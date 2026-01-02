ΕΛΛΑΔΑ

Πώς θα λειτουργήσουν στις 2 Ιανουαρίου καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες

Η 2α Ιανουαρίου δεν αποτελεί επίσημη αργία, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για το τι θα ισχύσει σε καταστήματα, σούπερ μάρκετ και υπηρεσίες.

Σταδιακά επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς από, Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, το ωράριο των καταστημάτων και σούπερ μάρκετ.
Παραδοσιακά, πολλά εμπορικά καταστήματα επιλέγουν να παραμείνουν κλειστά τη δεύτερη ημέρα του έτους, είτε για να δοθεί χρόνος ξεκούρασης στους εργαζομένους, είτε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απογραφή των αποθεμάτων.

Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αλυσίδων, τα περισσότερα σούπερ μάρκετ θα είναι κλειστά στις 2 Ιανουαρίου, με ορισμένες εξαιρέσεις που εξαρτώνται από την περιοχή και το κατάστημα.

Σκλαβενίτης: ΚΛΕΙΣΤΑ

Μασούτης: ΚΛΕΙΣΤΑ

Λειτουργούν κανονικά οι τράπεζες
Καθώς η 2α Ιανουαρίου δεν είναι αργία, οι τράπεζες θα λειτουργήσουν κανονικά, εξυπηρετώντας το κοινό χωρίς αλλαγές στο ωράριο.

Όσον αφορά τους Δήμους, η εξυπηρέτηση του κοινού εξαρτάται από την απόφαση της εκάστοτε δημοτικής αρχής, με ορισμένους να λειτουργούν κανονικά και άλλους με περιορισμένες υπηρεσίες.

Γεμάτα τα χειμερινά θέρετρα την Πρωτοχρονιά –...

Η πρωτοχρονιά «ζέστανε» την τουριστική κίνηση Γεμάτα τα χειμερινά θέρετρα...

6 μυστηριώδεις κατασκευές και ευρήματα που ήρθαν...

Μυστηριώδεις κατασκευές και άλλα σημαντικά ευρήματα που ήρθαν στο...

Γεμάτα τα χειμερινά θέρετρα την Πρωτοχρονιά – Ψηλά η πληρότητα σε Καλάβρυτα, Περτούλι, Ελάτη
