Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου η Δημοτική Επιτροπή

Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στις 11:00 π.μ, συνεδριάζει εκτάκτως με τηλεδιάσκεψη, η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού (Αναλυτικού Προϋπολογισμού) οικονομικού έτους 2026 και Πίνακα Πολυετούς
Δημοσιονομικού Προγραμματισμού (Π.Δ.Π.) της περιόδου 2026 – 2029 (Συνοπτικού Προϋπολογισμού) του Δήμου Ηρακλείου.

2. Τροποποίηση της υπ ́αριθμ.564/2025 σε ορθή επανάληψη απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής και λήψης νέας απόφασης ως προς τις ειδικότητες, στο πλαίσιο συμμέτοχης του Δήμου Ηρακλείου στο Πρόγραμμα Επιχορήγησης για την Απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών σε ΟΤΑ α ́και β ́ Βαθμού.

