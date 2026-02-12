Κενές θέσεις εργασίας: Ποια επαγγέλματα κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις

Τι δείχνουν στατιστικές που συντάχθηκαν από τη Eurostat εν μέρει από μια νέα πηγή δεδομένων σχετικά με τις διαδικτυακές αγγελίες εργασίας

Μεταξύ του 2019 (πριν από την πανδημία COVID-19) και του 2023, οι «εργάτες στον τομέα της μεταποίησης» κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση στο ποσοστό των κενών θέσεων εργασίας (+4,2 εκατοστιαίες μονάδες) στην ΕΕ, γεγονός που υποδηλώνει ότι πιθανόν υπήρχαν περισσότερες δυσκολίες στην πρόσληψη προσωπικού.

Τα επόμενα επαγγέλματα που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας ήταν: «διευθυντές πωλήσεων, μάρκετινγκ και ανάπτυξης» (+3,0 π.μ.), «άλλοι εργαζόμενοι στις πωλήσεις» (+2,8 π.μ.), «εργάτες μεταφορών και αποθήκευσης» (+2,5 π.μ.) και «άλλοι υπάλληλοι γραφείου» (+2,4 π.μ.).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στους «τεχνικούς βιοεπιστημών και συναφείς επαγγελματίες» (-2,6 π.μ.), ακολουθούμενους από τους «επαγγελματίες βάσεων δεδομένων και δικτύων» (-1,7 π.μ.), τους «προγραμματιστές και αναλυτές λογισμικού και εφαρμογών» (-1,5 π.μ.), τους «διευθυντές ξενοδοχείων και εστιατορίων» (-1,1 π.μ.) και τους «τεχνίτες χειροτεχνίας» (-1,0 π.μ.).

Πιθανώς υπήρχαν λιγότερες δυσκολίες στην πρόσληψη προσωπικού για τα εν λόγω επαγγέλματα.

Τα πιο πάνω δεδομένα προκύπτουν από πειραματικές στατιστικές που συντάχθηκαν εν μέρει από μια νέα πηγή δεδομένων σχετικά με τις διαδικτυακές αγγελίες εργασίας (OJA) και δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, Εurostat.

Η πτώση του ποσοστού των κενών θέσεων εργασίας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα επαγγέλματα αυτά συρρικνώνονται ή το αντίστροφο. Στην περίπτωση των «επαγγελματιών βάσεων δεδομένων και δικτύων», παρά τη μείωση (-1,7 ποσοστιαίες μονάδες στο 5,1 % το 2023), το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας παρέμεινε αρκετά πάνω από τον μέσο όρο όλων των επαγγελμάτων (2,4 %), ενώ το ποσοστό των εργαζομένων αυξήθηκε κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ 2019 και 2023.

Το ίδιο ισχύει και για τους «προγραμματιστές και αναλυτές λογισμικού και εφαρμογών», οι οποίοι σημείωσαν μείωση του ποσοστού κενών θέσεων εργασίας στο 6,9 % το 2023, αλλά το μερίδιο των εργαζομένων τους αυξήθηκε κατά 0,5 π.μ. κατά την ίδια περίοδο.

Αντίθετα, ορισμένα επαγγέλματα των οποίων το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας αυξήθηκε, σημείωσαν μείωση του μεριδίου των εργαζομένων τους, για παράδειγμα οι «εργάτες μεταφορών και αποθήκευσης» (-0,2 π.μ. μεταξύ 2019 και 2023) και οι «άλλοι εργαζόμενοι στις πωλήσεις» (-0,1 π.μ.).