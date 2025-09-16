ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Απείλησαν τη σύζυγό του μέσω Instagram – «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου»

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η Μαράια Αντετοκούνμπο δέχθηκε μια σοκαριστική επίθεση από έναν Τούρκο οπαδό στο Instagram.

Η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο επέστρεψε μαζί με τον σούπερ σταρ των Μπακς και την υπόλοιπη αποστολή της Εθνικής Ελλάδας από την Ρίγα στην Αθήνα και λίγες ώρες αργότερα κοινοποίησε σε story στο Instagram ένα μήνυμα που δέχθηκε από Τούρκο οπαδό στην εφαρμογή.

Το σοκαριστικό μήνυμα που δέχθηκε η Μαράια Αντετοκούνμπο

«Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο είναι τόσο απογοητευτικοί! Όλο αυτό για το μπάσκετ. Ελπίζω όσοι κάνουν σχόλια μίσους και στέλνουν αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι περήφανοι για τον εαυτό τους! Αλλά επειδή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου ιδιωτικά, θα φροντίσω να ενημερώσω τον κόσμο δημόσια για το ποιοι είστε!

Και σε όλους τους οπαδούς της Τουρκίας, συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιο σας, έχετε μια καταπληκτική ομάδα! Ωστόσο, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά στον αθλητισμό. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά ΤΕΛΟΣ!».

H ανάρτησή της

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ 

Για πρώτη φορά στο βάθρο Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ο Εμμανουήλ...

Ο «Greek Freak» δεν… μάσησε από τις προκλήσεις. Στην… ιστορία...

Για πρώτη φορά στο βάθρο Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ο Εμμανουήλ...

Ο «Greek Freak» δεν… μάσησε από τις προκλήσεις. Στην… ιστορία...
«Ιπτάμενος» Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο! – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις
*Το άρθρο υπογράφει η Δρ. Χρυσούλα Φραγκιαδάκη, Καρδιολόγος, Ιατρός ΕΣΥ. Πόσες...

Ενόψει της επικείμενης μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή...

ΙDF και Νετανιάχου επιβεβαίωσαν ότι το Ισραήλ ξεκίνησε το...

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τη νόσο Alzheimer. Με...

