Γαλλία: Κατέρρευσε η νέα κυβέρνηση σε 12 ώρες – Με την πλάτη στον τοίχο ο Μακρόν

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Γαλλία: Κατέρρευσε η νέα κυβέρνηση σε 12 ώρες – Με την πλάτη στον τοίχο ο Μακρόν.

Upd: 6.10.2025, 17:29

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, παραιτήθηκε από πρωθυπουργός μόλις 27 ημέρες μετά τον διορισμό του από τον Εμανουέλ Μακρόν και μόλις 12 ώρες μετά την ανακοίνωση του νέου κυβερνητικού σχήματος στη Γαλλία.

Καταρρίπτοντας όλα τα αρνητικά ρεκόρ της πέμπτης γαλλικής δημοκρατίας όσον αφορά την παραμονή στον πρωθυπουργικό θώκο, ο Λεκορνί αποτελεί παρελθόν καθώς όχι μόνο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τη συναίνεση των Σοσιαλιστών αλλά δυσαρέστησε και τους δεξιούς Ρεπουμπλικάνους που ήταν το βασικό στήριγμα του Μακρόν για να σχηματίζει κυβερνήσεις που όμως παρέμεναν κυβερνήσεις μειοψηφίας.

Η αριστερά ζητά την αποπομπή του Μακρόν και τα φώτα στρέφονται στον γάλλο πρόεδρο που επιμένει να διατηρεί την εξουσία παρά την τρίτη θέση που κατέλαβε το κόμμα του στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές.

Τελευταίες εξελίξεις

Politico: Οι σύμμαχοι του Μακρόν έχασαν την υπομονή τους – «Θέλει να σπείρει χάος»

  • Τα θλιβερά ρεκόρ του Λεκορνί

  • Η αιφνιδιαστική παραίτηση Λεκορνί κλυδωνίζει τις αγορές

  • Σύσκεψη με τις δυνάμεις του Νέου Λαϊκού Μετώπου ζητά ο Μελανσόν

  • Εντελώς πρωτόγνωρη κατάσταση – Τρία τα σενάρια, χωρίς προοπτική εύκολης διεξόδου

  • Γυρνούν την πλάτη στο Μακρόν και οι Ρεμπουμπλικανοί

  • Μπαρντελά: Να διαλυθεί η Εθνοσυνέλευση

  • Ανυπότακτη Γαλλία: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση – Ο Μακρόν πρέπει να φύγει

Όλες οι εξελίξεις στο in

