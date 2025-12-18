Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από τον εξηλεκτρισμό του Ηρακλείου, 1925-2025, από την Παλιά Ηλεκτρική στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης-Εκδήλωση με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης και ο Σύλλογος Φίλοι του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας γιορτάζουν την επέτειο των 100 χρόνων από τον εξηλεκτρισμό της πόλης του Ηρακλείου στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, από τις 11:00π.μ. το πρωί μέχρι τις 9:00μ.μ. το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.

Ο εξηλεκτρισμός αποτελεί ένα καθοριστικό ορόσημο για την ιστορία του νησιού και την πορεία του προς τον εκσυγχρονισμό. Το ρεύμα ξεκινά από την Παλαιά Ηλεκτρική Ηρακλείου, διακλαδίζεται μέσα στην πόλη και λίγο αργότερα οδηγείται στην κρητική επαρχία. Ο ηλεκτρισμός θα αλλάξει για πάντα το τοπίο διαμορφώνοντας εκ νέου την πραγματικότητα.

Αν και το ηλεκτρικό εργοστάσιο φαίνεται να ήταν για καιρό στις επιδιώξεις του Δήμου Ηρακλείου, τελικά η ηλεκτροδότηση της πόλης θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 1925 ή κατά άλλους το Ηράκλειο θα ηλεκτροδοτηθεί στις 25 Δεκεμβρίου 1925.

Η εκδήλωση

11:00-13:00

Φως και ηλεκτρισμός, απευθύνεται σε παιδιά άνω των 8 ετών

Ελάτε να ανακαλύψουμε τον μαγευτικό κόσμο του ηλεκτρισμού και του φωτός μέσα από απλά και ενδιαφέροντα πειράματα.

Διάρκεια 40 λεπτά

11:00-14:00

Φωτεινές χριστουγεννιάτικες κατασκευές για όλους στον Ερευνότοπο!

12:00-14:00

«Βλέπω τον κόσμο μ’ άλλο μάτι»: Εργαστήριο για ενήλικες, οικογένειες και παιδιά.

Όλα τα ζώα δεν βλέπουν με τον ίδιο τρόπο. Άλλα βλέπουν χρώματα, άλλα μόνο τις αποχρώσεις του γκρι, κι άλλα μόνο αν υπάρχει φως ή όχι. Άλλα βλέπουν στο υπεριώδες ή στο υπέρυθρο φάσμα φωτός, τα οποία ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται.

Άλλα βλέπουν το πολωμένο φως κι άλλα όχι. Ανάλογα με το είδος του ζώου και την κατασκευή του οπτικού του συστήματος, κάθε ένα αντιδρά αλλιώς στο φως. Σε συνεργασία με τα Ευρωπαϊκά προγράμματα TETTRIs και DXHub.

16:00-17:00

Ένα δώρο για τον καθένα, μια ιστορία για το φως μέσα μας

Δράση για παιδιά ηλικίας 3 έως 10 ετών με συνοδό

Πόσα δώρα μπορεί να φτιάξει κανείς με ένα ρολό κόκκινο, ζεστό και λίγο μαγικό ύφασμα; Δώρα για μικρούς και μεγάλους, δώρα για γνωστούς και αγνώστους, για αγαπημένους, μα και γι’ αυτούς που ψάχνουν την αγάπη.

Μια ζεστή και τρυφερή ιστορία που μιλάει για την αξία του δώρου, την αξία της καλοσύνης και του φωτός που κρύβεται μέσα μας!

Επί σκηνής: Ιωάννα Σταμούλη, Τατιάνα Ζακολίκου και η γιαγιά «Καλλιόπη»

Πριν την έναρξη θα γίνουν λεκτικά παιχνίδια με τα παιδιά και γρήγορη εκμάθηση του κεντρικού τραγουδιού του παραμυθιού, με τη συνοδεία μουσικών οργάνων επί σκηνής!

17:00-18:00

«Κάθε ζώο βλέπει τον κόσμο με τα δικά του μάτια», απευθύνεται σε εφήβους και ενήλικες

Πώς βλέπουμε εμείς και πως τα άλλα ζώα; Πώς μπορείς να δεις του σκορπιούς στο σκοτάδι; Μια βόλτα στα διοράματα του μουσείου ίσως μας κάνει να δούμε τον κόσμο με άλλο μάτι.

Διάρκεια 30 λεπτά

19:00-20:30

Μουσική unplugged:

Αντώνης Φραγκούλης (λύρα, τραγούδι), Σωτήρης Αλεξάκης (κιθάρα, τραγούδι), Αλέκος Φανουράκης (λαούτο, τραγούδι), Γιάννης Χαρκούτσης (κρουστά, τραγούδι) και Δημήτρης Χαρκούτσης (κρουστά)

Ηλεκτρικές ομιλίες:

«Αναζητώντας την πρόοδο: οι προσπάθειες για τον εξηλεκτρισμό της πόλης του Ηρακλείου κατά τη περίοδο 1910-1940», Δημήτρης Κυπριωτάκης, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

«Υπήρχε τραίνο στο Ηράκλειο; Ο βιομηχανικός σιδηρόδρομος στις δεκαετίες του 1920-1930» Ευάγγελος Χαριτόπουλος, Αρχαιολόγος-Αναστηλωτής, ΜΑ Βυζαντινής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, MA Conservation Studies Πανεπιστημίου York, MSc Προστασίας, Συντήρησης και Αποκατάστασης Μνημείων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

«Εξηλεκτρισμός για τους πολίτες με προστασία του περιβάλλοντος», Δρ. Κωνσταντίνος Κονταξάκης, Επικ. Καθηγητής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων