Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο

Τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου στις 18:00 συνεδριάζει στη Λότζια το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.

Εδώ τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός συντελεστών Δημοτικών Τελών για το έτος 2026, κατά το μέρος που αφορά τον καθορισμό του γενικού συντελεστή της Τρίτης Γενικής Κατηγορίας ακινήτων με τίτλο «Επαγγελματικές παροχές σε όλο τον Δήμο Ηρακλείου» και κατ΄ επέκταση των οριζόμενων εννέα (9) ειδικών συντελεστών της εν λόγω Κατηγορίας ακινήτων. (απόφαση 11/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

2. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την κατασκευή του έργου «Ανέγερση διώροφης μονοκατοικίας με κολυμβητική δεξαμενή» επί της δημοτικής οδού Αγίου Νικολάου και Αντωνίου εκτός ορίων οικισμού Γουρνών του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 13/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

3. Έγκριση δύο διακριτών εισόδων – εξόδων οχημάτων για την λειτουργία της εγκατάστασης «Μονάδα Επεξεργασίας Αλουμινίου – Σιδήρου» επί Δημοτικής οδού Μάνου Κατράκη εκτός ορίων οικισμού Φοινικιάς στη θέση «Λούτη Πέραμα» Δήμου Ηρακλείου – (απόφαση 14/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

4. Παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την «Εφαρμογή Σχεδίου πόλεως στην περιοχή Αγ. Ιωάννη Χωστού, στη συμβολή των οδών Παπαγιάννη Σκουλά – Λυκείου – Χριστομιχάλη Ξυλούρη – Αγ. Ιωάννη Χωστού» – (απόφαση 15/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

5. Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Παλιανής του Δήμου Ηρακλείου».

6. Χορήγηση 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ».

7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή στεγάστρων για την προστασία του Ενετικού Τείχους».

8. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής των παρεχόμενων γενικών υπηρεσιών ή παραδοτέων με για την υπηρεσία με τίτλο «Επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών των υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων άρδευσης».

9. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 98/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την σύνθεση της Επιτροπής Κυκλοφορίας.

10. Λήψη απόφασης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ’ αριθμ. 105/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου που αφορά την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί τμήματος των οδών Μηνά Γεωργιάδου και Σκλαβοκάμπου για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης στη πόλη του Ηρακλείου – 2019 (Δίκτυα ύδρευσης – υδρόμετρα – τηλεμετρία – τηλεέλεγχος)» της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου, όπως προκύπτει από την αριθμ. 1.104/07-5-2025 διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για την τεκμαιρόμενη έγκριση της.

11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της 1ης εκτελεστικής σύμβασης της Συμφωνίας Πλαίσιο του έργου «Εργασίες συντήρησης οριζόντιας σήμανσης τμήμα 2 ομάδα σήμανση – ασφάλεια».

12. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ηρακλείου στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για την ανέλκυση ναυαγίων και απομάκρυνση επιβλαβών και επικίνδυνων πλοίων του Ν.2881/01.

13. Έγκριση κατανομής της κρατικής επιχορήγησης που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου (Συμπληρωματική κατανομή έτους 2025).

14. Τροποποίηση – συμπλήρωση της με αρ. 588/2025 Α.Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση απονομής βραβείου «Ν. Καζαντζάκης» και ορισμός επιτροπής απονομής έτους 2025 που αφορά στον τέταρτο θεματικό κύκλο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες».

15. Τροποποίηση των με αρ. 107/2024 και 150/2025 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου».

16. Επικαιροποίηση της με αρ. 10/1981 απόφασης της κοινότητας Αυγενικής για την παραχώρηση του ισόγειου τμήματος του παλαιού σχολικού ακινήτου Αυγενικής στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αυγενικής.

17. Υποστήριξη υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου του τομέα καθαριότητας από την εταιρεία «Πολυμετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτισμού Τουρισμού Ανάπτυξης Ηρακλείου».