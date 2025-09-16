Γιάννης Αντετοκούνμπο: Απείλησαν τη σύζυγό του μέσω Instagram – «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου»

Η Μαράια Αντετοκούνμπο δέχθηκε μια σοκαριστική επίθεση από έναν Τούρκο οπαδό στο Instagram.
Η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο επέστρεψε μαζί με τον σούπερ σταρ των Μπακς και την υπόλοιπη αποστολή της Εθνικής Ελλάδας από την Ρίγα στην Αθήνα και λίγες ώρες αργότερα κοινοποίησε σε story στο Instagram ένα μήνυμα που δέχθηκε από Τούρκο οπαδό στην εφαρμογή.
Το σοκαριστικό μήνυμα που δέχθηκε η Μαράια Αντετοκούνμπο
«Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο είναι τόσο απογοητευτικοί! Όλο αυτό για το μπάσκετ. Ελπίζω όσοι κάνουν σχόλια μίσους και στέλνουν αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι περήφανοι για τον εαυτό τους! Αλλά επειδή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου ιδιωτικά, θα φροντίσω να ενημερώσω τον κόσμο δημόσια για το ποιοι είστε!
Και σε όλους τους οπαδούς της Τουρκίας, συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιο σας, έχετε μια καταπληκτική ομάδα! Ωστόσο, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά στον αθλητισμό. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά ΤΕΛΟΣ!».
H ανάρτησή της
