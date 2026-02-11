Γιώργος Μαζωνάκης: Εσπευσμένα στο Νοσοκομείο λόγω έντονης αδιαθεσίας

Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο του Πειραιά μεταφέρθηκε το βράδυ της Δευτέρας (10/2/2026) ο Γιώργος Μαζωνάκης, έπειτα από αιφνίδια αδιαθεσία που παρουσίασε στο σπίτι του στα νότια προάστια. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του, ο γνωστός τραγουδιστής εμφάνισε έντονους κοιλιακούς πόνους και υψηλό πυρετό. Άμεσα επικοινώνησε με τον προσωπικό του γιατρό και οικεία πρόσωπα, οι οποίοι συνέστησαν τη μεταφορά του σε κλινική για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο. Από την πρώτη στιγμή υποβάλλεται σε σειρά εξετάσεων, ενώ παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον δικηγόρο του, Χαράλαμπο Λυκούδη, η κλινική εικόνα παραπέμπει σε ιογενή λοίμωξη και εκτιμάται ότι, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, θα λάβει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες. Ιατρικές πηγές αναφέρουν ότι ο καλλιτέχνης βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση, ενώ η παραμονή του στο θεραπευτήριο κρίνεται προληπτική. Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο διάστημα ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα λόγω δικαστικής διαμάχης με μέλη της οικογένειάς του, που σχετίζεται με οικονομικά και περιουσιακά ζητήματα. Παράλληλα, το καλοκαίρι είχε εισαχθεί σε δημόσια ψυχιατρική κλινική κατόπιν εισαγγελικής εντολής, με τον ίδιο να αμφισβητεί, μέσω του νομικού του εκπροσώπου, τις συνθήκες της εισαγωγής του. Λίγες ημέρες αργότερα είχε λάβει εξιτήριο. Επιπλέον, τον περασμένο Δεκέμβριο είχε γίνει γνωστή καταγγελία νεαρού καλλιτέχνη για περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης σε εργασιακό περιβάλλον, με την υπόθεση να βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δικαιοσύνη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης συνεχίζει τη φετινή σεζόν τις εμφανίσεις του στην «Ακτή Πειραιώς», όπου παρουσιάζει πρόγραμμα με παλιές και νέες επιτυχίες.