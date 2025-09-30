«Τον έσφαξαν, πάλεψε με δύο τρομακτικά άτομα που είχαν μένος» – Τι είπε η χήρα του Σήφη Βαλυράκη στο δικαστήριο

Πρώτη μάρτυρας στη δίκη του πρώην υπουργού ήταν η σύζυγός του, Μίνα Παπαθεοδώρου – Βαλυράκη

Την κόλαση και θρίλερ που έζησε η οικογένεια του πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη περιέγραψε η σύζυγος του Μίνα Παπαθεοδώρου – Βαλυράκη καταθέτοντας στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας στο πλαίσιο της δίκης με κατηγορούμενους δύο αλιείς από την Ερέτρια που έχουν παραπεμφθεί στο εδώλιο για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Η κυρία Παπαθεοδώρου με έντονη συναισθηματική φόρτιση αναφερόμενη σε εκείνη την ημέρα, της 24ης Ιανουαρίου 2021 που για εκείνη πάγωσε, όπως είπε ο χρόνος, ο σύζυγος της βρέθηκε σφαγιασμένος χαρακτηρίζοντας την δολοφονία του στυγερό έγκλημα.

Παρόντες στη δικαστική αίθουσα συγγενείς και φίλοι, όπως η Γεωργία Κρητικού – Σαμάρα, σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει το επόμενο διάστημα καθώς ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε στο τηλέφωνο εκείνη την ημέρα με αφορμή ένα άρθρο του πρώην υπουργού για τα ελληνοτουρκικά που είχε δημοσιευθεί στην εφημερίδα Καθημερινή. Επίσης παρόντες στο δικαστήριο είναι ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης και ο πρώην υπουργός Νίκος Σηφουνάκης.

Η Μίνα Παπαθεοδώρου, η οποία ήταν η πρώτη μάρτυρας, αναφερόμενη στο σύζυγό της μίλησε για ένα «πατριώτη» ο οποίος δολοφονήθηκε από τους κατηγορούμενους. «Είμαι η σύζυγος του δολοφονηθέντος. Εδώ δεν έχουμε ένα στυγερό έγκλημα. Ένας Σήφης Βαλυράκης που έχει κάνει δύο επιτυχείς αποδράσεις από φύλακες Αλκατράζ, που έχει διοικήσει τη χώρα, να λέμε ότι έπεσε από τη βάρκα και να μιλάμε για προπέλες…» σχολίασε η μάρτυρας αναφορικά με τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς.

«Ο χρόνος μου είναι πέντε χρόνια παγωμένος στις 24 Ιανουαρίου του 2021» είπε στο δικαστήριο, περιγράφοντας τις αγωνιώδεις προσπάθειες της να εντοπίσει τον Σήφη Βαλυράκη όταν εκείνος δεν επέστρεψε στο σπίτι του από το ψάρεμα. «Το πολύ μεγάλο μαρτύριο αρχίζει ότι σκοτεινιάζει και τα ελικόπτερα αρχίζουν τις έρευνες. Έψαχναν αλλού σαν να είχαν εντολή να ψάξουν αλλού και 19:30 λαμβάνω τηλεφώνημα από τον κουμπάρο μου που είχε βρει δύτες οι οποίοι δρούσαν ανεξάρτητα και μου λέει τον βρήκαν και είναι σφαγιασμένος» κατάθεσε, εξηγώντας πως «ήταν σαν 50 ετών, γυμναζόταν, είχε πειθαρχία και ήταν υγιέστατος».

Μάρτυρας: «Τον έσφαξαν κύριε πρόεδρε πρέπει να σας τα πω! Εγώ δεν τον είδα, δεν με άφησαν να προσεγγίσω γιατί ήμουν σε σοκ. Ο άνθρωπος πάλεψε με δύο τρομακτικά άτομα που είχαν μένος το οποίο δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αυτό με παγώνει. Χωρίς να έχω την Πολιτεία δίπλα μου, να ψάχνω μόνη μου, τα βρήκα όλα μόνη μου… έχω γίνει ντετέκτιβ στην Ερέτρια. Και ντρέπομαι πάρα πολύ που η υπεράσπιση λέει ότι υποφέρουν αυτοί οι άνθρωποι! Τί να πω εγώ και η οικογένεια μου; Τί να πω; Είναι δύο άνθρωποι διάφανοι για εμένα. Ντροπή!

Πρόεδρος: Τους γνωρίζατε τους κατηγορούμενους;

Μάρτυρας: Πότε. Εμείς στην Ερέτρια ήμασταν δύο φιλήσυχοι άνθρωποι.. ούτε τους ξέραμε… αυτοί μας ήξεραν όλοι μας ήξεραν. Ήξεραν ποιον χτυπούσαν! Έκαναν κύκλους γύρω και στη μέση ήταν το βαρκάκι του Σήφη. Δεν έχασα εγώ μόνο τον άντρα μου, έχασε η Ελλάδα έναν ήρωα…

«Τον κύκλωσαν με μεγάλη ταχύτητα και δεν έπεσε εκείνη τη στιγμή. Ο Σήφης δεν περίμενε ότι θα τον σκοτώσουν…» ανέφερε και εξήγησε: «Η πεποίθησή μου από τις περιγραφές των συγγενών μου ως προς τα τραύματα είναι ότι ήταν σφαγιασμός… δεν έγινε τυχαία στα βράχια ή -και μην το ξανακούσω- σε προπέλα που θα τον είχε κάνει κύμα. Απο τις ιατροδικαστικές εκθέσεις και ειδικά τη δεύτερη που περιγράφει τα όργανα και ήταν το γάντζο, το μαχαίρι και τα υδροπτερύγια του σκάφους τους».

Ερωτώμενη από τον εκ των πληρεξουσίων δικηγόρων της υποστήριξης της κατηγορίας, Κ. Παπαδάκη, η Μίνα Παπαθεοδώρου περιέγραψε τους κατηγορουμένους ως «δύο βίαιους ανθρώπους της περιοχής που δεν ήθελαν κανλενα μπροστά τους», καθώς «είναι χρυσαυγίτες, όπως γράφτηκε, και ήταν ένας δημοκράτης. Είναι εριστικοί άνθρωποι και έχουν χτυπήσει ανθρώπους. Το κάνουν συνέχεια, ψαράδες ψαροντουφεκαδες… είναι άνθρωποι περίεργοι. Το μένος των χρυσαυγιτών είναι περίεργο».

Η διαδικασία συνεχίζεται με την κατάθεση της κυρίας Παπαθεοδώρου η οποία απαντά σε ερωτήσεις της δικηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.