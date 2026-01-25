Δεύτερο «Parkrun Heraklion»: Γίνεται θεσμός άθλησης και χαράς ο γύρος των Ενετικών Τειχών του Ηρακλείου

Αλέξης Καλοκαιρινός: Θέλουμε τα Τείχη στην καθημερινότητα μας, να ομορφύνουν τη ζωή μας και να ομορφύνουν περισσότερο την πόλη μας

Με τη συμμετοχή εκατοντάδων δρομέων απ’ όλη την Κρήτη, αρχάριων και προχωρημένων, μικρών και μεγάλων, πραγματοποιήθηκε το δεύτερο Parkrun Heraklion, ο δεύτερος γύρος των Ενετικών Τειχών που διοργάνωσε ο Δήμος Ηρακλείου.

Λίγο πριν δώσει το σύνθημα της εκκίνησης ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, καλωσόρισε τους δρομείς στον προμαχώνα της Πύλης Ιησού, τους ευχαρίστησε για την ανταπόκριση σε αυτόν τον θεσμό άθλησης και χαράς για όλους που εντάσσει το Ηράκλειο στο διεθνές δίκτυο των park run και τόνισε: «Ξεκινάμε το δεύτερο park run και έτσι βάζουμε τις βάσεις για να γίνει θεσμός. Οι θεσμοί δημιουργούν παραδόσεις και χρειαζόμαστε μια τέτοια αθλητική παράδοση στο Ηράκλειο.

Επίσης, αυτό που χρειαζόμαστε, επιδιώκουμε και είμαστε στο δρόμο για να το κάνουμε, είναι να βάλουμε τα Τείχη στη ζωή μας. Αυτό γίνεται όχι για εσάς απλώς, από εσάς γίνεται. Εσείς είστε εδώ οι πρωτοπόροι και κυριολεκτικά ανοίγετε το δρόμο στα Τείχη. Θέλω να σας ευχαριστήσω, ελπίζω να ανταμώνουμε κάθε μήνα όπως είναι άλλωστε και σύμφωνο με τις προδιαγραφές αυτών των αγώνων, που γνωρίζετε ότι είναι ένα διεθνές δίκτυο στο οποίο πλέον εντάσσεται και το Ηράκλειο, το δίκτυο των park runs.

Επίσης, να πω ότι δεν θα μείνουμε εδώ. Δεν θα μείνουμε σε αυτόν το θεσμό. Θα έχουμε περισσότερο πολιτισμό στα Τείχη. Θέλουμε τα Τείχη στην καθημερινότητα μας, να ομορφύνουν τη ζωή μας και να ομορφύνουν περισσότερο την πόλη μας. Εύχομαι καλό αγώνα, να περάσετε καλά και να ανταμώσουμε ξανά».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός ευχαρίστησε όλους όσοι συμβάλλουν σε αυτή την διοργάνωση, τους Αντιδημάρχους Τάσο Τσατσάκη και Γιάννη Τσαπάκη, όλους τους συνεργάτες από τον Δήμο Ηρακλείου, τον Χρήστο Κώνστα, τον Μάνο Μαρκάκη, τον Ερυθρό Σταυρό, τον Σύνδεσμο Κριτών Κλασικού Αθλητισμού Κρήτης, τους εθελοντές του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Ηρακλείου και τον Νίκο Ρηγάκη που είχε την μουσική επιμέλεια, επισημαίνοντας:

«Πιστεύω ότι το δυναμικό των τειχών αρχίζει να ξεδιπλώνεται και μπορεί πραγματικά να αλλάξει τη ζωή μας. Είναι στο χέρι μας, είναι στο χέρι όλων μας, είναι στο χέρι των ανθρώπων που συμμετέχουν και σήμερα στο park run. Η προσέλευση του κόσμου αυξάνεται όπως το περιμέναμε σε σχέση δηλαδή με το πρώτο park run, συνεπώς έχουμε ήδη μια αύξηση και αυτό θα εξακολουθήσει. Θα έρχεται όλο και περισσότερος κόσμος, θα το γνωρίζει, θα το αγαπάει. Οι πρώτες εντυπώσεις άλλωστε ήταν τόσο θετικές, η απήχηση ήταν τόσο θετική που περιμένουμε και στο μέλλον ακόμα μεγαλύτερη ανταπόκριση».

Υπενθυμίζεται ότι οι αγώνες Park Run είναι ένα διεθνές μοντέλο ανοιχτών δρομικών γεγονότων, που ξεκίνησε το 2004 στη Βρετανία. Σήμερα, Park Run διεξάγονται σε εκατοντάδες πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες όλων των ηλικιών και αθλητικών επιπέδων να τρέχουν δίπλα σε μνημεία και τοπόσημα κάθε πόλης.

Στο Ηράκλειο, το Park Run θα διεξάγεται στα Ενετικά Τείχη κάθε μήνα, σε μια διαδρομή που έχει περάσματα και από σημεία της τάφρου, προσφέροντας μια εμπειρία που θα συνδυάζει άσκηση, θέα, ιστορία και επαφή των πολιτών με το πιο εμβληματικό μνημείο του Ηρακλείου.

Η νέα αθλητική δράση του Δήμου Ηρακλείου εντάσσεται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) που έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Κρήτης, με σκοπό τα Τείχη να γίνουν μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Το Parkrun Heraklion δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα, παρά μόνο χρονομέτρηση των δρομέων. Τα αναλυτικά αποτελέσματα θα αναρτηθούν εδώ: https://park-run.gr/

