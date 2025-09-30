ΔΙΑΣΗΜΟΤΗΤΕΣΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Ξανθούλης για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον»

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο Γιάννης Ξανθούλης μιλώντας για τη Μαρινέλλα τονίζει ότι η κατάσταση της μεγάλης Ελληνίδας τραγουδίστριας δεν έχει βελτιωθεί.

Ο βιογράφος της Μαρινέλλας, ο οποίος έχει γράψει το βιβλίο «Μαρινέλλα: οι νύχτες που έγιναν μεσημέρια» για την κατάσταση της υγείας της αγαπημένης τραγουδίτριας, η οποία υπέστη εγκεφαλικό κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Ηρώδειο, πριν περίπου ένα χρόνο.

Γιάννης Ξανθούλης: «Είναι μια γυναίκα που αυτή τη στιγμή δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον»

«Δυστυχώς η κατάσταση δεν έχει αλλάξει εδώ και έναν χρόνο. Είναι μια γυναίκα που αυτή τη στιγμή δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Είναι μια θλιβερή κατάσταση όταν ξέρεις ότι ένας δικός σου άνθρωπος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση και ο Θεός να βάλει το χέρι του», είπε αρχικά ο Γιάννης Ξανθούλης.

Μαρινέλλα: Στο πλευρό η κόρης της

«Δεν έχω επιχειρήσει να την δω από τότε και ούτε και θέλω γιατί θα αρρωστήσω και εγώ. Μόνο που το σκέφτομαι, αισθάνομαι άσχημα. Μιλάω με την κόρη της, προσπαθεί όσο μπορεί και εκείνη. Δεν υπάρχει μέλλον από ότι βλέπουμε», συμπλήρωσε ο Γιάννης Ξανθούλης.

Ο Γιάννης Ξανθούλης γράφει στο βιβλίο – βιογραφία της Μαρινέλλας

«Εσύ με ξέρεις», η Μαρινέλλα. «Εγώ σ’ αγαπώ, αλλά φοβάμαι ότι εσύ δεν με ξέρεις», απαντούσα. Τσούλησε ένα διάστημα με «σε ξέρω», «δεν με ξέρεις», ώσπου να το πάρουμε απόφαση και να ξεκινήσουν τα μεσημεριανά συμπόσια εις μνήμην του Πλάτωνα και άλλων συγγενών ανάλογων συμποσιακών εμπειριών.

Έτσι προχωρήσαμε, φωτίζοντας με μεσημβρινό φως νύχτες ή και μέρες μιας ζωής από χώμα, φωνή, έρωτα, μόχθο και πολλή αγάπη.

Κι έγινε ένα βιβλίο που, χωρίς να είναι a priori βιογραφία, άρχισε να μοιάζει με μυθιστόρημα δικό μου. (Γιάννης Ξανθούλης, από τον εκδότη)

Προηγούμενο άρθρο
Σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις – Τι ανακοίνωσε ο Δένδιας για θητεία, ανυπότακτους, στράτευση γυναικών
ΠΚ team
ΠΚ team
