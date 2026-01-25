ΚΡΗΤΗ

Συλλήψεις για ναρκωτικά σε περιοχές της Κρήτης

Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθη χθες (24.01.2026) ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Ειδικότερα, χθες (24.01.2026) το απόγευμα αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου πραγματοποίησαν έλεγχο σε 21χρονο ημεδαπό κατά τη διάρκεια του οποίου βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν 52,1 γραμμάρια κάνναβης.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.
ΧΑΝΙΑ
Σύλληψη-3- ημεδαπών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθησαν την 23.01.2026 τρεις ημεδαποί (19χρονος, 47χρονη και 42χρονος) κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Ειδικότερα, την 23.01.2026 το μεσημέρι εντοπίσθηκε ο 42χρονος κατά το χρόνο που παρέλαβε ποσότητα ναρκωτικών ουσιών από τον 19χονο και την 47χρονη.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικίες και χώρους που χρησιμοποιούν βρέθηκαν και κατασχεθήκαν μικροποσότητες κοκαΐνης, το χρηματικό ποσό των 180 ευρώ και τέσσερα κινητά τηλέφωνα.
Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Δήμος Ηρακλείου:Οι εξελίξεις σε σημαντικά ζητήματα στην ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού
