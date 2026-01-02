Η πρωτοχρονιά «ζέστανε» την τουριστική κίνηση

Γεμάτα τα χειμερινά θέρετρα την Πρωτοχρονιά – Ψηλά η πληρότητα σε Καλάβρυτα, Περτούλι, Ελάτη

Μεγάλη πληρότητα και κίνηση παρατηρείται στους κλασσικούς προορισμούς του χειμώνα, όπου πολλοί έσπευσαν για να χαρούν και να περάσουν την πρωτοχρονιά.

Καλάβρυτα

Οι πρώτες νιφάδες χιονιού τράβηξαν σαν μαγνήτης τους επισκέπτες στο χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρύτων.

Τα παιχνίδια στο χιόνι για τα παιδιά δεν είχαν τέλος. Αν και οι πίστες δεν άνοιξαν όλοι απόλαυσαν το χιονισμένο τοπίο.

Και στο χωριό όμως ξενοδοχεία και ταβέρνες ήταν γεμάτα.

Περτούλι

Το Περτούλι μπορεί να μην «ντύθηκε» στα λευκά πλημμύρησε όμως από επισκέπτες. Μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν την φύση και το σαλέ γέμισε από επισκέπτες.

Ελάτη

Στην Ελάτη παρά το τσουχτερό κρύο τα παιδιά βγήκαν για κάλαντα και τον σχετικό… μποναμά.

Σύμφωνα με τους επιχειρηματίες η πληρότητα φτάνει το 80%.

Οι επιχειρηματίες ελπίζουν να χιονίσει για να προσελκύσει η περιοχή ακόμη περισσότερους επισκέπτες.

