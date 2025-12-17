ΑΘΛΗΤΙΚΑΚΡΗΤΗ

100 χρόνια ΟΦΗ: Κυκλοφόρησε το επετειακό μετάλλιο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Κυκλοφόρησε το επετειακό μετάλλιο για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ!

Κυκλοφόρησε το επετειακό μετάλλιο για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ!
Σχεδιασμένο σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και το Νομισματοκοπείο, με σεβασμό στην ιστορία του ΟΦΗ, το επετειακό μετάλλιο κυκλοφορεί σε 1925, αριθμημένα, τεμάχια, γεγονός που του προσδίδει συλλεκτικό χαρακτήρα, αποτελώντας ένα ξεχωριστό κειμήλιο, ένα κομμάτι ιστορίας που συμπυκνώνει έναν αιώνα “ασπρόμαυρης” περηφάνιας.
Η διάθεσή του Επετειακού Μεταλλίου θα γίνεται αποκλειστικά από το OFI Crete FC Official Store x Cosmossport (οδός Καντάνου, γήπεδο “Θεόδωρος Βαρδινογιάννης”), ενώ θα είναι διαθέσιμο για αγορά και ηλεκτρονικά., με το κόστος αγοράς να ανέρχεται στα 30 ευρώ.
Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ευχαριστεί την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών και το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, για τη φιλοξενία στο υπέροχο αμφιθέατρο “Γιάννης Περτσελάκης”, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του επετειακού, συλλεκτικού, μεταλλίου της ομάδας μας!

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δικαστικές εξελίξεις στην Κρήτη για τη μοναστηριακή...

0
Ελεύθερος με εγγυοδοσία 50.000 ευρώ ο 49χρονος δικηγόρος Χανίων,...

Δήμος Ρεθύμνης:Ο Ολυμπιονίκης Δημοσθένης Ταμπάκος θα λαμπρύνει...

0
Ο δις Ολυμπιονίκης της Ενόργανης Γυμναστικής, πρωταθλητής κόσμου και...

Δικαστικές εξελίξεις στην Κρήτη για τη μοναστηριακή...

0
Ελεύθερος με εγγυοδοσία 50.000 ευρώ ο 49χρονος δικηγόρος Χανίων,...

Δήμος Ρεθύμνης:Ο Ολυμπιονίκης Δημοσθένης Ταμπάκος θα λαμπρύνει...

0
Ο δις Ολυμπιονίκης της Ενόργανης Γυμναστικής, πρωταθλητής κόσμου και...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δικαστικές εξελίξεις στην Κρήτη για τη μοναστηριακή περιουσία – Ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ ο 49χρονος δικηγόρος
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Αυτή είναι η αιτία θανάτου του 3χρονου παιδιού στην Αλεξανδρούπολη

ΠΚ team ΠΚ team -
Σοκαριστική η εικόνα που παρουσίαζε το άψυχο σώμα του. Στην...

Αγρότες: «Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις» – Η απόφαση του συντονιστικού Νίκαιας εν όψει Σερρών

ΠΚ team ΠΚ team -
Την Πέμπτη συνεδριάζει στον Λευκώνα Σερρών η Πανελλαδική Επιτροπή...

Στεγαστικό: Όλο το σχέδιο για περισσότερα και φθηνότερα ενοικιαζόμενα σπίτια

ΠΚ team ΠΚ team -
Νέα δέσμη μέτρων που αναμένεται να υλοποιηθούν τους πρώτους...

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα 37 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας ανέργων 18 με 29 ετών

ΠΚ team ΠΚ team -
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις άνεργες γυναίκες, καθώς και σε...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST