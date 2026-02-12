Γ. Παναγόπουλος: Κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει ανάθεση πριν οι δαπάνες ελεγχθούν από επιτροπή

«Δεν θα επιτρέψω στην πλάτη μου να παιχτούν τέτοια παιχνίδια» τόνισε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ σε συνέντευξη Τύπου.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος έδωσε απαντήσεις για την υπόθεση των προγραμμάτων κατάρτισης, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η υπόθεση είναι αποτέλεσμα πολιτικών και οικονομικών συγκρούσεων, καθώς «η μάχη γίνεται ανάμεσα σε κόμματα, ανάμεσα σε συμφέροντα και είναι τεράστια τα κονδύλια της κατάρτισης». Όπως τόνισε, «δεν θα επιτρέψω στην πλάτη μου να παιχτούν τέτοια παιχνίδια», προαναγγέλλοντας προσφυγή στα ευρωπαϊκά και εθνικά δικαστήρια.

Σύμφωνα με τον κ. Παναγόπουλο, όλα τα προγράμματα κατάρτισης πραγματοποιήθηκαν με συμβάσεις και ήταν πλήρως τιμολογημένα. «Δεν λείπει ούτε μία ανάρτηση ούτε στα ελληνικά προγράμματα ούτε στα ευρωπαϊκά. Τα έψαξα εγώ και οι συνεργάτες μου», σημείωσε.

«Καμία ανάθεση χωρίς έλεγχο»

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ τόνισε πως «κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει ανάθεση πριν οι δαπάνες ελεγχθούν από διαπαραταξιακή επιτροπή». Υπογράμμισε ότι η ΓΣΕΕ δεν υλοποιεί και δεν αναθέτει έργα κατάρτισης, καταγγέλλοντας παράλληλα «δολοφονία χαρακτήρα» εις βάρος του.

Όπως ανέφερε, το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε εξετάσει τα σχετικά προγράμματα για δύο χρόνια χωρίς να εντοπίσει παρατυπίες. «Σέβομαι τους δικαστικούς, ξέρω τις δυσκολίες στο σύστημα απονομής Δικαιοσύνης. Αλλά υπάρχουν στρεβλώσεις και αγκυλώσεις», είπε, θέτοντας ερωτήματα για την καθυστέρηση ενημέρωσης από τον αρμόδιο εισαγγελέα και την Αρχή υπό τον κ. Βουρλιώτη.

Αναφορές στη χρονική συγκυρία

Ο κ. Παναγόπουλος άφησε αιχμές για τη χρονική στιγμή που ανακινήθηκε η υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι συνέπεσε με τη συζήτηση στη Βουλή για την επαναφορά των εργασιακών δικαιωμάτων. Όπως είπε, το επόμενο διάστημα θα αφιερωθεί στον δικαστικό του αγώνα, τον οποίο χαρακτήρισε «ατομικό Γολγοθά», κάνοντας λόγο για διαπόμπευση και διαδικτυακό διασυρμό που θα τον ακολουθούν δια βίου.

«Ψευδές το ποσό των 73 εκατ. ευρώ»

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχουν αυτά τα προγράμματα των 73 εκατ. ευρώ. Είναι ψεύδος και θα αποδειχθεί». Εξήγησε ότι ορισμένα προγράμματα απεντάχθηκαν από το ΕΣΠΑ, ενώ μόνο ένα πρόγραμμα, ύψους 10 εκατ. ευρώ, υλοποιήθηκε. Από αυτά, τα 5 εκατ. ευρώ αφορούσαν το εκπαιδευτικό επίδομα και η ΓΣΕΕ λάμβανε 3%. Το πρόγραμμα, σύμφωνα με τον ίδιο, ελέγχθηκε και βρέθηκε άψογο, σημειώνοντας απορροφητικότητα άνω του 15%, έναντι μέσου όρου 0,3%-0,5%.

Αναφορά στη δέσμευση περιουσίας

Ο κ. Παναγόπουλος κατήγγειλε ότι του δεσμεύθηκε ακίνητο, το οποίο, όπως είπε, χαρακτηρίστηκε εσφαλμένα ως «εντός οικισμού». «Σας λέω είναι εκτός σχεδίου, με ισόγεια υπερυψωμένη οικία, εμβαδού 2.001 τ.μ. Να πάτε να το δείτε, θα δείτε πολλές τσουκνίδες και αγριόχορτα», ανέφερε, κάνοντας λόγο για προχειρότητα στη διαδικασία.