• Μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις, με χρόνο υλοποίησης τα πέντε και πλέον έτη, οι οποίες θα αποτελέσουν την οριστική λύση στην υδροδότηση του Ηρακλείου.

Στις βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις συμπεριλαμβάνεται η ανόρυξη και εκμετάλλευση συγκεκριμένων γεωτρήσεων αλλά και η δημιουργία μιας «εγκατάστασης ασφαλείας» με μικρές μονάδες αφαλάτωσης που θα χωροθετηθούν στη Νέα Αλικαρνασσό (περιοχή των παλιών Σφαγείων), αξιοποιώντας την πρόσφατη σχετική νομοθεσία.

Η εγκατάσταση αυτή θα εξασφαλίσει την ελάχιστη απαιτούμενη υδροδότηση σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας από το Φράγμα του Αποσελέμη, ενδεχόμενο που με τα σημερινά δεδομένα μπορεί να συμβεί ακόμα και φέτος, αλλά και θα αποτελέσει την αναγκαία εφεδρεία σε κάθε μεγάλη μελλοντική περιβαλλοντική διαταραχή ή τεχνική αστοχία του υπόλοιπου υδροδοτικού συστήματος.

Στις μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις περιλαμβάνεται η ανόρυξη και εκμετάλλευση γεωτρήσεων, αλλά κυρίως η αντικατάσταση των δύο κύριων -και ιδιαίτερα προβληματικών- εξωτερικών δικτύων υδροδότησης του Ηρακλείου: των αγωγών από τα πεδία των Μαλίων και της Τυλίσου. Περιλαμβάνεται επίσης, η αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων και στην παλιά (εντός των τειχών) πόλη του Ηρακλείου ώστε το Ηράκλειο να διαθέτει πλέον ένα σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης με μικρό ποσοστό απωλειών.

Στις μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις, κεντρική θέση έχει η αξιοποίηση υδατικού συστήματος του Αλμυρού, που με το τεράστιο δυναμικό του μπορεί να δώσει την οριστική λύση στη συνεχή και απρόσκοπτη υδροδότηση του Ηρακλείου.

Ανάλογα με τις λύσεις που θα επιλεγούν, μέρος των μακροπρόθεσμων παρεμβάσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε βραχύτερο χρονικό ορίζοντα, δηλαδή στα επόμενα δύο ή τρία χρόνια. Είναι σαφές ότι απαιτείται ένας σχεδιασμός ο οποίος για να πραγματοποιηθεί και να αποδώσει θα είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των φορέων της κεντρικής Κυβέρνησης, του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, της Περιφέρειας Κρήτης και των ενδιαφερόμενων Δήμων.

Η συνεργασία μας τόσο με την Περιφέρεια Κρήτης όσο και με τον ΟΑΚ είναι συνεχής και εποικοδομητική. Είναι προφανές ότι η αξιοποίηση της πηγής του Αλμυρού περνά από την συνεργασία με τον Δήμο Μαλεβιζίου, με τον οποίο έχουμε στενή επαφή, αντιμετωπίζοντας το ζήτημα στο πλαίσιο του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος του Ηρακλείου. Είναι επίσης προφανές ότι η Κυβέρνηση πρέπει να κατανοήσει την σοβαρότητα του ζητήματος και να ανταποκριθεί άμεσα.

Δεν πρόκειται να αφήσουμε το Ηράκλειο να διψάσει και δεν πρόκειται να μείνουμε σε αποσπασματικές ενέργειες και εμβαλωματικές λύσεις. Ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων και η έλλειψη συνολικού σχεδιασμού επί δεκαετίες έχουν οδηγήσει σε μια κατάσταση υδρευτικού κινδύνου που δεν είναι ανεκτή.

Ο στόχος μας, από τον οποίο δεν πρόκειται να αποκλίνουμε, είναι όχι απλώς να αποφύγουμε τον άμεσο κίνδυνο της λειψυδρίας για το φετινό καλοκαίρι, αλλά να εξασφαλίσουμε για το Ηράκλειο αυτό που αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα των κατοίκων του, τη συνεχή και απρόσκοπτη υδροδότηση του Δήμου μας στο σύνολό του.

🔘 Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια ανέγερσης του Κέντρου Κοινοτικής Φροντίδας Αγίας Αικατερίνης

Ξεπερνώντας τα προβλήματα, ένα έργο που αποτελούσε όραμα πολλών ετών, το Κέντρο Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.Α.Π.Η.) στην συνοικία της Αγίας Αικατερίνης, έρχεται πιο κοντά στην πραγματοποίηση. Με την τεχνική υποστήριξη του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου μας «Ηράκλειο ΜΑΕ», πετύχαμε να ολοκληρώσουμε τις μελέτες που απαιτούνταν για να έχουμε σήμερα στα χέρια μας την οικοδομική άδεια ανέγερσης του κτιρίου των 1756 τ.μ., που θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο 2,4 στρεμμάτων στις οδούς Φιλολάου, Ν. Σκουφά και Διμουλίτσα, το οποίο παραχωρήθηκε με χρησιδάνειο στον Δήμο Ηρακλείου από τον ΟΑΕΔ το 2020.

Υπενθυμίζω ότι το έργο αυτό το εμπνεύστηκε και το δρομολόγησε ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Αικατερίνης Μηνάς Μαυροειδής, είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο δυο φορές (το 2015 και το 2019) και θα περιλαμβάνει Δημοτικό Κοινωνικό Ιατρείο, Ξενώνα προσωρινής διαμονής θυμάτων βίας και ανθρώπων σε κίνδυνο, Ξενώνα προσωρινής διαμονής μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων, ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.Α.Π.Η., Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), Κοινωνική υπηρεσία, Νοσηλευτική υπηρεσία, Υπηρεσία Φυσικοθεραπείας, Υπηρεσία Εργοθεραπείας και Υπηρεσία Βοήθεια στο Σπίτι.

Έχοντας ολοκληρώσει και αυτό το βήμα και αφού συνταχθούν τα Τεύχη για τη δημοπράτησή του, το έργο θα προταθεί προς ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, με την επιδίωξη να πραγματοποιηθεί σύντομα και να συντελέσει στη δραστική αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών στο Δήμο μας.

🔘 Νέο Κοιμητήριο: Παραδόθηκε σε χρήση η αίθουσα πολιτικών κηδειών, οι ψυκτικοί θάλαμοι και ο χώρος κοινωνικών εκδηλώσεων

Χρόνιες εκκρεμότητες του νέου Κοιμητηρίου Ηρακλείου αποτελούν πια παρελθόν: Η αίθουσα τέλεσης των πολιτικών κηδειών και οι ψυκτικοί θάλαμοι λειτουργούν για πρώτη φορά και ο μεγάλος χώρος τέλεσης κοινωνικών εκδηλώσεων επαναλειτουργεί με την φροντίδα της ΔΕΠΑΝΑΛ.

Μαζί με τους Αντιδημάρχους Τάσο Τσατσάκη και Γιώργο Αγριμανάκη, τον Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστα Βαρβεράκη και Μάρα Παναγιωτάκη, τον υπεύθυνο καταστημάτων της ΔΕΠΑΝΑΛ Μιχάλη Ριζικιανάκη και την Προϊσταμένη των Κοιμητηρίων Γεωργία Συντυχάκη, είδαμε από κοντά τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων και των εργασιών ανακαίνισης και συντήρησης. Παράλληλα, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με εργαζόμενους του Κοιμητηρίου και τους Ιερείς του Ι.Ν. Αναστάσεως του Κυρίου Χαράλαμπο Πιπερίδη και Γεώργιο Αγγελάκη για θέματα περαιτέρω βελτίωσης της λειτουργίας του Κοιμητηρίου, ένα ζήτημα που αποτελεί προτεραιότητά μας.

Ευχαριστώ τον Γιώργο Αγριμανάκη που συντόνισε τις εργασίες όλο το προηγούμενο διάστημα, όπως επίσης και τους συνεργάτες μου στη ΔΕΠΑΝΑΛ για την πολύ καλή δουλειά που έκαναν.

🔗 Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Την τεχνική συνάντηση εργασίας, σχετική με το πρώτο θέμα αυτής της ανασκόπησης, που πραγματοποίησα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) Άρη Παπαδογιάννη στη Λότζια. Στη συνάντηση συμμετείχαν, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ Γιώργος Βουρεξάκης, ο Διευθυντής της Δημοτικής Επιχείρησης Μανόλης Κοσμαδάκης, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων του ΟΑΚ Μανόλης Πενθερουδάκης, ο Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών Στράτος Μηλιδάκης, ο επιστημονικής συνεργάτης του Οργανισμού Άρης Μελιόπουλος και ο Ειδικός Σύμβουλος Σπύρος Δοκιανάκης.

• Την έναρξη της συνεργασίας του Δήμου Ηρακλείου με το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών & Εφήβων για την επιστημονική υποστήριξη των Κέντρων Προσχολικής Αγωγής. Οι λεπτομέρειες της συνεργασίας καθορίστηκαν σε συνάντηση του Αντιδημάρχου Παιδείας & Νέας Γενιάς Αντώνη Περισυνάκη με τους εκπροσώπους του Κέντρου, Όλγα Φλουρή, Γιάννη Τζουανάκη, Σοφία Κεραμάρη και Μαρία Κάτρη.

• Την συνάντησή μου με μαθήτριες και μαθητές της Δ’ Τάξης του 24ου και του 31ου Δημοτικού Σχολείου και τους εκπαιδευτικούς Αθηνά Χατζάκη – Πετειναράκη, Δήμητρα Σαλαμάνη, Γιώργο Μαζίτσο και Άλκη Αποστολίδη. Η συνάντηση έγινε με αφορμή επιστολές που μου είχαν στείλει τα παιδιά, καταθέτοντας απόψεις, σκέψεις και προβληματισμούς για τα ζητήματα της πόλης. Τα ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

• Την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους ΙΙ» του Δήμου Ηρακλείου της περιόδου 2022-2025. Θυμίζω ότι στον Δήμο μας βρίσκεται σε εξέλιξη και το νέο πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους ΙΙΙ», με στόχο την επανα-κοινωνικοποίησή τους με την παροχή στέγης και εργασίας.

• Τη συνάντησή μου με τον νέο Συντονιστή Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης Υποστράτηγο Μιχάλη Σεληνιωτάκη.

• Τις εκπαιδευτικές δράσεις της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης που συνεχίζονται, προσελκύοντας μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων και γεμίζοντας τη Βιβλιοθήκη μας με ζωντάνια και ενέργεια.

• Την ορκωμοσία της Μαρίας Στεφανάκη, μιας νέας μόνιμης Δημοτικής Υπαλλήλου, (ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού), η οποία διορίζεται μέσω της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2025 και τοποθετείται στο Ληξιαρχείο.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ εσάς για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά!