Σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις – Τι ανακοίνωσε ο Δένδιας για θητεία, ανυπότακτους, στράτευση γυναικών

Ολες οι αλλαγές στις Ενοπλές Δυνάμεις που ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας

Σαρωτικές αλλαγές στις Ενοπλες Δυνάμεις φέρνει το νομοσχέδιο που παρουσίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ένα νομοσχέδιο το οποίο επιχειρεί να χαρτογραφήσει την μετάβαση στη νέα εποχή των Ενόπλων Δυνάμεων με βάση την «Ατζέντα 2030» και τη Νέα Δομή Δυνάμεων.

Με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να ανακοινώνει μεταξύ άλλων νέο μισθολόγιο, τις αλλαγές στη θητεία, τις προθέσεις του να μπει φρένο στις αναίτιες απαλλαγές, κάνοντας λόγο μάλιστα για «φάμπρικα» που έχει δημιουργηθεί, στους ανυπότακτους, ενώ έδωσε και το πλαίσιο της εθελοντικής στράτευσης γυναικών.

Στο νομοσχέδιο που παρουσίασε ο Δένδιας οι βασικοί άξονες είναι:

Νέο βαθμολόγιο – Νέο μισθολόγιο, Νέο Σύστημα Υπηρεσιακής Σταδιοδρομίας

Νέο πλαίσιο Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης

Νέα θητεία – νέα εφεδρεία – εθελοντική στράτευση γυναικών

Ρυθμίσεις για τη Μέριμνα του Προσωπικού και Υπηρεσιακά ζητήματα.

Οι στόχοι του νομοσχεδίου είναι να καταστεί εφικτό να υπάρξει:

Εξορθολογισμός της Οργανωτικής Δομής Προσωπικού, με Επανακαθορισμό Ιεραρχικής Πυραμίδας και Επαναπροσδιορισμό βαθμολογίου και αντιστοίχιση με καθηκοντολόγιο

Εκσυγχρονισμός Θεσμικού Πλαισίου Υπηρεσιακής Σταδιοδρομίας, με Νέο Σύστημα Αξιολόγησης – Προαγωγών

Καθιέρωση νέου μισθολογίου, με αποσύνδεση από το διοικητικό βαθμό, βελτίωση των οικονομικών απολαβών του συνόλου των στελεχών και ανταμοιβή των θέσεων ευθύνης

Αναβάθμιση Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, με Σύσταση Διακλαδικής Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, Ανωτατοποίηση των Παραγωγικών Σχολών Υπαξιωματικών και Αναδιαμόρφωση Προγράμματος Σπουδών

Θέσπιση Νέου Μοντέλου Θητείας με εξορθολογισμό πλαισίου χορήγησης αναβολών & απαλλαγών στράτευσης και νέο Πλαίσιο εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στρατευσίμων

Θέσπιση Νέου Μοντέλου Εφεδρείας με συγκρότηση σύγχρονης, ενεργού εφεδρείας

Δυνατότητα Εθελοντικής Στράτευσης Γυναικών με 12μηνη υπηρεσία από γυναίκες ηλικίας 20 έως 26 ετών, εισαγωγή κινήτρων

Λοιπές Ρυθμίσεις, που αφορούν την επικαιροποίηση Θεσμικού Πλαισίου Υπηρεσιακής Κατάστασης Στελεχών, μέτρα για τη Μέριμνα των Στελεχών και εκσυγχρονισμό διαδικασιών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης.

Ο Δένδιας αναφερόμενος στο νομοσχέδιο είπε ότι αυτό θα δοθεί στη διαβούλευση και το Υπουργείο είναι έτοιμο για έναν ανοιχτό διάλογο.

Παρουσιάζοντας τις αλλαγές που στοχεύει το νομοσχέδιο ο Δένδιας μίλησε για ανορθολογισμό και αναφέρθηκε σε κατηγορίες στις οποίες παρουσιάζονται αντιφάσεις ανάμεσα στο ρόλο και στην ηλικία.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μίλησε και για την ανάγκη αξιολόγησης στης Ένοπλες Δυνάμεις, τονίζοντας πως το 97,3% την στελεχών αξιολογήθηκαν με 100% και αυτο δεν αντέχει σε καμία κριτική και απέχει πλήρως σοβαρότητας.

Όπως υπογράμμισε θα υπάρξει , «θα υπάρξει μια νέα βαθμολογική κλίμακα αξιολόγησης, για να το πω απλά, θα επανέλθουμε στη σοβαρότητα», ενώ προανήγγειλε το τέλος των κινήτρων όπως είπε για τη μη ανάληψη θέσεων ευθύνης στο στράτευμα.

Ο Δένδιας ανακοίνωσε μεταξύ άλλων:

Αύξηση επιδόματος θέσης ευθύνης, δηλαδή συν 156% στον συνταγματάρχη μέχρι 5% στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ

Επίδομα ευθύνης για ηγεσία κλάδου υπαξιωματικών

Θέσπιση επιδόματος διοίκησης.

Κατά τις προβλέψεις των νέων αποδοχών προκύπτει:

Τεράστια αύξηση 52% διοικητή ή κυβερνήτη φρεγάτας

Αύξηση 67% για κελευστή που υπηρετεί σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού

51% αύξηση για το πλήρωμα φρεγάτας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δένδιας «όλα τα στελέχη θα πάρουν σημαντικές αυξήσεις», οι οποίες όπως υπογράμμισε για μία ακόμα φορά «δεν προέρχονται από χρήματα που μας έδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αλλά από τις εξοικονομήσεις της πρώτης φάσης, της συγχώνευσης Στρατοπέδων».

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου θα υπάρξει:

Αποσύνδεση βαθμού από μισθό

Θέσπιση 20 μισθολογικών κλιμακίων σε κάθε κατηγορία

Δικαιότερη κατανομή ανά κατηγορία

Εξοικονόμηση πόρων μέσω της «Ατζέντας 2030»

Μεσοσταθμικές αυξήσεις 13-24% και αύξηση επιδόματος ευθύνης

Καθιέρωση επιδόματος διοίκησης.

Παράλληλα ο Δένδιας αναφέρθηκε αναλυτικά στις προβλέψεις του νομοσχεδίου που αφορούν τη στέγαση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα παραθεριστικά θέρετρα των Ενόπκων Δυνάμεων, καθώς και στα στρατιωτικά πρατήρια και τις εκπτωτικές προσφορές που θα επιδιώκεται να επιτυγχάνονται.

Στο νομοσχέδιο γίνεται ακόμα αναφορά στις στρατιωτικές σχολές και την αναβάθμιση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα συστήνεται Διοίκηση Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ).

Ένας φορέας στον οποίο θα υπάγεται το σύνολο των Στρατιωτικών Σχολών, με ενιαία διοίκηση καθώς θα υπάρχει οριζόντιος συντονισμός Ακαδημαϊκών Ερευνητικών και Οικονομικών θεμάτων ΑΣΕΙ.

Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού προβλέπεται περιορισμός επιπέδων γραφειοκρατίας (διατήρηση στα Επιτελεία μόνο διοικητικών θεμάτων) με οικονομία κλίμακος, καθώς επίσης και ολιστική αντιμετώπιση Ακαδημαϊκού Career Path, από την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων σπουδαστών έως την αποφοίτηση από τη Σχολή Εθνικής Άμυνας.

Επίσης θα συσταθεί ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας στα πρότυπα των ΑΕΙ, ενώ θα δοθεί αυτονομία στις ΑΣΕΙ σε οικονομική διαχείριση και δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, με στόχο την τόνωση της έρευνας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την οικονομική αυτοτέλεια.

Θα δοθούν επίσης νέες δυνατότητες εξέλιξης στους υπαξιωματικούς, με δυνατότητα εισαγωγής στα ΑΣΕΙ, καθώς και με δυνατότητα μετάταξης υπαξιωματικών ΑΣΣΥ που διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ σε αξιωματικούς μετά το 14ο έτος υπηρεσίας.