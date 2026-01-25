Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης : Αυτονόητη η συστηματική παρακολούθηση και συντήρηση των γεφυρών στην Κρήτη.

Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, με Ερώτησή του προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιο και Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, θέτει το ζήτημα της συστηματικής παρακολούθησης και συντήρησης των γεφυρών στην Π.Ε. Ηρακλείου και γενικότερα στην Κρήτη.

Ηράκλειο, 24-01-2026

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ :

(α) Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιο

(β) Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα

ΘΕΜΑ : Επιτακτική η ανάγκη για συστηματική παρακολούθηση και συντήρηση των γεφυρών στην Π.Ε. Ηρακλείου και γενικότερα στην Κρήτη.

Υπουργοί,

Όπως γνωρίζετε, σε κάθε κακοκαιρία, το πρόβλημα της συντήρησης των γεφυρών επανέρχεται να μας υπενθυμίσει τις υποχρεώσεις της Πολιτείας.

Υπάρχουν γέφυρες που σχεδιάστηκαν δεκαετίες πριν, με παλαιότερες προδιαγραφές, όταν οι κυκλοφοριακοί φόρτοι ήταν σαφώς μικρότεροι και τα ακραία καιρικά φαινόμενα όχι τόσο συχνά και έντονα.

Η κλιματική αλλαγή έχει αλλάξει τα δεδομένα. Μεγαλύτεροι όγκοι βροχής σε μικρότερο χρόνο, ξαφνικές πλημμύρες, φερτά υλικά που συσσωρεύονται επικίνδυνα. Υποδομές, που κάποτε θεωρούνταν επαρκείς, σήμερα δοκιμάζονται στα όριά τους. Με όρους ασφάλειας, οι κίνδυνοι είναι υπαρκτοί σε πολλές περιπτώσεις.

Καθίσταται, λοιπόν, προφανής και επιτακτική η ανάγκη συντήρησης των γεφυρών, προκειμένου να διασφαλιστούν η αντοχή και ανθεκτικότητα των υποδομών αλλά και η ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου.

Σχετικά με τις γέφυρες του βασικού οδικού δικτύου της Κρήτης έχει ανακοινωθεί αρμοδίως ότι, στο αμέσως επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν εργασίες συντήρησης σε 11 γέφυρες σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που συνολικά περιλαμβάνει 21 γέφυρες στο νησί μας και αυτή είναι, βεβαίως, μία πολύ θετική εξέλιξη.

Εξάλλου, όπως είναι γνωστό, πέραν των 21 γεφυρών στις οποίες αφορούν οι παραπάνω παρεμβάσεις, οι γέφυρες επί του βασικού οδικού δικτύου περιλαμβάνονται στις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας που έχει αναλάβει το μεγάλο έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Πέραν αυτών, όμως, των περιπτώσεων, στην Π.Ε. Ηρακλείου αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη, υπάρχει πλήθος γεφυρών που θα πρέπει να παρακολουθούνται συστηματικά και να συντηρούνται ικανοποιητικά.

Ενδεικτικά αναφέρεται η πρόσφατη αποκόλληση τμήματος στη γέφυρα δίπλα στο πάρκο Ερυθραίας στο Ηράκλειο της Κρήτης, με μπάζα να καταστρέφουν παρμπρίζ αυτοκινήτου. Ανάλογες εικόνες υποβάθμισης αποτυπώνονται στη γέφυρα της λεωφόρου Καζαντζίδη στο Ηράκλειο, από όπου περνούν εκατοντάδες οχήματα και πεζοί καθημερινά.

Επίσης, πριν περίπου ένα μήνα στην περιοχή του Παλαιόκαστρου στο Ηράκλειο αποκολλήθηκαν τμήματα της γέφυρας και από θαύμα δεν σημειώθηκε τραυματισμός. Αντίστοιχα προβλήματα αναφέρονται και στον Κατσαμπά Ηρακλείου.

Η ύπαρξη πιστοποιημένου και διαφανούς μηχανισμού ελέγχου και συντήρησης του συνόλου των γεφυρών τοπικής περιφερειακής και κεντρικής αρμοδιότητας, είναι όχι απλώς προτεραιότητα, αλλά εθνική απαίτηση.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να λειτουργεί ένα πλήρως επικαιροποιημένο, δημόσια προσβάσιμο Εθνικό Μητρώο Γεφυρών με καταχωρημένες τις γέφυρες της Χώρας στο σύνολό τους, με πλήρη φάκελο που να περιλαμβάνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ηλικία, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται καθώς και πλήρες εγχειρίδιο συντήρησης για την κάθε κατασκευή ξεχωριστά, μέσω τακτικών ελέγχων με σύγχρονα συστήματα παρακολούθησης φορτίων και καταπόνησης, με κατάταξη κάθε γέφυρας βάσει επικινδυνότητας (π.χ. από 0 έως 100), βάσει της οποίας το Κράτος θα κατευθύνει κονδύλια συντήρησης εκεί όπου οι δείκτες δείχνουν την μεγαλύτερη ανάγκη.

Απαραίτητη, επίσης, κρίνεται από τους ειδικούς, η ουσιαστική λειτουργία του κεντρικού κρατικού οργάνου που έχει ρόλο να συντονίζει τον έλεγχο και τη συντήρηση των γεφυρών, βάσει των στοιχείων του Εθνικού Μητρώου Γεφυρών. Πρόκειται για τη Διοικητική Αρχή Γεφυρών, η οποία έχει, ήδη, συσταθεί με νόμο.

Επειδή, πολλές από τις γέφυρες στην Κρήτη έχουν φτάσει στα όρια της αντοχής τους.

Επειδή, σύμφωνα με τους ειδικούς, οι γέφυρες της Κρήτης είναι ασυντήρητες σχεδόν 50 χρόνια και αυτή η συνθήκη είναι πολύ επικίνδυνη για τους χρήστες του οδικού δικτύου, με σοβαρότατες επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια.

Επειδή, η Περιφέρεια Κρήτης αναφέρει ότι έχει μόνο εποπτικό ρόλο στη συντήρηση των γεφυρών αρμοδιότητάς της.

Επειδή, σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης, όλες οι κρίσιμες αποφάσεις για τη συντήρηση των γεφυρών λαμβάνονται από το Υπουργείο Υποδομών, το οποίο έχει τον πλήρη έλεγχο του σχεδιασμού, της χρηματοδότησης και της υλοποίησης των αντίστοιχων παρεμβάσεων.

Επειδή, για τη συντήρηση των γεφυρών, κρίσιμη είναι η λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Γεφυρών και η λειτουργία της Διοικητικής Αρχής Γεφυρών που θα συντονίζει με διαφανή και αξιόπιστα κριτήρια διαδικασίες, χρηματοδοτήσεις και αρμοδιότητες για τη συντήρηση των γεφυρών.

Επειδή, οι συμπολίτες μας αλλά και οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι διαρκώς ενήμεροι για το επίπεδο ασφάλειας των γεφυρών της Περιφέρειας Κρήτης.

Επειδή, απαιτείται συντονισμός των συναρμόδιων φορέων, ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο επίπεδο ασφαλείας των γεφυρών.

Ερωτάστε :

(α) Σε ποια φάση βρίσκεται η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Γεφυρών σχετικά με τις γέφυρες της Κρήτης; Έχει γίνει απογραφή των γεφυρών στην Κρήτη και ποια είναι τα δεδομένα αυτής;

(β) Σε ποια φάση βρίσκεται η λειτουργία της Διοικητικής Αρχής Γεφυρών και ποιες είναι οι ενέργειες στις οποίες έχει προβεί μέχρι τώρα σχετικά με τις γέφυρες της Κρήτης;

(γ) Σκοπεύετε να προβείτε στο συντονισμό ενεργειών των εμπλεκόμενων φορέων για την παρακολούθηση και συντήρηση των γεφυρών σε όλα τα επίπεδα; Αν όχι γιατί; Αν ναι, ποιες είναι οι άμεσες ενέργειες συντονισμού και με ποιο χρονοδιάγραμμα;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κωνσταντίνος Β. Κεφαλογιάννης

Βουλευτής Ν.Δ. Ηρακλείου