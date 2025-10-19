Γιώργος Ξύδας: Από τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΣ Γιάννινα και τη Super League, στο Ρέθυμνο και στο μίνι ποδόσφαιρο

Πριν από τέσσερα χρόνια αγωνιζόταν στη Super League και τώρα απολαμβάνει τη γοητεία και τη μαγεία του ΤUI SOCCA Champions League που διεξάγεται στο Ρέθυμνο.

Ο λόγος για τον Γιώργο Ξύδας ο οποίος συμμετέχει στη διοργάνωση αγωνιζόμενος με την ομάδα της Χίου FC, έχοντας να επιδείξει μια αξιοσημείωτη καριέρα στην ελίτ του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο γεννημένος στις 14 Απριλίου του 1997 στη Χίο επιθετικός άρχισε την καριέρα του στην Καλλονή της Λέσβου (2014-2016) από την οποία έλαβε προαγωγή στον Ολυμπιακό Πειραιώς (2016-2017).

Στη συνέχεια αγωνίσθηκε στον ΑΟ Χανίων (2017-2018), στον Κισσαμικό (2017-2018), στον ΠΑΣ Γιάννενα (2018-2021), στον Ολυμπιακό Βόλου (2021-2022), στην Αναγέννηση Καρδίτσας (2022-2024) και στον Σπάρτακο Κιτίου (2024-2025) στην Κύπρο, προτού επιστρέψει στα γονικά του για να φορέσει τη φανέλα του Ποσειδώνα Καρδαμύλων.

Ο Ξύδας ο οποίος μετρά τέσσερις συμμετοχές στην Εθνική ομάδα κάτω των 19 ετών, απολαμβάνει κάθε στιγμή της παρουσίας του στο Ρέθυμνο και της συμμετοχής του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του μίνι ποδοσφαίρου.

«Πραγματικά μού αρέσει πολύ και απολαμβάνω αυτή την εμπειρία. Παίζουμε σε ωραίο περιβάλλον, το επίπεδο των ομάδων και των αγώνων είναι πολύ υψηλό και πιστεύω ότι όλοι όσοι αγωνίζονται, απολαμβάνουν κάθε στιγμή. Το μίνι ποδόσφαιρο έχει τη δική του ομορφιά και η συγκεκριμένη διοργάνωση ανεβάζει πολύ ψηλά τον πήχη. Ελπίζω να προχωρήσουμε και να καταφέρουμε να διακριθούμε» τονίζει ο 28χρονος ποδοσφαιριστής.

• Η δεύτερη ημέρα του ΤUI SOCCA Champions League επιφύλαξε ένα πολύ εντυπωσιακό και σε κάθε περίπτωση ασυνήθιστο αποτέλεσμα, αυτουργός του οποίου υπήρξε η γερμανική Άιντραχτ Σπαντάου που επικράτησε απέναντι στη Ντράκουλα του Δουβλίνου με σκορ 18-1!