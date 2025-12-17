Δικαστικές εξελίξεις στην Κρήτη για τη μοναστηριακή περιουσία – Ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ ο 49χρονος δικηγόρος

Ελεύθερος με εγγυοδοσία 50.000 ευρώ ο 49χρονος δικηγόρος Χανίων, που δηλώνει αθώος για την υπόθεση μοναστηριακής περιουσίας στον Σταυρό Ακρωτηρίου.
Ελεύθερος με εγγυοδοσία 50.000 ευρώ, αφέθηκε, μετά την απολογία του, ο 49χρονος Χανιώτης δικηγόρος που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της εκποίησης μοναστηριακής περιουσίας τεράστιας αξίας στον Σταυρό Ακρωτηρίου.
Ο 49χρονος από την πρώτη στιγμή δηλώνει αθώος, εντάσσοντας τις συνομιλίες με τα πρωτοπαλίκαρα του Σταυρού που υπάρχουν στην δικογραφία, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους συνεργασίας, καθώς ήταν ο δικηγόρος τους.
Υπενθυμίζεται ότι τα δύο αδέρφια παραμένουν στη φυλακή μετά τις απολογίες τους, τον περασμένο Σεπτέμβριο ενώ ο Επίσκοπος (πρώην πρωτοσύγγελος της Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου και κατηγορούμενος πλέον για κακουργηματική απιστία) απολογήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου και αφέθηκε ελεύθερος ελεύθερος μέχρι τη δίκη, με υποχρέωση εμφάνισης στο τμήμα και με καταβολή χρηματικής εγγύησης 150.000 ευρώ.
Ο ρόλος του δικηγόρου
Στην ίδια υπόθεση, φέρεται να εμπλέκεται και ο 49χρονος δικηγόρος Χανίων, κατηγορούμενος για:
Παράβαση του αρ. 42, 45 σε συνδ. Με 386 παρ. 1 περ. β΄ του Π.Κ. ήτοι «Απόπειρα Απάτης με προκληθείσα ζημία άνω των -120.000- ευρώ».
zarpanews.gr