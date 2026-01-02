ΕΛΛΑΔΑ

Γεμάτα τα χειμερινά θέρετρα την Πρωτοχρονιά – Ψηλά η πληρότητα σε Καλάβρυτα, Περτούλι, Ελάτη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η πρωτοχρονιά «ζέστανε» την τουριστική κίνηση

Γεμάτα τα χειμερινά θέρετρα την Πρωτοχρονιά – Ψηλά η πληρότητα σε Καλάβρυτα, Περτούλι, Ελάτη
Μεγάλη πληρότητα και κίνηση παρατηρείται στους κλασσικούς προορισμούς του χειμώνα, όπου πολλοί έσπευσαν για να χαρούν και να περάσουν την πρωτοχρονιά.

Καλάβρυτα
Οι πρώτες νιφάδες χιονιού τράβηξαν σαν μαγνήτης τους επισκέπτες στο χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρύτων.

Τα παιχνίδια στο χιόνι για τα παιδιά δεν είχαν τέλος. Αν και οι πίστες δεν άνοιξαν όλοι απόλαυσαν το χιονισμένο τοπίο.

Και στο χωριό όμως ξενοδοχεία και ταβέρνες ήταν γεμάτα.

Περτούλι
Το Περτούλι μπορεί να μην «ντύθηκε» στα λευκά πλημμύρησε όμως από επισκέπτες. Μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν την φύση και το σαλέ γέμισε από επισκέπτες.

Ελάτη
Στην Ελάτη παρά το τσουχτερό κρύο τα παιδιά βγήκαν για κάλαντα και τον σχετικό… μποναμά.

Σύμφωνα με τους επιχειρηματίες η πληρότητα φτάνει το 80%.

Οι επιχειρηματίες ελπίζουν να χιονίσει για να προσελκύσει η περιοχή ακόμη περισσότερους επισκέπτες.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Πώς θα λειτουργήσουν στις 2 Ιανουαρίου καταστήματα,...

0
Η 2α Ιανουαρίου δεν αποτελεί επίσημη αργία, γεγονός που...

6 μυστηριώδεις κατασκευές και ευρήματα που ήρθαν...

0
Μυστηριώδεις κατασκευές και άλλα σημαντικά ευρήματα που ήρθαν στο...

Πώς θα λειτουργήσουν στις 2 Ιανουαρίου καταστήματα,...

0
Η 2α Ιανουαρίου δεν αποτελεί επίσημη αργία, γεγονός που...

6 μυστηριώδεις κατασκευές και ευρήματα που ήρθαν...

0
Μυστηριώδεις κατασκευές και άλλα σημαντικά ευρήματα που ήρθαν στο...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
6 μυστηριώδεις κατασκευές και ευρήματα που ήρθαν στο φως το 2025
Επόμενο άρθρο
Πώς θα λειτουργήσουν στις 2 Ιανουαρίου καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Πρωτοχρονιά με sold out στις μεγάλες πίστες – Γλέντι έως το πρωί και… βουνά από λουλούδια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Από νωρίς το βράδυ, δεν έπεφτε καρφίτσα στις πίστες,...

Εορτολόγιο 2 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Ρέθυμνο:Το χιόνι έγινε ευκαιρία για πρωτοχρονιάτικη απόδραση στον Ψηλορείτη!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο δρόμος παραμένει ανοικτός μέχρι το καταφύγιο του Μυγερού,...

Ρέθυμνο:Δύο τελευταίες γιορτινές παραστάσεις για το «Ήταν ένα μικρό κρεβάτι»!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αυτό το Σάββατο και την Κυριακή στον Θεατρικό Περίπλου! Το...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST