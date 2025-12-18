Στρατηγική προώθηση της Κρήτης σε επαγγελματίες του τουρισμού στην Αυστρία

Εξαιρετικά επιτυχημένη ήταν η συμμετοχή της Περιφέρεια Κρήτης στην επαγγελματική εκδήλωση – workshop “Greek Tourism Workshop” που διοργανώθηκε στη Βιέννη στις 15 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο των δράσεων τουριστικής προβολής για το έτος 2025.

Κατά τη διάρκεια του workshop οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης πραγματοποίησαν σειρά επαγγελματικών συναντήσεων (B2B) με τουριστικούς πράκτορες και διοργανωτές ταξιδίων, ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου

παρουσίασε το τουριστικό προϊόν της Κρήτης και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού, με ιδιαίτερη έμφαση στον πολιτιστικό, το γαστρονομικό και τον βιώσιμο τουρισμό, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των τουριστικών ροών από την Αυστρία.

Η Αυστρία αποτελεί μια από τις παραδοσιακές αγορές για την Κρήτη, με περισσότερες από 150.000 αεροπορικές αφίξεις το 2025, κυρίως όμως με αφίξεις σταθερά και στους μήνες μη-αιχμής, Μάρτιο-Απρίλιο και Οκτώβριο-Νοέμβριο.

Επιπλέον, το 2024 οι επισκέπτες από την Αυστρία κατέγραψαν υψηλότερη Μέση Κατά Κεφαλή Δαπάνη κατά 19,1% σε σύγκριση με τον Μέσο Όρο της χώρας, και υψηλότερη κατά 11,9% Μέση Διάρκεια Παραμονής 7,2 διανυκτερεύσεις (στοιχεία ΙΝΣΕΤΕ), με κύριο κίνητρο πραγματοποίησης ενός ταξιδιού την αναψυχή, το πολιτιστικό τουρισμό, τις περιηγήσεις, το city break, τον αθλητικό τουρισμό κλπ.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο κ. Γεώργιος Λυμπέρης, Γραμματέας Β΄ του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στην Βιέννη, καθώς και η κ. Σκαλτσή Σταυρούλα, Προϊσταμένη του Γραφείου ΕΟΤ στη Βιέννη.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, και από την Δ/νση Τουρισμού η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Τουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Ελένη Βουγιουκαλάκη και η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Όλγα Μηλιώνη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου δήλωσε σχετικά: «Με την φιλελληνική Βιέννη αποχαιρετήσαμε το 2025. Με την Βιέννη, την Ουτρέχτη, το Ελσίνκι, τη Μαδρίτη, το Δουβλίνο και πολλά άλλα θα καλωσορίσουμε τον Ιανουάριο του 2026.

Κρίκοι όλοι, της ίδιας αλυσίδας προβολής της Κρήτης, ωστόσο κάθε φορά που κλείνει ένας τόσο μεγάλος κύκλος όπως ήταν το 2025 με 38 εκθέσεις, workshop’s και πλήθος εκδηλώσεων, νιώθουμε ότι έχουμε κάνει ένα βήμα παραπάνω για την Διάσημη Κρήτη, Παντού!! Υγεία, Αγάπη και Ειρήνη, για όλο τον κόσμο!».