Κενές θέσεις εργασίας: Ποια επαγγέλματα κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τι δείχνουν στατιστικές που συντάχθηκαν από τη Eurostat εν μέρει από μια νέα πηγή δεδομένων σχετικά με τις διαδικτυακές αγγελίες εργασίας
Μεταξύ του 2019 (πριν από την πανδημία COVID-19) και του 2023, οι «εργάτες στον τομέα της μεταποίησης» κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση στο ποσοστό των κενών θέσεων εργασίας (+4,2 εκατοστιαίες μονάδες) στην ΕΕ, γεγονός που υποδηλώνει ότι πιθανόν υπήρχαν περισσότερες δυσκολίες στην πρόσληψη προσωπικού.

Τα επόμενα επαγγέλματα που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας ήταν: «διευθυντές πωλήσεων, μάρκετινγκ και ανάπτυξης» (+3,0 π.μ.), «άλλοι εργαζόμενοι στις πωλήσεις» (+2,8 π.μ.), «εργάτες μεταφορών και αποθήκευσης» (+2,5 π.μ.) και «άλλοι υπάλληλοι γραφείου» (+2,4 π.μ.).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στους «τεχνικούς βιοεπιστημών και συναφείς επαγγελματίες» (-2,6 π.μ.), ακολουθούμενους από τους «επαγγελματίες βάσεων δεδομένων και δικτύων» (-1,7 π.μ.), τους «προγραμματιστές και αναλυτές λογισμικού και εφαρμογών» (-1,5 π.μ.), τους «διευθυντές ξενοδοχείων και εστιατορίων» (-1,1 π.μ.) και τους «τεχνίτες χειροτεχνίας» (-1,0 π.μ.).

Πιθανώς υπήρχαν λιγότερες δυσκολίες στην πρόσληψη προσωπικού για τα εν λόγω επαγγέλματα.

Τα πιο πάνω δεδομένα προκύπτουν από πειραματικές στατιστικές που συντάχθηκαν εν μέρει από μια νέα πηγή δεδομένων σχετικά με τις διαδικτυακές αγγελίες εργασίας (OJA) και δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, Εurostat.

Η πτώση του ποσοστού των κενών θέσεων εργασίας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα επαγγέλματα αυτά συρρικνώνονται ή το αντίστροφο. Στην περίπτωση των «επαγγελματιών βάσεων δεδομένων και δικτύων», παρά τη μείωση (-1,7 ποσοστιαίες μονάδες στο 5,1 % το 2023), το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας παρέμεινε αρκετά πάνω από τον μέσο όρο όλων των επαγγελμάτων (2,4 %), ενώ το ποσοστό των εργαζομένων αυξήθηκε κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ 2019 και 2023.

Το ίδιο ισχύει και για τους «προγραμματιστές και αναλυτές λογισμικού και εφαρμογών», οι οποίοι σημείωσαν μείωση του ποσοστού κενών θέσεων εργασίας στο 6,9 % το 2023, αλλά το μερίδιο των εργαζομένων τους αυξήθηκε κατά 0,5 π.μ. κατά την ίδια περίοδο.

Αντίθετα, ορισμένα επαγγέλματα των οποίων το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας αυξήθηκε, σημείωσαν μείωση του μεριδίου των εργαζομένων τους, για παράδειγμα οι «εργάτες μεταφορών και αποθήκευσης» (-0,2 π.μ. μεταξύ 2019 και 2023) και οι «άλλοι εργαζόμενοι στις πωλήσεις» (-0,1 π.μ.).

Καλή Τσικνοπέμπτη

0
Σας ευχόμαστε Καλή Τσικνοπέμπτη με υγεία χαρά διασκέδαση καλό...

ΥΠΕΝ: Παράταση στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» έως...

0
Ποιος ο στόχος του προγράμματος. Παρατείνεται έως και την ερχόμενη...

Καλή Τσικνοπέμπτη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Ανείπωτος θρήνος για τον 27χρονο Θοδωρή που υπηρετούσε ως δάσκαλος στο Ρέθυμνο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι Αρχές αποκλείουν την εγκληματική ενέργεια και αναμένουν τα...

Ηράκλειο:Όλα έτοιμα για το FINAL 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης από την Ανάπτυξη Αθλητισμού Α.Ε....

Άμεση εξιχνίαση υπόθεσης ανθρωποκτονίας στο Ηράκλειο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη ένας ημεδαπός κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία και δυο ακόμα ημεδαποί...

«Το Καρναβάλι της Λίμνης» Κυριακή 22 Φεβρουαρίου2026 στον Άγιο Νικόλαο – Δηλώστε συμμετοχή στις ομάδες

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Έλα και 'συ να ζήσεις μοναδικές στιγμές στο ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ...

