HELIOS+ Κρήτη: 309 υπηρεσίες ένταξης σε έναν μήνα – Σταθερή στήριξη σε εργασία και στέγαση

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σημαντική δυναμική καταγράφει το πρόγραμμα HELIOS+ στην Κρήτη, το οποίο συνεχίζει να
λειτουργεί ως βασικός πυλώνας στήριξης για την ένταξη πολιτών τρίτων χωρών στην τοπική
κοινωνία και την αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Νοεμβρίου 2025, το HELIOS+ στην Κρήτη παρείχε 309 υπηρεσίες
σε 152 ωφελούμενους μέσα σε έναν μήνα, ενώ από την έναρξη του έργου έχουν καταγραφεί
συνολικά 2.177 παρεχόμενες υπηρεσίες, επιβεβαιώνοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα των
παρεμβάσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήριξη της απασχόλησης, στη συμβουλευτική ένταξης και
στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με παράλληλη μέριμνα για τη στεγαστική
σταθερότητα των ωφελούμενων.

Μέχρι σήμερα, έχουν εκταμιευθεί 108 επιδοτήσεις
ενοικίου στην Κρήτη, στοιχείο που αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο του προγράμματος στη
διαμόρφωση συνθηκών βιώσιμης ένταξης.

Το HELIOS+ συνδέει την επαγγελματική αποκατάσταση με την κοινωνική υποστήριξη,
προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών που απαντά στις σύγχρονες ανάγκες
ένταξης.

Η μέχρι σήμερα πορεία του στην Κρήτη αποδεικνύει ότι η ένταξη δεν αποτελεί
αποσπασματική παρέμβαση, αλλά μια συνεχή και πολυεπίπεδη διαδικασία.

Το Helios+ «Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας
στην Περιφέρεια Κρήτης» υλοποιείται σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό
Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ μέσω της ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ του
Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στρατηγική προώθηση της Κρήτης σε επαγγελματίες του...

0
Εξαιρετικά επιτυχημένη ήταν η συμμετοχή της Περιφέρεια Κρήτης στην...

Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από τον εξηλεκτρισμό...

0
Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από τον εξηλεκτρισμό του Ηρακλείου,...

Στρατηγική προώθηση της Κρήτης σε επαγγελματίες του...

0
Εξαιρετικά επιτυχημένη ήταν η συμμετοχή της Περιφέρεια Κρήτης στην...

Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από τον εξηλεκτρισμό...

0
Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από τον εξηλεκτρισμό του Ηρακλείου,...
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
